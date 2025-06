Itt a lengyel gyógyír a balos receptre: ez Magyarországra is hatással lehet

Donald Tusk 2023-as választási sikere után a közép-európai ellenzéki körökben gyorsan elterjedt a lengyel modell fogalma. Sokan úgy tekintettek rá, mint a jobboldali kormányzás ellenében megvalósítható koalíciós hatalomváltás példájára. Tusk liberális-jobbközép szövetséget vezetve, egy hagyományosan konzervatív társadalmi közegben tudta leváltani a nyolc éve regnáló PiS-t, amit több országban követendő receptként értelmeztek – olvasható a Faktum elemzésében.

A kisiklott „varsói gyors”

Magyarországon is sokan reménykedtek abban, hogy „Budapestre is befuthat a varsói gyors”, különösen Magyar Péter politikai színrelépését követően. Bár a két politikus között inkább retorikai, mint ideológiai hasonlóság figyelhető meg, a lengyel modell az ellenzéki gondolkodás meghatározó hivatkozási alapjává vált. A 2025 júniusi lengyel elnökválasztás azonban új helyzetet teremtett. A részvételi arány rekordmagasságot ért el, meghaladta a 71 százalékot. A konzervatív Karol Nawrocki szoros versenyben, mindössze 1,78 százalékos különbséggel győzött. Ellenfele, Rafał Trzaskowski elismerte vereségét. A választási eredmények nyomán a pénzpiacok is nyugtalanul reagáltak, a złoty gyengült, a varsói tőzsdeindex csökkent.