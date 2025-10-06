Mérlegen a gyermekvédelem: 2010 óta háromszorosára nőtt a támogatások összege

A magyar gyermekvédelmi rendszer komplex és több szinten szervezett, célja a gyermekek jólétének biztosítása, veszélyeztetettségük megelőzése és a kialakult veszélyhelyzetek kezelése – írta részletes elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Mint kifejtették,

a magyar állam gyermekvédelemre és gyermekjóléti ellátásokra 2025-ben több mint 3 750 milliárd forintot fordít,

amely magában foglalja a családi támogatásokat, gyermekvédelmi kedvezményeket, intézményi ellátásokat és egyéb gyermekjóléti szolgáltatásokat is.

Ez az összeg több mint a háromszorosa a 2010 előtti támogatások szintjének. A rendszer alapellátási és szakellátási szintekből áll, amelyek a családban történő nevelkedés támogatásától egészen az intézményi elhelyezésig terjednek.