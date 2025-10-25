Ft
DPK tiktokker Magyar Péter újságíró telex Békemenet tábor hétvége szimpatizáns

Nagyon erőlködtek a baloldalon, de nem tudtak rosszat írni a Fidesz táboráról

2025. október 25. 14:19

Sőt, a legtöbben pozitívan csalódtak, és kedves fogadtatásban volt részük mind a DPK-gyűlésen, mind a Harcosok klubjában és a Békemeneten egyaránt.

2025. október 25. 14:19
null

Rövid időn belül többször is lyukra futottak a baloldal emberei a jobboldali közösségekben. Előbb két ellenzéki fiatalember surrant be a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborába, majd tapasztalataikat megosztották a Telex-szel

Többek között úgy nyilatkoztak, hogy jól érezték magukat.

Radics Béla, a fővárosi közgyűlés fideszes tagja is beszámolt arról közösségi oldalán, hogy a két fiatalhoz neki is volt szerencséje. Oda is léptek hozzá, kértek tőle közös képet, és buliztak egyet. 

Radics azt kérte a két fiútól, hogy meséljék el azt is, milyen volt a TISZA tábor hétvégéje, „Petivel, Bódis Krisztával meg Ruszin-Szendi Romulusszal”. De arról nem tudnak mit mondani, mert olyan nincs is – tette hozzá a városatya.

Végül azt üzente a két fiatalnak, hogy legközelebb nem kell mission impossible-t játszani, meg talán egy közösség belső dolgait kiteregetni. 

Látjátok, talán nem is vagyunk rossz arcok. Máskor írjatok, aztán dumáljunk!”

– zárta gondolatait Radics.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A Telex újságírója is kellemesen csalódott

A Telex szerint is egy barátságos, tisztességes, korrekt csapat a Szegedi Fidesz közössége. Igaz, nem ezt akarta kideríteni, de egy napra összezárva a helyi közösséggel, nem tudott mást írni az álruhás cikkíró, mint a valóságot! – írta közösségi oldalán Német Ferenc, Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselő, utalva a portál riportjára, amelyben egy tudósítójuk kísérte el őket inkognitóban a csütörtöki Békemenetre. 

A telexes összeállítás valóban nem tartalmaz szinte semmi negatívumot a résztvevőkről, és az utazásról, sőt kifejezetten kedves embereknek írta le a busz utasait.

Az újságíró arra is kitért cikkében, hogy ismeretlen utastársa, aki azonnal hellyel kínálta, csak annyit mondott neki elsőre, 

Nem számít, hogy fiatal vagy öreg jön, itt a béke, itt az igazság”.

A médiamunkás az utazás során azt tapasztalta, hogy a szimpatizánsok lelkesebbek, mint valaha.

„Bár azt nem ismerik el, hogy a Tisza megerősödött volna, vagy a Fidesz támogatottsága csökkenne, de azt igen, hogy 2026-ban nagy lesz a tét” – derült ki az inkognitóban készült riportból.

Az ellenzéki tiktokkert a DPK Nagygyűlésen lepte meg a valóság

Büfésként vett részt a szeptember végi Digitális Polgári Körök (DPK) találkozóján a Papp László Sportarénában egy ellenzéki tiktokker, aki megállapította, hogy „kib@szott sokan” vettek részt az eseményen.

A fiatal nő videós beszámolójában ara is kitért, hogy 

egyébként „egész jófejek” és „meglepően udvariasok” voltak a vendégek. 

Hozzáfűzte, hogy ez igaz volt a „Bohár Danikra meg ilyenekre is”. Itt megjegyezte, hogy neki végig „az arcára volt írva a véleménye”.

A résztvevők számára tett kijelentésével a tiktokker egybenként megcáfolta Magyar Péter azon hétvégi hazugságát, miszerint üres széksorok voltak a DPK-találkozón.

Magyar Péter a saját jelöltjeit és szimpatizánsait is lenézi

Mint arról a Mandiner is többször beszámolt, ezzel szemben Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről sorozatosan lehull az álarc. Emlékezetes, hogy a Márki-Zay Péter után ugyancsak szeretetországot hirdető politikus már 2024 júniusában elárulta magát: a kiszivárgott hanganyagok szerint szimpatizánsairól úgy nyilatkozott, hogy „büdös a szájuk”. Mindemellett volt barátnőjének, Vogel Evelinnek „nyugdíjaskommandót” is emlegetett.

Egy másik hanganyag tanúsága szerint EP-jelöltjeit pedig „Soros-ügynöknek” és „agyhalottoknak titulálta. A legújabb értesülések szerint az országgyűlési képviselő-jelöltjeit pedig „kólás dobozoknak” nevezi, akiknek a tervek szerint nyilatkozniuk se nagyon szabad majd.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

zakar zoltán béla
2025. október 25. 15:08
+++ Kláriko Chyryo Pyryo Kakaó Arató Szemkilövető Aprykó
zakar zoltán béla
2025. október 25. 15:06
in memoriam GÖRgényi-MZP-SZDSZ-stb
pollip
2025. október 25. 14:45
Köszi nekik:-) további jó munkát:-))))
In_memoriam_fleto
2025. október 25. 14:41
Tehát ezt ti úgy konstatáljátok, hogy "erőlködtek, de nem sikerült rosszat írni". Igazi propagandista szemlélet, nem csalódtam a mandiban.
