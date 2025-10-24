Műbalhé: feleslegesen háborodott fel a liberális értelmiség az október 23-i jelmondaton

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott október 23-i állami ünnepség jelmondata – „Aki magyar, velünk tart” – hatalmas felháborodást váltott ki a liberálisok körében. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében reagált a liberális értelmiség egy részének felháborodására, amely szerinte „vérig sértődött” a szlogen miatt.

A politikus szerint a kritikák előtt érdemes lenne egy egyszerű internetes keresést végezni, hiszen a jelmondat nem új keletű:

1956-ban a magyarok szabadságküzdelmének egyik ikonikus jelszava volt, amely azóta a nemzeti szabadság szimbólumává vált.

Orbán Balázs bejegyzésében hangsúlyozza, hogy a „Aki magyar, velünk tart” szlogen mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. Az 1956-os forradalom idején ez a mondat a magyar nép egységét és a szabadság iránti elszántságát fejezte ki.