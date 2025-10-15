„Itt állok megsemmisülve. Most tudtam meg, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen milliárdok nem azt jelentik, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen (eredetű) milliárdok. Hanem mit? Valóban elképzelhető, Edina, hogy nem hazudsz, hanem beszélsz összevissza. Netán megint sikerült összekeverni a tápszert a kábszerrel.

Illetve mégiscsak hazudsz, ezért kezdesz zagyva magyarázkodásba azt illetően, hogy te nem is úgy értetted a mögöttem álló ismeretlen eredetű milliárdokat, hanem úgy – ha jól bogozom ki -, hogy az összes orgánum mögötti ismeretlen eredetű milliárdok, majd idekeveredik a köztévé. Mitől ismeretlen eredetűek az állami média milliárdjai? Költségvetési pénzek. Elő kell venni a törvényt és megnézni. Szóval azt tenni, amit a ti fajtátok soha sem csinál.

Ti mindenféle tárgyi alap nélkül körbehelyeskeditek és körbelájkoljátok egymást folyamatosan bizonygatva magatoknak és egymásnak, hogy ti vagytok a különbek meg a tiszták. Árulkodó az a félmondat, hogy – idézem – »nincs ember, akiben kétség lenne afelől, hogy aprópénzért adta el magát« (én). A ti köreitekben nincs ember. Engedelmeddel én erre a körre teszek.

Tudom, hogy egy újszülöttnek minden hiszti új, de ez ugyanaz, mint az egykori Demokratikus Charta – kiegészülve néhány munkásőr-zászlóaljjal és vidéki nyilassal. Hát, ismerem őket, látom, kik. Mármint nem a munkásőröket és a nyilasokat, hanem a sznobokat, a kékharisnyákat. Az elzüllött Értelmiségi Egyház megcsúszott papjai és örök ministránsai (értsd: goupie-k), akik egyre sértődöttebbek, egyre belterjesebbek, és egyre ingerültebben hirdetik, hogy csak az ő társasági véleményük – amelyet nem végiggondolnak, hanem igazodnak hozzá, ebből következően egyre beszűkültebbek és ostobábbak is – az egyedüli igazság, és mindenki más bolond vagy megvett.

Van arról tapasztalatom, hogy mennyire tolerálják az eltérő véleményt (semennyire). Amikor átlátszós voltam (amit bizonyára szintén Tóni fizetett), akkor egyfolytában azt hallgattam, hogy menjek az álláspontommal a Hír tévébe, majd amikor a »mögöttem álló milliárdokból« (nyöhö) mondom ugyanazt, akkor meg megvettek. Mondd csak, Edina: nem akartok elmenni a bús, büdös picsába?