Mocskos lépésre szánta el magát Magyar Péter, de a mentők helyretették

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) közösségi oldalán arról számolt be október 10-én, pénteken, hogy az Esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát és azóta sem találták meg.

Bajtársaink beszámolói alapján az állomásvezető évtizedek óta becsületesen és jól végezte vezetői feladatait, beosztottai szerették. Első munkahelye az Országos Mentőszolgálat volt – ismertették.

Bejegyzésükben felidézték, hogy a Közép-Dunántúli régióba (ahová Esztergom is tartozik) nem régen új régió igazgató-helyettes főorvost helyeztek, akinek férjét ugyancsak nemrég távolították el a Budapesti középvezetői állásából a mentőktől. A MOMSZ bejegyzésében egy olyan értsült is megosztott, miszerint „a régióvezető-helyettes mint egy bosszú hadjáratot folytató kiskirály tevékenykedett a régióban és sok középvezetővel összekülönbözött. Ezek közé tartozott az Esztergomi állomásvezető is” – írták.

Ezt a posztot osztotta meg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán. Kísérőszövegként annyit írt, „Isten nyugosztalja az esztergomi mentőállomás vezetőjét!”

Reagált az OMSZ