probléma Tisza Párt válság Magyar Péter Békemenet jelölt kudarc

Ennél kellemetlenebb ma már nem lesz: kiderült, Magyar Péter mégsem jelenti be 2025-ben a jelöltjeit

2025. október 25. 13:20

„Mindez azt jelenti, hogy komoly belső válságtól szenved a Tisza” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

2025. október 25. 13:20
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán tudatta az értesülést: 

Magyar Péter idén már nem tudja megnevezni a jelöltjeit, nincsen elég embere.

„Már érthető, miért próbálja egyre kínosabban bizonygatni, hogy a Békemeneten szerinte kevesen voltak, ugyanis ezzel akarja elfedni a Tisza belső válságát” – írta.

Az elemző felidézte, hogy október 15-én számoltam be arról, hogy az informátorai szerint a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben ígért 3-3 jelöltet + Magyar Péter a 12. kerületben indul) eddig csupán alig 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, tehát

 szinte sehogy sem állnak a jelöltállítással. 

Emlékezetes, korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltek bemutatását, azonban ezt el kellett halasztania, mert olyan kevés embert találtak. 

A sajátjaival szemben is megvillantja a szeretetországot

Deák azt is megtudta, több hozzá eljutott üzenetváltásból, hogy Magyar „kólás doboznak” nevezi a jelöltjeit, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk. Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben – húzta alá a szakértő.

Az elemző arról is beszámolt, hogy töredéke van meg csupán a tiszás jelölteknek, pedig korábban a Tisza-vezér azt hangoztatta, hogy szeptember 30-án bemutatja az indulókat. De ez is semmissé vált, akárcsak a korábban beígért előválasztás; 

örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 106 jelöltet.

 A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket – írta Deák Dániel.

Tegnap személyesen találkoztam a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásommal

Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal.

Mindezt most a Telex is megerősítette, ugyanis mint írták: 

a jelenlegi elképzelés szerint csak az utolsó pillanatban, 2026 elején akarják bejelenteni a 106 egyéni jelölt nevét, és nem feltétlen mindenkit a pályázat segítségével választanának ki.

Magyar Péter tehát már a párton belül is elismerte, idén már nem tudják megnevezni a 106 egyéni jelöltet, emellett nem pályáztatni fogják ezeket az embereket, hanem egyszerűen kiválasztani, hiszen nem lesz meg a 3-3 jelölt minden körzetben, így nem lesz kik között lefolytatni az előválasztást.

„Mindez azt jelenti, hogy komoly belső válságtól szenved a Tisza, éppen ezért próbálja mindenféle manipulatív fotóval és álhírrel azt bizonygatni Magyar Péter, hogy többen voltak az ő rendezvényén, mint a Békemeneten, ezzel akarja elfedni ezeket a problémákat” – szögezte le Deák Dániel.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

