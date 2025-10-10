Mocskos lépésre szánta el magát Magyar Péter, de a mentők helyretették

Zacher Gábor könnyekben tört ki ezek után, de van egy nagy csavar a történetben (Videó)
A Tisza Párt elnöke rácsatlakozott a A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének bejegyzésére, melyet az OMSZ szégyenletesnek nevezett és visszautasított.
A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) közösségi oldalán arról számolt be október 10-én, pénteken, hogy az Esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát és azóta sem találták meg.
Bajtársaink beszámolói alapján az állomásvezető évtizedek óta becsületesen és jól végezte vezetői feladatait, beosztottai szerették. Első munkahelye az Országos Mentőszolgálat volt – ismertették.
Bejegyzésükben felidézték, hogy a Közép-Dunántúli régióba (ahová Esztergom is tartozik) nem régen új régió igazgató-helyettes főorvost helyeztek, akinek férjét ugyancsak nemrég távolították el a Budapesti középvezetői állásából a mentőktől. A MOMSZ bejegyzésében egy olyan értsült is megosztott, miszerint „a régióvezető-helyettes mint egy bosszú hadjáratot folytató kiskirály tevékenykedett a régióban és sok középvezetővel összekülönbözött. Ezek közé tartozott az Esztergomi állomásvezető is” – írták.
Ezt a posztot osztotta meg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán. Kísérőszövegként annyit írt, „Isten nyugosztalja az esztergomi mentőállomás vezetőjét!”
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a történtek kapcsán közleményt adott ki, melyben azt írták, „a mentők közössége mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesült a történtekről, abban reménykedünk, hogy a bajtársunk talán mégis épségben van”.
Majd leszögezték, hogy
ugyanakkor szégyenletesnek tartják és visszautasítják, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) egy személyes tragédiát újabb alaptalan botránykeltésre próbáljon felhasználni.
„A mentőállomás közössége példamutató munkát végez, a közelmúltban vezetői dicséretben is részesültek” – tették hozzá.
Azt is megjegyezték, hogy a mentőszolgálatnál országszerte pszichológus, mentálhigiénés szakemberek támogatják a bajtársaikat a lelki egyensúly megtartásában, a krízishelyzetek megelőzésében és feloldásában.
„Kérjük, hogy a MOMSZ elítélendő megnyilvánulása ellenére mindenki tartsa tiszteletben bajtársaink személyiségi jogait!” – zárták a közleményt.
