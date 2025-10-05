Migránsbiznisz Németországban: az állam csak fizet és fizet a pofátlan csalóknak és emberkereskedőknek

Hálózatszerűen működő bűnszervezetek küldenek várandós nőket Afrikából Németországba, ahol férfiak könnyű pénz reményében „apaként” ismerik el a gyermekeiket. Miért éri meg ez nekik? Mert egyszerű pénzszerzési lehetőség, miközben az Afrikából érkező anyák ennek köszönhetően hosszú távú tartózkodási engedélyhez jutnak – derül ki a német Welt cikkéből.

A lap szerint mindez a Német Szövetségi Köztársaság 1997-es gyermekjogi reformjának következménye. Azóta ugyanis alig van feltétele annak, hogy valaki elismerjen egy gyermeket sajátjaként.

Ez azonban visszaélésekre adott lehetőséget. Egy újonnan érkezett, terhes migráns nő ugyanis hosszú távú tartózkodási jogot kap, ha egy német férfi elismeri gyermeke apaságát. Ennek következtében a gyermek német állampolgárságot, az anya pedig tartózkodási engedélyt szerez. Az „apa” – aki ezért akár 8000 eurót is kaphat – gyakran nem fizet gyermektartást, ilyenkor pedig az állam, ahogy minden más esetben, beavatkozik és előleget fizet a gyermektartásra.

Országosan mintegy 5000 gyanús esetet tartanak számon, ami évente körülbelül 150 millió eurós terhet jelent a német államnak.