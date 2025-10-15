Ft
Vig Mór Lánchídbotrány Lánchíd-felújítás Karácsony Gergely

Mintha mi sem történt volna: a Lánchíd-botrány kulcsfigurája most is a luxust hajszolja

2025. október 15. 16:22

A férfi a felső tízezer életét élte.

2025. október 15. 16:22
null

A börtön után sem hagyott fel a luxusélettel a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap a tavaly augusztusban a letartóztatásból kiengedett Vig Mór lebukása után számolt be arról, hogy a férfi a felső tízezer életét élte az elmúlt években: egzotikus nyaralások, luxusautó, hegyekben álló készpénz, jacht, ingatlan a Rózsadombon. 

Felesége számos tengerparti nyaralásról, utazásról közölt képeket az elmúlt években. Egyebek mellett a Sanghajban található emblematikus szálloda, a Bund Hotel előtt is fényképezkedett férjével. Van olyan fotó, ami a francia Riviérán készült, ahová a lap forrásai szerint indén is elutazott. 

Ahogy a Magyar Nemzet emlékeztet, Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával 2019 őszén a baloldal átvette a hatalmat Budapesten, megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert és új közbeszerzési eljárást írtak ki. 

A tenderen az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ráadásul majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

A korrupció gyanúját később Vig Mór és a hozzá köthető sok száz milliós számlagyár lebukása tovább erősítette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 novemberében vette őrizetbe a praxisától már eltiltott exügyvédet, és az Az eljárás keretében házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is – idézi fel a Magyar Nemzet. 

Utóbbi hatósági intézkedés azért sem volt meglepő, mivel Vig Mór – aki az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére – 2020 novembere és 2022 júliusa között 

az A-Híd Zrt.-től 1,4 milliárd forintot kapott cégén, a Sunstrike Hungary Kft.-n keresztül, amelyből jelentős összegeket készpénzben vettek fel.

Egy bennfentes szerint Vig a Mammutnál működő biztonsági cég irodájában „számolt el” a kivett pénzekkel. Állítása szerint a  Lánchídról kiszivattyúzott összegek egy része a fővárosi baloldalhoz került. Az ügyben több súlyos bűncselekmény gyanújával is folyik eljárás. Az adóhatóság a közelmúltban rengeteg személyre csapott le, az ügynek összesen már tizenöt gyanúsítottja van. Mivel az első gyanúsítások csaknem két éve történtek (a gyanúsítás után a nyomozást két éven belül be kell fejezni, kivételes esetben a határidőt hat hónappal lehet kitolni), az eljárást várhatóan idén befejezi a NAV.

Nyitókép: Vig Mór elfogása (Fotó:NAV/Facebook)

lemez
2025. október 15. 17:24
Ök a törvényen kivüliek.Soros gárda mindent is elintéz.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. október 15. 17:24
Ideje lenne már befejezni az eljárást és elítélni legalább 15 évre ezt a korrupt, csaló, sikkasztó tetvet.
Válasz erre
0
0
kulszek
•••
2025. október 15. 17:06 Szerkesztve
Csengetnek, házalnak az Amnesty International ügynökei hogy adjak pénzt. Bármit megígérnek, nekem azt is elintézik ha fizetek. Nem durván, de hogy jól megértsék hogy sok ember jószándékát csak kihasználja a libsitt vezetőség, mondtam néhány dolgot nekik.
Válasz erre
0
0
anna bolena
2025. október 15. 17:05
Luxizik Víg Mór? Na és!? Ha teheti, márpedig teheti, akkor miért ne tenné? Ha kellőképpen nem bizonyítható, h törvényellenesen gazdagodott meg, és nem kell visszaszolgáltatnia semmit, akkor ez csak irigységre alapozott hergelés, olyan, mint amit Magyartalan Pötty produkál a proli acsarkodóinak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!