bajtárs Tisza Párt omsz mentő közlemény Magyar Péter MOMSZ politika

Mocskos lépésre szánta el magát Magyar Péter, de a mentők helyretették

2025. október 10. 18:44

A Tisza Párt elnöke rácsatlakozott a A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének bejegyzésére, melyet az OMSZ szégyenletesnek nevezett és visszautasított.

2025. október 10. 18:44
null

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) közösségi oldalán arról számolt be október 10-én, pénteken, hogy az Esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát és azóta sem találták meg.

Bajtársaink beszámolói alapján az állomásvezető évtizedek óta becsületesen és jól végezte vezetői feladatait, beosztottai szerették. Első munkahelye az Országos Mentőszolgálat volt – ismertették.

Bejegyzésükben felidézték, hogy a Közép-Dunántúli régióba (ahová Esztergom is tartozik) nem régen új régió igazgató-helyettes főorvost helyeztek, akinek férjét ugyancsak nemrég távolították el a Budapesti középvezetői állásából a mentőktől. A MOMSZ bejegyzésében egy olyan értsült is megosztott, miszerint „a régióvezető-helyettes mint egy bosszú hadjáratot folytató kiskirály tevékenykedett a régióban és sok középvezetővel összekülönbözött. Ezek közé tartozott az Esztergomi állomásvezető is” – írták.

Ezt a posztot osztotta meg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán. Kísérőszövegként annyit írt, „Isten nyugosztalja az esztergomi mentőállomás vezetőjét!”

Reagált az OMSZ

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a történtek kapcsán közleményt adott ki, melyben azt írták, „a mentők közössége mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesült a történtekről, abban reménykedünk, hogy a bajtársunk talán mégis épségben van”.

Majd leszögezték, hogy 

ugyanakkor szégyenletesnek tartják és visszautasítják, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) egy személyes tragédiát újabb alaptalan botránykeltésre próbáljon felhasználni. 

„A mentőállomás közössége példamutató munkát végez, a közelmúltban vezetői dicséretben is részesültek” – tették hozzá.

Azt is megjegyezték, hogy a mentőszolgálatnál országszerte pszichológus, mentálhigiénés szakemberek támogatják a bajtársaikat a lelki egyensúly megtartásában, a krízishelyzetek megelőzésében és feloldásában. 

„Kérjük, hogy a MOMSZ elítélendő megnyilvánulása ellenére mindenki tartsa tiszteletben bajtársaink személyiségi jogait!” – zárták a közleményt.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

letsgobrandon-2
2025. október 10. 20:40
... hát ez a gusztustalanság új szintje
Kétes
2025. október 10. 19:20
Milyen aljadék egy fickó ez a Magyar Péter! Még nem tudni, hogy él-e, hal-e az esztergomi mentős, de Petibohóc már a haláláról beszél. Tudjuk, hogy egy nárcisztikus pszichopatának csak önmaga létezik, de ami sok az sok! A reményt is elveszi az aggódó családtagoktól és azoktól, akik aggódnak a menős vezetőért!
cutcopy
2025. október 10. 19:15
"abban reménykedünk, hogy a bajtársunk talán mégis épségben van" Elmebeteg poloskapeti meg abban reménykedik hogy már nem él..
szantofer
2025. október 10. 18:52
Mindeközben Takács Péter bocsánatot kért az osztrák mentőszolgálattól.
