Ennél kellemetlenebb ma már nem lesz: kiderült, Magyar Péter mégsem jelenti be 2025-ben a jelöltjeit

Emlékezetes, korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltek bemutatását, azonban ezt el kellett halasztania, mert olyan kevés embert találtak.

A sajátjaival szemben is megvillantja a szeretetországot

Deák azt is megtudta, több hozzá eljutott üzenetváltásból, hogy Magyar „kólás doboznak” nevezi a jelöltjeit, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk. Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben – húzta alá a szakértő.

Az elemző arról is beszámolt, hogy töredéke van meg csupán a tiszás jelölteknek, pedig korábban a Tisza-vezér azt hangoztatta, hogy szeptember 30-án bemutatja az indulókat. De ez is semmissé vált, akárcsak a korábban beígért előválasztás;