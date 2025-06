„Egy ismerősöm – Teréz – fejtegeti, hogy ő mennyire kutyás, meg a kutya tradicionális értékei, a fegyelem, a hűség, stb., a kutya az igazi férfias, hazafias dolog, és bezzeg a macska az milyen, az nem jobboldali, mert az a maga feje után megy. Én meg hallgatom, s azon töprengek, hogy jó, a jobboldali toposzokat hangoztatja Teréz, meg a normalitást, de hát ő nő, neki a macskát kéne választani! Melyik képviseli inkább a normalitást, ha egy nő a férfi tradíciót választja, vagy azt, ami nem annyira »jobboldali«, de az saját maga, a saját neme és lelkisége?

Képzeljünk el egy jelenetet. Egy autó tetején (vagy a ház ablakában) fekszik egy macska, két mellső lábát maga alá gyűrve. Lefelé pislog, némiképp megvetően. És hibáztatóan. A hibáztatás. Ez az egyik leginkább macskás jellemvonás. Na, kérem. Ez az igazi jobboldaliság. Elkülönülés, arisztokratikus távolságtartás, a tömeg megvetése.

Az utcán sétálok. Szemben halad egy macska. Cirmos. Nem fut, nem megy, halad. Ez rá a legjobb szó. Halkan hozzászólok. Megszólítom. Cic-cic-cic. Halad tovább. Egy kutya ilyen esetben vagy dühösen ugat, vagy farkcsóválva rohan és törleszkedik. De olyan nincs, hogy figyelmen kívül hagy, és halad tovább.

A macskákat mindenki félreérti. Megvádolják őket finnyássággal, gőgösséggel, durcázással, kényes kis hercegnőknek állítják be őket, akiknek semmi sem jó. Nem értik, hogy a macska nemcsak a filozófia, de a matéria szintjén is konzervatív, és csak annyi van, hogy érzékenyen reagál a változásokra. Ők azt szeretik, ha minden úgy marad, mint tegnap. Neki nem kell az új alutasakos prémium táp 10%-kal több hússal, őt nem érdekli, hogy ez a tudomány állása szerint táplálóbb. Hogy egy vagyonba került, az főleg nem érdekli. Nem anyagias, nem követelődző. Lehetne akár ingyenes termékminta is, neki az mindegy.

Csak semmi forradalom! Adják neki azt, amit megszokott! A vizes tálkáját ne pakolják át egy másik sarokba. Lehetőleg a szobát se fessék ki. Másik házi kedvencről pedig szó sem lehet! Ennyi a cica lényege. És ez nem undokság. Csak védi azt, ami az övé. Egy jó hazafi is ezt teszi.”

