„Minden gyermek számít” – új központ segíti a fogyatékos gyereket nevelő egyszülősöket

2025. október 07. 14:59

Térítésmentes fejlesztést, tanácsadást és lelki támogatást kínál az újonnan megnyílt Egyszülős CsillagPont.

Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő egyszülős családoknak nyitott fejlesztőközpontot Budapest XII. kerületében az Egyszülős Központ.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Egyszülős CsillagPont keddi átadóján azt mondta, 

a kezdeményezés mérföldkő az Egyszülős Központ életében, amely nemzetközi szinten is egyedülálló, és a tavalyi európai uniós elnökség idején az uniós vezetőket is „lenyűgözte”.

Az Egyszülős Központ, amely már 33 ezer családnak tudott kézzelfogható segítséget nyújtani, az államtitkárságnak is stratégiai partnere, és számos ügyben „küzdöttek együtt”: sikerült például elérni, hogy az Erzsébet-táborokban külön fogadják az egyszülős családokat is, 2022 óta egyszerűbb és gyorsabb lett a gyermektartási díj megelőlegezése, valamint megduplázták az árvaellátás díját is – számolt be róla az államtitkár.

Koncz Zsófia arról beszélt, hogy 2010 után a kormánynak két fő célja volt: egymillió új munkahely megteremtése és a családok középpontba állítása.

Mostanra 30-féle családtámogatás érhető el, idén pedig elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját is – mondta.

Hozzátette, hogy a kormány számára az adócsökkentés kiemelt cél, az adóemelés pedig különösen fájna az egyszülősöknek. 

Ezért is indították el a nemzeti konzultációt, amelyben kikérik az emberek véleményét az adórendszerről – közölte.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára kijelentette, a fejlesztőközpont nem csupán egy intézmény, hanem olyan biztos pont, amely kapaszkodót nyújthat a mindennapokban és közösséget teremthet.

A központ üzenete, hogy minden család, minden gyermek számít – fűzte hozzá.

Elmondta azt is, hogy államtitkársága a megalakulása óta külön figyelmet fordít a pályázatok elbírálásánál az egyszülős családokra, valamint a Belügyminisztérium külön támogatja azokat a foglalkoztatókat, amelyek fogyatékossággal élő embereket alkalmaznak.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője elmondta, legkevesebb 16 ezer fogyatékos gyerek él Magyarországon, akiket egyetlen szülő nevel csak, és az egyszülősök esetében magasabb a fogyatékossággal élő gyerekek aránya a kétszülősökhöz képest.

A fejlesztőközpontban a sérült gyerekek fejlesztése egyénileg és csoportosan történik majd, munkájuk azonban nemcsak a gyerekekről szól, „hanem a szülőkről is, akik sokszor az erejük végén járnak, valamint a testvérekről, akik napi küzdelmek során néha elfelejtődnek” 

– mutatott rá Nagy Anna.

A helyszínen kiosztott sajtóanyag szerint a CsillagPontban 16 éves korig biztosítanak komplex gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát hat hónapon keresztül ingyenesen a rászoruló gyerekeknek. A tervek szerint félévente akár 40 gyereknek tudnak fejlesztést biztosítani. Emellett a szülőknek mentálhigiénés és pszichológiai konzultációt, baba-mama foglalkozásokat, óvoda- és iskolaválasztási tanácsadást nyújtanak, valamint közösségi programokat is szerveznek majd.

(MTI)

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

