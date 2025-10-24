Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Békemenet október 23.

Műbalhé: feleslegesen háborodott fel a liberális értelmiség az október 23-i jelmondaton

2025. október 24. 18:39

Az ünnepség jelmondata nem volt kirekesztő. Ennek felismeréséhez elég lett volna egy Google-keresés is.

2025. október 24. 18:39
null

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott október 23-i állami ünnepség jelmondata – „Aki magyar, velünk tart” – hatalmas felháborodást váltott ki a liberálisok körében. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében reagált a liberális értelmiség egy részének felháborodására, amely szerinte „vérig sértődött” a szlogen miatt.

A politikus szerint a kritikák előtt érdemes lenne egy egyszerű internetes keresést végezni, hiszen a jelmondat nem új keletű:

1956-ban a magyarok szabadságküzdelmének egyik ikonikus jelszava volt, amely azóta a nemzeti szabadság szimbólumává vált.

Orbán Balázs bejegyzésében hangsúlyozza, hogy a „Aki magyar, velünk tart” szlogen mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. Az 1956-os forradalom idején ez a mondat a magyar nép egységét és a szabadság iránti elszántságát fejezte ki.

A jelmondat később kulturális alkotásokban is megjelent, például Jenei Szilveszter és Varga Miklós „1956: Aki magyar, velünk tart ma” című dalában, amelynek sorai – „Térdeplésből ugorj talpra! / Aki magyar, velünk tart ma – ezért vártunk ’56-ra!” – a forradalom szellemiségét idézik.

Emellett Sára Sándor 1993-as, „Aki magyar, velünk tart” című dokumentumfilm-sorozata is ezt a történelmi üzenetet örökítette meg. A politikus szerint a jelmondat nem kirekesztő, hanem éppen hogy összekötő erővel bír, hiszen az 1956-os forradalom a magyar nép kollektív kiállását testesítette meg a szabadságért és az elnyomás ellen. Orbán Balázs szerint a történelmi kontextus megértése nélkülözhetetlen a szlogen helyes értelmezéséhez, és a kritikák előtt érdemes a tényekkel megismerkedni.

Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 24. 20:29
Nyafognak a szarok....
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 24. 20:16
"Értelmiség"? "Liberális" úgynevezett "értelmiség"? Ez jó! :-)))))))
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. október 24. 20:10
Magyar Péter tönkre akarja tenni az országot! Magyar Péter el akarja törölni: A rezsicsökkentést. A családtámogatást, a nagycsaládosok adómentességét és a családi adókedvezményt. A fiatalok adómentességét. Az agrártámogatást. A 13. havi nyugdíjat. A gyermekvédelmi törvényt. Magyar Péter támogatja: A migrációt. Az LMBTQ+ propagandát és a gender ideológiát. A drog liberalizációt. A háborút. Magyar Péter a nemzet pusztítója! Van aki ezt a programot, a Tiszás hülyéket támogatja!
Válasz erre
1
0
betakentaur
2025. október 24. 20:08
Peter Magyar válófélben lévő focistafeleségként rájött, hogy a szabad piacon életképtelenként, az állami szférából kipottyantként az egyetlen lehetősége az előre menekülés és összes alávaló tulajdonságait csatarendbe állítva nemzeti szalagos politikai Amway businesst indított. Szájszag elleni spray-t árulnak már?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!