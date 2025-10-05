Ft
migráns bűnbanda emberkereskedelem

Migránsbiznisz Németországban: az állam csak fizet és fizet a pofátlan csalóknak és emberkereskedőknek

2025. október 05. 16:56

Hamis apákkal német útlevélhez: férfiak tucatjával ismernek el olyan gyermekeket, akikhez semmi közük, ezzel rendesen lehúzva a német államot, miközben a külföldi anyák tartózkodási engedélyhez jutnak. A csalások ráadásul összefüggésben állnak emberkereskedelemmel és prostitúcióra kényszerítéssel foglalkozó bűnbandákkal is.

2025. október 05. 16:56
null

Hálózatszerűen működő bűnszervezetek küldenek várandós nőket Afrikából Németországba, ahol férfiak könnyű pénz reményében „apaként” ismerik el a gyermekeiket. Miért éri meg ez nekik? Mert egyszerű pénzszerzési lehetőség, miközben az Afrikából érkező anyák ennek köszönhetően hosszú távú tartózkodási engedélyhez jutnak – derül ki a német Welt cikkéből.

A lap szerint mindez a Német Szövetségi Köztársaság 1997-es gyermekjogi reformjának következménye. Azóta ugyanis alig van feltétele annak, hogy valaki elismerjen egy gyermeket sajátjaként.

Ez azonban visszaélésekre adott lehetőséget. Egy újonnan érkezett, terhes migráns nő ugyanis hosszú távú tartózkodási jogot kap, ha egy német férfi elismeri gyermeke apaságát. Ennek következtében a gyermek német állampolgárságot, az anya pedig tartózkodási engedélyt szerez. Az „apa” – aki ezért akár 8000 eurót is kaphat – gyakran nem fizet gyermektartást, ilyenkor pedig az állam, ahogy minden más esetben, beavatkozik és előleget fizet a gyermektartásra.

Országosan mintegy 5000 gyanús esetet tartanak számon, ami évente körülbelül 150 millió eurós terhet jelent a német államnak.

2024-ben nagy feltűnést keltett „Mr. Cash Money”, egy Dortmundban élő, nigériai származású férfi, aki a közösségi médiában magabiztosan pózolt drága autókkal és bankjegykötegekkel.

Jonathan A. 24 afrikai nő gyermekének apaságát ismerte el, ami a német szabályoknak köszönhetően igen jövedelmező volt számára.

Ráadásul nem csupán egyszerű visszaélésekről van szó. Ezek a csalások gyakran összefonódnak az emberkereskedelemmel:

afrikai „testvériségek” prostitúcióra kényszerítik a nőket Líbiában vagy Dél-Európában, majd miután teherbe esnek, Németországba irányítják őket. Ott a hálózat tagjai elismerik az apaságot – akár már a menedékkérelem benyújtásakor, akár annak elutasítása után.

A Welt értesülései szerint a német belügyminisztériumban már dolgoznak egy törvényjavaslaton, amely elejét venné ezeknek a csalásoknak, ám egyelőre nem sikerült olyan tervezetet kidolgozni, amelyet – szakértők szerint – ne lehetne könnyen kijátszani.

A nyitókép illusztráció. Fotó: VALERY HACHE / AFP

 

2025. október 05. 18:24 Szerkesztve
"A Welt értesülései szerint a német belügyminisztériumban már dolgoznak egy törvényjavaslaton, amely elejét venné ezeknek a csalásoknak, ám egyelőre nem sikerült olyan tervezetet kidolgozni, amelyet – szakértők szerint – ne lehetne könnyen kijátszani." Majd a jogvédők bele is köpnek. Állami megrendelésre, hiszen a jogvédőket is azért fizetik, hogy aztán az állam moshassa a kezeit. Ahogy a kitoloncolásoknál is, hogy az állam úgy tesz mintha kitoloncolni akarna, az arra lefizetett jogvédők meg megakadályozzák és az állam ártatlanul mossa a kezeit, hogy ők nem tehetnek róla, hogy nem sikerül.
londonbaby
2025. október 05. 17:59
barom nácik hehehe szopjatok csak !!!!! mutassátok csak meg hogy kell ezt csinálni !!! :)))))))))))))))
neszteklipschik
2025. október 05. 17:06
A hülye németek meg is érdemlik a sorsukat, bár ez a sors a gyerekeiket, unokáikat fogja érinteni úgy "telibe"...
