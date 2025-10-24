Műbalhé: feleslegesen háborodott fel a liberális értelmiség az október 23-i jelmondaton

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor újra formában, Magyar Péter kifulladt
Az ünnepség jelmondata nem volt kirekesztő. Ennek felismeréséhez elég lett volna egy Google-keresés is.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott október 23-i állami ünnepség jelmondata – „Aki magyar, velünk tart” – hatalmas felháborodást váltott ki a liberálisok körében. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében reagált a liberális értelmiség egy részének felháborodására, amely szerinte „vérig sértődött” a szlogen miatt.
A politikus szerint a kritikák előtt érdemes lenne egy egyszerű internetes keresést végezni, hiszen a jelmondat nem új keletű:
1956-ban a magyarok szabadságküzdelmének egyik ikonikus jelszava volt, amely azóta a nemzeti szabadság szimbólumává vált.
Orbán Balázs bejegyzésében hangsúlyozza, hogy a „Aki magyar, velünk tart” szlogen mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. Az 1956-os forradalom idején ez a mondat a magyar nép egységét és a szabadság iránti elszántságát fejezte ki.
A jelmondat később kulturális alkotásokban is megjelent, például Jenei Szilveszter és Varga Miklós „1956: Aki magyar, velünk tart ma” című dalában, amelynek sorai – „Térdeplésből ugorj talpra! / Aki magyar, velünk tart ma – ezért vártunk ’56-ra!” – a forradalom szellemiségét idézik.
Emellett Sára Sándor 1993-as, „Aki magyar, velünk tart” című dokumentumfilm-sorozata is ezt a történelmi üzenetet örökítette meg. A politikus szerint a jelmondat nem kirekesztő, hanem éppen hogy összekötő erővel bír, hiszen az 1956-os forradalom a magyar nép kollektív kiállását testesítette meg a szabadságért és az elnyomás ellen. Orbán Balázs szerint a történelmi kontextus megértése nélkülözhetetlen a szlogen helyes értelmezéséhez, és a kritikák előtt érdemes a tényekkel megismerkedni.
Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI
