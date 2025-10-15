Mintha mi sem történt volna: a Lánchíd-botrány kulcsfigurája most is a luxust hajszolja

Tíz új gyanúsított a fővárosi baloldalt is érintő Lánchíd-botrány miatt indított nyomozásban
A kulcsfigura egy exügyvéd,, akinek „a korrupciós botránya egészen a budapesti Városházáig érhet”.
A férfi a felső tízezer életét élte.
A börtön után sem hagyott fel a luxusélettel a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap a tavaly augusztusban a letartóztatásból kiengedett Vig Mór lebukása után számolt be arról, hogy a férfi a felső tízezer életét élte az elmúlt években: egzotikus nyaralások, luxusautó, hegyekben álló készpénz, jacht, ingatlan a Rózsadombon.
Felesége számos tengerparti nyaralásról, utazásról közölt képeket az elmúlt években. Egyebek mellett a Sanghajban található emblematikus szálloda, a Bund Hotel előtt is fényképezkedett férjével. Van olyan fotó, ami a francia Riviérán készült, ahová a lap forrásai szerint indén is elutazott.
Ahogy a Magyar Nemzet emlékeztet, Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával 2019 őszén a baloldal átvette a hatalmat Budapesten, megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert és új közbeszerzési eljárást írtak ki.
A tenderen az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ráadásul majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.
Az ügy előzménye, hogy 2023 novemberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) – akkor még adócsalás gyanúja miatt – őrizetbe vette a praxisától eltiltott Vig Mór exügyvédet.
A korrupció gyanúját később Vig Mór és a hozzá köthető sok száz milliós számlagyár lebukása tovább erősítette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 novemberében vette őrizetbe a praxisától már eltiltott exügyvédet, és az Az eljárás keretében házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is – idézi fel a Magyar Nemzet.
Utóbbi hatósági intézkedés azért sem volt meglepő, mivel Vig Mór – aki az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére – 2020 novembere és 2022 júliusa között
az A-Híd Zrt.-től 1,4 milliárd forintot kapott cégén, a Sunstrike Hungary Kft.-n keresztül, amelyből jelentős összegeket készpénzben vettek fel.
Egy bennfentes szerint Vig a Mammutnál működő biztonsági cég irodájában „számolt el” a kivett pénzekkel. Állítása szerint a Lánchídról kiszivattyúzott összegek egy része a fővárosi baloldalhoz került. Az ügyben több súlyos bűncselekmény gyanújával is folyik eljárás. Az adóhatóság a közelmúltban rengeteg személyre csapott le, az ügynek összesen már tizenöt gyanúsítottja van. Mivel az első gyanúsítások csaknem két éve történtek (a gyanúsítás után a nyomozást két éven belül be kell fejezni, kivételes esetben a határidőt hat hónappal lehet kitolni), az eljárást várhatóan idén befejezi a NAV.
Nyitókép: Vig Mór elfogása (Fotó:NAV/Facebook)