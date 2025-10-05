Migránsbiznisz Németországban: az állam csak fizet és fizet a pofátlan csalóknak és emberkereskedőknek

Kiborult a német énekesnő a rengeteg szexuális zaklatás miatt – olyat mondott, hogy leesett az állunk
Linda Antonia félrebeszélés nélkül megnevezte a probléma okát.
Hamis apákkal német útlevélhez: férfiak tucatjával ismernek el olyan gyermekeket, akikhez semmi közük, ezzel rendesen lehúzva a német államot, miközben a külföldi anyák tartózkodási engedélyhez jutnak. A csalások ráadásul összefüggésben állnak emberkereskedelemmel és prostitúcióra kényszerítéssel foglalkozó bűnbandákkal is.
Hálózatszerűen működő bűnszervezetek küldenek várandós nőket Afrikából Németországba, ahol férfiak könnyű pénz reményében „apaként” ismerik el a gyermekeiket. Miért éri meg ez nekik? Mert egyszerű pénzszerzési lehetőség, miközben az Afrikából érkező anyák ennek köszönhetően hosszú távú tartózkodási engedélyhez jutnak – derül ki a német Welt cikkéből.
A lap szerint mindez a Német Szövetségi Köztársaság 1997-es gyermekjogi reformjának következménye. Azóta ugyanis alig van feltétele annak, hogy valaki elismerjen egy gyermeket sajátjaként.
Ez azonban visszaélésekre adott lehetőséget. Egy újonnan érkezett, terhes migráns nő ugyanis hosszú távú tartózkodási jogot kap, ha egy német férfi elismeri gyermeke apaságát. Ennek következtében a gyermek német állampolgárságot, az anya pedig tartózkodási engedélyt szerez. Az „apa” – aki ezért akár 8000 eurót is kaphat – gyakran nem fizet gyermektartást, ilyenkor pedig az állam, ahogy minden más esetben, beavatkozik és előleget fizet a gyermektartásra.
Országosan mintegy 5000 gyanús esetet tartanak számon, ami évente körülbelül 150 millió eurós terhet jelent a német államnak.
2024-ben nagy feltűnést keltett „Mr. Cash Money”, egy Dortmundban élő, nigériai származású férfi, aki a közösségi médiában magabiztosan pózolt drága autókkal és bankjegykötegekkel.
Jonathan A. 24 afrikai nő gyermekének apaságát ismerte el, ami a német szabályoknak köszönhetően igen jövedelmező volt számára.
Ráadásul nem csupán egyszerű visszaélésekről van szó. Ezek a csalások gyakran összefonódnak az emberkereskedelemmel:
afrikai „testvériségek” prostitúcióra kényszerítik a nőket Líbiában vagy Dél-Európában, majd miután teherbe esnek, Németországba irányítják őket. Ott a hálózat tagjai elismerik az apaságot – akár már a menedékkérelem benyújtásakor, akár annak elutasítása után.
A Welt értesülései szerint a német belügyminisztériumban már dolgoznak egy törvényjavaslaton, amely elejét venné ezeknek a csalásoknak, ám egyelőre nem sikerült olyan tervezetet kidolgozni, amelyet – szakértők szerint – ne lehetne könnyen kijátszani.
