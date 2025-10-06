Ft
költségvetés gyermekvédelem gyermekotthon intézmények

Mérlegen a gyermekvédelem: 2010 óta háromszorosára nőtt a támogatások összege

2025. október 06. 18:14

Az intézményekből kikerülő fiatalok kezét sem engedik el.

2025. október 06. 18:14
null

A magyar gyermekvédelmi rendszer komplex és több szinten szervezett, célja a gyermekek jólétének biztosítása, veszélyeztetettségük megelőzése és a kialakult veszélyhelyzetek kezelése – írta részletes elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. 

Mint kifejtették, 

a magyar állam gyermekvédelemre és gyermekjóléti ellátásokra 2025-ben több mint 3 750 milliárd forintot fordít, 

amely magában foglalja a családi támogatásokat, gyermekvédelmi kedvezményeket, intézményi ellátásokat és egyéb gyermekjóléti szolgáltatásokat is. 

Ez az összeg több mint a háromszorosa a 2010 előtti támogatások szintjének. A rendszer alapellátási és szakellátási szintekből áll, amelyek a családban történő nevelkedés támogatásától egészen az intézményi elhelyezésig terjednek. 

A magyarországi gyermekvédelmi rendszer többszintű struktúrát tartalmaz:

Alapellátások szintje – ezek a szolgáltatások a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését és a családban történő nevelkedést támogatását szolgálják. 

Ez két részből áll:

Gyermekjóléti alapellátások: ide tartoznak a gyermekjóléti szolgálatok (kötelező önkormányzati feladat, prevenció, tanácsadás, családlátogatás, jelzőrendszeri koordináció, kapcsolattartás az iskolával, háziorvossal, rendőrséggel stb.), valamint a család- és gyermekjóléti központok (járási szint, speciálisabb esetkezelés, jogi tanácsadás, pszichológiai segítség, krízisintervenció).

Gyermekek napközbeni ellátása: bölcsődék, családi bölcsődék, helyettes szülői ellátás, napközi otthonok játszóházak.

Szakkellátás szintje – a szakellátás célja a gyermek biztonságos elhelyezése, ha a családja nem képes gondoskodni róla. 

Ebben a szakaszban három kategóriát találunk:

Gyámhatósági intézkedések: ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, gondnokrendelés, gyámság.
Szakellátási formák: nevelőszülői hálózat, gyermekotthonok (kis létszámú lakásotthonok, nagyobb létszámú gyermekotthonok).

Speciális ellátás: különleges ellátási szükséglet esetén (pl. fogyatékosság, pszichiátriai problémák), speciális gyermekotthonok, terápiás intézmények.

A gyermekvédelmi rendszer alappillére a jelzőrendszer, amely köteles jelezni, ha gyermek veszélyben van. 

A jelzőrendszer tagjai a védőnő, a háziorvos és gyerekorvos, az óvoda és iskola, a rendőrség, a bíróság, továbbá a civil szervezetek. 

Ahogy az Oeconomus elemzése írja: 2025-ben Magyarországon az intézményi gyermekvédelem mintegy 23 ezer gyermeket érint, aki nem a vér szerinti családjukban nevelkedik. Közülük körülbelül 15,5 ezer gyermek él nevelőszülőknél, míg mintegy 7-8 ezer gyermek gyermekotthonokban vagy egyéb szakellátási intézményekben van elhelyezve. A nevelőszülők száma 5500-5900 között ingadozott az elmúlt években.

A gyermekvédelmi szakellátás teljes rendszerét – gyerekotthonokat, lakásotthonokat, speciális/terápiás intézményeket és a nevelőszülői hálózatot – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő költségvetési fejezet finanszírozza. A nevelőszülők foglalkoztatása, juttatásai és a náluk elhelyezett gyermekek ellátmánya önmagában is éves szinten országosan 60-65 milliárd forint kiadást jelent. 

A gyermekotthonok (lakásotthon, speciális otthon, gyermekotthonok) központi finanszírozása országosan 50-60 milliárd forint nagyságrendben történik. 

Az átmeneti gondozást, azaz helyettes szülői ellátást, krízishelyzeti vagy sürgősségi elhelyezést biztosító intézmények további, éves szinten országosan 3-4 milliárd forintos keretösszeggel működnek.

2014-től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át. Ez lehetővé teszi a társadalombiztosítási ellátást, amit figyelembe vesznek a nyugdíj számításánál is – hívja fel a figyelmet az elemzés.

A nevelőszülői rendszerben 2025-ben a nevelőszülő alapdíja 87 240 Ft/hó, kiegészítő díja 58 160 Ft/hó/gyermek. Nevelési ellátmány egy átlagos szükségletű gyermeknél 64 124 Ft/hó, speciális szükséglet esetén 74 813–80 158 Ft/hó/gyermek. Mindezek mellett további külön juttatásokat is kapnak speciális helyzet esetén.

Költségvetési tételek mellett a magyar állam többféle módon és különböző eszközökkel támogatja az intézményben, vagyis gyermekotthonokban, lakásotthonokban és a nevelőszülői hálózatban felnővő gyermekeket.

Nagykorúvá váláskor vagy az ellátásból való kilépéskor célzott otthonteremtési támogatás vehető igénybe az önálló életkezdéshez. 

Az intézményből kikerülő fiataloknak 18-24 éves korig nyújtott utógondozói ellátás keretében mentorálás, támogatás biztosított az önálló életvitel megalapozásához

– írja az elemzés.

Fotó: Pixabay
 

 

nogradi
2025. október 06. 18:27
Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. október 06. 18:19
A balfaszok meg köpködik a gyermekvédelmet, mert útban van nekik a pedofil buzi szeánszaik intézményesítéséhez. A tiszafostos is, nem véletlenül szavaztatta meg az EP képviselőivel, a gyerekekre szexuálisan nyomuló transzbuzik fokozottabb támogatását. Biztos nem azért, mert nem akarná a buzik pedofil nyomulását, a gyerekekre.
Válasz erre
0
0
