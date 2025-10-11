Megszólalt Schiffer: botrány a Nobel-díj

„Egyáltalán nem hiányzik, hogy D.J. Trump Nobel-békedíjat kapjon” – írja Schiffer András a Facebookon.

Schiffer hozzátette, hogy

bőven elég volt az amerikai elnököknek adott plecsnikből, de azért az mégiscsak botrány, hogy miközben a világ tele van háborús tűzfészkekkel és apokaliptikus fenyegetésekkel,

Oslóban egy háborúban nem álló ország belpolitikai konfliktusában tették le a voksot a haladárok oldalán”.

Majd hozzáfűzte, hogy „igaz, Európa csendes, újra csendes, elzúgtak béketüntetései”.