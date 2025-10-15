Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pottyondi Edina Hont András TGM

Mondd csak, Edina: nem akartok elmenni a bús, büdös picsába?

2025. október 15. 13:28

TGM-nek volt igaza, hogy idejekorán leírta: buta liba vagy. Azt én teszem hozzá, hogy aljas is.

2025. október 15. 13:28
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Itt állok megsemmisülve. Most tudtam meg, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen milliárdok nem azt jelentik, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen (eredetű) milliárdok. Hanem mit? Valóban elképzelhető, Edina, hogy nem hazudsz, hanem beszélsz összevissza. Netán megint sikerült összekeverni a tápszert a kábszerrel. 

Illetve mégiscsak hazudsz, ezért kezdesz zagyva magyarázkodásba azt illetően, hogy te nem is úgy értetted a mögöttem álló ismeretlen eredetű milliárdokat, hanem úgy – ha jól bogozom ki -, hogy az összes orgánum mögötti ismeretlen eredetű milliárdok, majd idekeveredik a köztévé. Mitől ismeretlen eredetűek az állami média milliárdjai? Költségvetési pénzek. Elő kell venni a törvényt és megnézni. Szóval azt tenni, amit a ti fajtátok soha sem csinál. 

Ti mindenféle tárgyi alap nélkül körbehelyeskeditek és körbelájkoljátok egymást folyamatosan bizonygatva magatoknak és egymásnak, hogy ti vagytok a különbek meg a tiszták. Árulkodó az a félmondat, hogy – idézem – »nincs ember, akiben kétség lenne afelől, hogy aprópénzért adta el magát« (én). A ti köreitekben nincs ember. Engedelmeddel én erre a körre teszek. 

Tudom, hogy egy újszülöttnek minden hiszti új, de ez ugyanaz, mint az egykori Demokratikus Charta – kiegészülve néhány munkásőr-zászlóaljjal és vidéki nyilassal. Hát, ismerem őket, látom, kik. Mármint nem a munkásőröket és a nyilasokat, hanem a sznobokat, a kékharisnyákat. Az elzüllött Értelmiségi Egyház megcsúszott papjai és örök ministránsai (értsd: goupie-k), akik egyre sértődöttebbek, egyre belterjesebbek, és egyre ingerültebben hirdetik, hogy csak az ő társasági véleményük – amelyet nem végiggondolnak, hanem igazodnak hozzá, ebből következően egyre beszűkültebbek és ostobábbak is – az egyedüli igazság, és mindenki más bolond vagy megvett.

Van arról tapasztalatom, hogy mennyire tolerálják az eltérő véleményt (semennyire). Amikor átlátszós voltam (amit bizonyára szintén Tóni fizetett), akkor egyfolytában azt hallgattam, hogy menjek az álláspontommal a Hír tévébe, majd amikor a »mögöttem álló milliárdokból« (nyöhö) mondom ugyanazt, akkor meg megvettek. Mondd csak, Edina: nem akartok elmenni a bús, büdös picsába?

Felőlem toporzékolhatsz, hogy téged igenis sokan néznek, meg hallgatnak, meg akarnak. Sámlira is állhatsz ezt kiabálni, nem érdekel. Ez teljes szereptévesztés, mely szereptévesztés részben a miénk is volt. Ennek a korrekciója folyik, ezért vinnyogtok. Mi is belesodródtunk félig abba, hogy nekünk kell iránymutatást megfogalmazni, elmesélni, hogy mi a Normalitás, és ehhez képest mi van nálunk, amit azonnal meg kell változtatni. Nincs ilyen feladatunk. Jelenségek, szereplők, folyamatok vannak, amelyekről lehet véleményünk, amit ki is fejthetünk, bárki leírhatja/elmondhatja nálunk, hogy potrohos lókupec vagy éppen azt, hogy selyemmajom, de ebből nem következik politikai állítás. 

Amit viszont te folytatsz, az masszív – és meglehetősen alacsony színvonalú – politikai propaganda. A primitív reményipar sarlatán technikája, hogy az élet minden gondja leképezhető politikai döntésre, és ha ami van, nem jó, akkor legyen más, mindegy mi. Az újabb reményvesztéssel pontosan ugyanolyan sorsra fogsz jutni, mint, mondjuk, Mihancsik Zsófia. Kár érte, mert szórakoztatóan és eredetien indult. 

És ha már itt tartunk: hiheted magadat roppant fontosnak, de te foglalkozol folyamatosan velem, én rendre csak válaszolok. Az egész úgy kezdődött, hogy annak ellenére, hogy ismerjük egymást személyesen, tologattam a gyerekedet, hallgattam kiborulásaidat, és semmit nem mondtam kifelé rólad, legföljebb jót, te elkezdtél nyilvánosan szemétkedni a TGM-nekrológom kapcsán, mert már akkor is bele kellett kotnyeleskedned valami olyanba, amiről gőzöd sincs. Cserébe beteszem ide kommentbe, amit Gazsi rólad írt. Én amúgy védtelek nála, de neki volt igaza, hogy idejekorán leírta: buta liba vagy. Azt én teszem hozzá, hogy aljas is.”

Nyitókép: Képernyőkép/Mandiner.hu

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. október 15. 15:07
Hont kemény állízásai abszolút helyesek.
Válasz erre
0
0
Karvaly
2025. október 15. 15:03
Kétlem, hogy Pottyondy tudná teljes mértékben értelmezni a választ, de így kell érdemben válaszolni. A többiek úgyis érteni fogják. Egyébként pedig erről a Pottyondy jelenségről az jutott az eszembe, hogy ez a mai baloldal folyamatosan tolja lefelé a színvonalat - és hivatkoznak "a meglévő igényeket kiszolgálására" és a nézettségre. Hát, erre csak Széchenyitől tudok idézni: „Az ország társadalmi rendjének átalakítása, a nemzeti haladás feltétele az ember értelmének kiművelése, kifejlesztése. Ennek hatása a nemzet sorsára óriási, mert a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.” Arany pedig ezt írta: népnevelés „nélkül nemzeti műveltség s polgári jólét nem keletkezhetik…”, „folyvást képezni, művelni kell a népet, naponként gazdagítani ismereteiben”, „hol régi rossz van, ott új jót kell behozni; újító pedig – légyen az bár ki, bár halkan lépdelő – ellenségeket fog szerezni”, „ki emberi nevét szellemi tekintetben megérdemli, örül a sok jót ígérő zsengéknek.”
Válasz erre
0
0
ekeke1
2025. október 15. 14:45
TGM cikke megjelent 2017.07.19-én. Meg lehet nézni azóta mi lett a momentumból, a pottyondi nevű elnökségi tagból, fekete-győrből és a többiekből. Feketeöves hazaárulók, akik most újra átfestik magukat.
Válasz erre
4
0
Vizi369
2025. október 15. 14:30
Bravó András, ilyen egy emberi megnyilvánulás, néha bizony fel kell ébredni a valóság nem is olyan ijesztő, gratulálok.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!