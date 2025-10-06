Ft
háború Magyarország generáció opció Tarjányi Péter válasz szolgálat katona

Miért nem akarnak ma a fiatalok szolgálni?

2025. október 06. 21:00

A válasz nem bonyolult, csak kellemetlen. Mert senki nem mondta, mutatta meg nekik, miért érdemes.

2025. október 06. 21:00
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Miért nem akarnak ma a fiatalok szolgálni?

Az utóbbi évek háborúi miatt két közvélemény-kutatást is kértem, amelyek egyik fő kérdése az volt:
mit tennének a ma fiataljai, ha támadás érné az országot?

A 20-as, 30-as generáció többsége az ország elhagyását jelölte meg opcióként,
és nem venne részt a védelmi munkálatokban.

Nos, miért?
Erre kerestem a választ.
Pedig a válasz nem bonyolult.
Csak kellemetlen.

Mert senki nem mondta, mutatta meg nekik, miért érdemes.

Nem kaptak célt, csak elvárást vagy ezt sem.
Nem adtak nekik példát, csak magyarkodást.
És közben elvették  tőlük azt az érzést, ha szolgálnak, az valóban számít a nemzetnek. 
Hogy fontosak és kellenek Magyarországnak.”

Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala

mihint
2025. október 06. 21:55
Azért nem akarnak a fiatalok szolgálni, mert következetesen erre tanítottátok őket. Arra, hogy az alapvető szocializáció küllői kőzé botot verve, mindegyik kis tapasztalatlannak azt igéztétek a fejibe, hogy nekik mindent szabad, elcsúfítván az eredeti szabadságeszményeket. Nincsen az a szó, és kifejezés, amivel az ellenérzésemet el tudnám mondani, de jün még kutyára dér.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 06. 21:38
Tán kérdezd a kenyéradó gazdáidat, akik nyolc éven át rombolták, lopták a honvédelmet..
Válasz erre
0
0
Doktor Doktorovics
2025. október 06. 21:38
A miértet tudjuk, ezért kár volt billentyűzetet ragadni. Az igazi kérdés: kik felelősek ezért és mi volt a szándékuk.
Válasz erre
0
0
Rodolfo
2025. október 06. 21:35
Rögtön két közvélemény kutatást is rendelt, hogy egyem meg a lelkét. 😂Biztos, ami biztos.
Válasz erre
0
0
