10. 11.
Schiffer András Donald Trump Nobel-díj

Megszólalt Schiffer: botrány a Nobel-díj

2025. október 11. 09:24

Nincs megelégedve az ügyvéd. Nagyon nincs.

2025. október 11. 09:24
null

„Egyáltalán nem hiányzik, hogy D.J. Trump Nobel-békedíjat kapjon – írja Schiffer András a Facebookon.

Schiffer hozzátette, hogy 

bőven elég volt az amerikai elnököknek adott plecsnikből, de azért az mégiscsak botrány, hogy miközben a világ tele van háborús tűzfészkekkel és apokaliptikus fenyegetésekkel, 

Oslóban egy háborúban nem álló ország belpolitikai konfliktusában tették le a voksot a haladárok oldalán”.

Majd hozzáfűzte, hogy „igaz, Európa csendes, újra csendes, elzúgtak béketüntetései”.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

kulakman
2025. október 11. 09:47
Mivel a díjazott azt mondta, " nem büszke rá ,hogy magyar " így mi sem vagyunk reája annyira büszke ,mintha ő is büszke lenne ránk! ennyi!
kimirszen
2025. október 11. 09:38
egyszeri 2025. október 11. 09:36 Igaza van! A bizottság ami eldönti a díj odaadását csak valami politikai háttérszervezet bal karja. Ezt már sokszor bizonyították. A faszt van igaza.
egyszeri
2025. október 11. 09:36
Igaza van! A bizottság ami eldönti a díj odaadását csak valami politikai háttérszervezet bal karja. Ezt már sokszor bizonyították.
kimirszen
2025. október 11. 09:35
mnmnkimirszen 2025. október 11. 09:33 Nem okoska, tett egy megállapítást a haladárok fontossági sorrendjéről. Értem. Ha Schiffer kicsit előbb születik a vörös khmereket istenítette volna.
