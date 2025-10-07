„Minden gyermek számít” – új központ segíti a fogyatékos gyereket nevelő egyszülősöket

Koncz Zsófia arról beszélt, hogy 2010 után a kormánynak két fő célja volt: egymillió új munkahely megteremtése és a családok középpontba állítása.

Mostanra 30-féle családtámogatás érhető el, idén pedig elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját is – mondta.

Hozzátette, hogy a kormány számára az adócsökkentés kiemelt cél, az adóemelés pedig különösen fájna az egyszülősöknek.

Ezért is indították el a nemzeti konzultációt, amelyben kikérik az emberek véleményét az adórendszerről – közölte.

Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára kijelentette, a fejlesztőközpont nem csupán egy intézmény, hanem olyan biztos pont, amely kapaszkodót nyújthat a mindennapokban és közösséget teremthet.