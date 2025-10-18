Mi sül ki abból, ha egy nácik elől menekülő filozófus és egy marxista kollégája összevitáznak a zsarnokság természetéről? – az MCC-ben megtudtuk!

Ennek kapcsán kérdeztük Lánczit a Strauss– Kojève-vitáról szóló konferenciáról is, amit október 17-én, pénteken tartanak. Leo Strauss (1899-1873) egy zsidó származású német filozófus volt, aki a náciveszély miatt végül az Egyesült Államokban telepedett le, és az ókori klasszikus szerzőkhöz való visszatérést hirdette, valamint a természettörvényi gondolkodás híve volt, azaz szemben állt a modernitás filozófiai alapjaival. Alexandre Kojève egy orosz származású francia marxista filozófus volt, aki hegeliánus volt, azaz hangsúlyosan modern, a természet helyett a történelmet tartotta meghatározó erőnek.

Strauss és Kojève a zsarnokságról vitatkoztak, ám ez valójában a modernitásról szóló vita is volt.

Mint Lánczi András kérdésünkre elmondta: a zsarnokságról szóló könyve elején Strauss Xenophón Hieron című dialógusát elemzi, ami egy ókori görög zsarnok és egy filozófus beszélgetésre. A viszonylag rövid dialógust Strauss nagyon is hosszan elemezte, erre reflektált Kojève, amire válaszolt Strauss, és a teljes kötet ebből a négy szövegből áll. Strauss a platonizáló, arisztokratikus, elzárkózó, természetjogi filozófiát képviseli, Kojève pedig a modern historicista gondolkodásmódot, aminek a lényege az, hogy a történelem oldja meg a problémáinkat, és nem szabad elkülönülni, hanem részt kell venni a történelem alakításában.

De ebből jön aztán az a jelentős probléma – tette hozzá Lánczi –, hogy akkor mi a filozófia dolog ebben a helyzetben.

Strauss szerint el kell kerülni a dogmatizmust, és el kell kerülni a szélsőséges szkepticizmust.

A filozófiai kérdezés, a filozófiai gondolkodás sosem ér véget, pontosan ez az állandó úton levés az, ami a specialitása, mert nem lehet megállni, mert minden kérdés, minden probléma újabb problémát szül. Ez a legtöbb ember számára idegesítő, sőt nemkívánatos. Rosszabb időkben üldöztetés is jár érte. De egyébként az a helyzet, hogy ez a hozzáállás az, ami segít elkerülni a szubjektivitásba belecsúszást, mert akkor az már nem az igazságkeresés. A szélsőséges szkepticizmus azzal nem sokat foglalkozik, de hát az is egy veszély – mutat rá Lánczi András.

Európának vissza kellene szerezni azt az intellektuális erejét

Ezt a fajta, klasszikus gondolkodókra való reagálást kívánja a középpontba állítani a most bemutatott és elindított angol nyelvű nemzetközi tudományos folyóirat is, a European Journal of Political Philosophy, melynek vezetője Lánczi András, főszerkesztője William Wood filozófus, szerkesztője pedig Titus Techera, aki politikatudományt tanít a Manhattan Institute Logos Fellowship programjában. Kultúrkritikusként olyan amerikai agytrösztöknek ír, mint a Liberty Fund, az Acton Institute, a Claremont Institute, az ISI és az AIER, valamint konzervatív kiadványoknak. A folyóirat 23 tagú szerkesztőbizottságának magyar részről tagja Molnár Attila Károly és Hörcher Ferenc, mindketten az NKE professzora, valamint CSejtei Dezső, a szegedi egyetem professzora; a nemzetközi frontról pedig többek közt Chantal Delsol és Pierre Manent meghatározó kortárs francia filozófusok; Andreas Kinneging, a Leideni Egyetem professzora; Ryszard Legutko lengyel filozófus, a Jagelló Egyetem profresszora.

Lánczi András elmondta: szeretnék, ha pár éven belül a lap egy magasan jegyzett, nemzetközileg elismert tudományos folyóirat lenne, azaz lektorált folyóiratról van szó, és szeretnék teljesíteni az olyan adatbázisok követelményeit is, mint a Scopus.

Lánczi szerint

„Európának vissza kellene szerezni azt az intellektuális erejét, ami a XX. században a két világháború miatt, és amiatt, ami a az a környezetében történt, tényleg Amerikába vándorolt Európa legjava.

Viszont ez azt jelenti, hogy ma nem tudjuk, hogy Európában hol tanítanak politikai filozófiát, nincs egy kataszter. Tehát praktikus adatgyűjtést is szeretnénk csinálni, hogy föltérképezni.”

A folyóirat tekintetében „a problémaérzékenység érdekel minket, hogy olyan tanulmányok szülessenek, amelyekben értelmes gondolatok tűnnek fel, és nem közhelyeket puffogtatunk, csak azért, mert bizonyos tudományos divatok azt követelik.

Az MCC nagyon alkalmas erre, mert nincs meg az az egyetemi konformizmus, azok az adminisztratív kötelezettségek, amelyek ölik a gondolatot.”

A European Journal of Political Philosophy első száma már megjelent, a lap ingyenesen elérhető a neten, száz példány nyomtatva is napvilágot lát.