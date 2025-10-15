Mintha mi sem történt volna: a Lánchíd-botrány kulcsfigurája most is a luxust hajszolja

A börtön után sem hagyott fel a luxusélettel a Lánchíd-botrány főszereplője, Vig Mór – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap a tavaly augusztusban a letartóztatásból kiengedett Vig Mór lebukása után számolt be arról, hogy a férfi a felső tízezer életét élte az elmúlt években: egzotikus nyaralások, luxusautó, hegyekben álló készpénz, jacht, ingatlan a Rózsadombon.

Felesége számos tengerparti nyaralásról, utazásról közölt képeket az elmúlt években. Egyebek mellett a Sanghajban található emblematikus szálloda, a Bund Hotel előtt is fényképezkedett férjével. Van olyan fotó, ami a francia Riviérán készült, ahová a lap forrásai szerint indén is elutazott.