Eric Voegelin kockázatot vállalt a klasszikus bölcsességért – Tilo Schabert a Mandinernek

ERIC VOEGELIN (1901-1985) kölni születésű német konzervatív politikai filozófus. A Bécsi Egyetemen tanult politológiát, s ugyanitt lett politológia professzor a jogi karon. 1938-ban feleségével a Bécset elfoglaló náci csapatok elől az Egyesült Államokba emigrált, élete nagy részét a Louisianai Állami Egyetemen és a kaliforniai Stanford Egyetem Hoover Intézetében töltötte. Sokat kritizálta a racionalizmust; a keresztény remény, azaz Krisztus második eljövetelének immanentizálását, azaz azt az utópikus elképzelést, hogy a mennyeket meg lehet valósítan ia földi világban; és a gnoszticizmus modern megjelenési formáit. Voegelin a modernitás egész elitjét gnosztikusnak tartotta, sőt, mint a modernitás nagy kritikusa, úgy tartotta, hogy az eleve gnosztikus vállalkozás. Hangsúlyozta, van külső, objektív rend, erről szól fő műve, az ötkötetes Order and History (Rend és történelem). A Science, Politics and Gnosticism (Tudomány, politika és gnoszticizmus) is fontos munkája, akárcsak az NKE Molnár Tamás Kutatóközpont által pár éve kiadott Új politikatudomány. Munkái összkiadása 34 kötetre rúg. Voegelin filozófiáját G. Fodor Gábor mutatta be magyarul Kérdéstilalom című munkájában.