Megszólalt Schiffer: botrány a Nobel-díj

Nem Trump és nem is Greta kapta meg a Nobel-békedíjat: itt a győztes!
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság.
Nincs megelégedve az ügyvéd. Nagyon nincs.
„Egyáltalán nem hiányzik, hogy D.J. Trump Nobel-békedíjat kapjon” – írja Schiffer András a Facebookon.
Schiffer hozzátette, hogy
bőven elég volt az amerikai elnököknek adott plecsnikből, de azért az mégiscsak botrány, hogy miközben a világ tele van háborús tűzfészkekkel és apokaliptikus fenyegetésekkel,
Oslóban egy háborúban nem álló ország belpolitikai konfliktusában tették le a voksot a haladárok oldalán”.
Majd hozzáfűzte, hogy „igaz, Európa csendes, újra csendes, elzúgtak béketüntetései”.
