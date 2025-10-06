„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
A válasz nem bonyolult, csak kellemetlen. Mert senki nem mondta, mutatta meg nekik, miért érdemes.
„Miért nem akarnak ma a fiatalok szolgálni?
Az utóbbi évek háborúi miatt két közvélemény-kutatást is kértem, amelyek egyik fő kérdése az volt:
mit tennének a ma fiataljai, ha támadás érné az országot?
A 20-as, 30-as generáció többsége az ország elhagyását jelölte meg opcióként,
és nem venne részt a védelmi munkálatokban.
Nos, miért?
Erre kerestem a választ.
Pedig a válasz nem bonyolult.
Csak kellemetlen.
Mert senki nem mondta, mutatta meg nekik, miért érdemes.
Nem kaptak célt, csak elvárást vagy ezt sem.
Nem adtak nekik példát, csak magyarkodást.
És közben elvették tőlük azt az érzést, ha szolgálnak, az valóban számít a nemzetnek.
Hogy fontosak és kellenek Magyarországnak.”
