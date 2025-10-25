Nagyon erőlködtek a baloldalon, de nem tudtak rosszat írni a Fidesz táboráról

Rövid időn belül többször is lyukra futottak a baloldal emberei a jobboldali közösségekben. Előbb két ellenzéki fiatalember surrant be a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborába, majd tapasztalataikat megosztották a Telex-szel.

Többek között úgy nyilatkoztak, hogy jól érezték magukat.

Radics Béla, a fővárosi közgyűlés fideszes tagja is beszámolt arról közösségi oldalán, hogy a két fiatalhoz neki is volt szerencséje. Oda is léptek hozzá, kértek tőle közös képet, és buliztak egyet.

Radics azt kérte a két fiútól, hogy meséljék el azt is, milyen volt a TISZA tábor hétvégéje, „Petivel, Bódis Krisztával meg Ruszin-Szendi Romulusszal”. De arról nem tudnak mit mondani, mert olyan nincs is – tette hozzá a városatya.