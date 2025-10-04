„Megcsörrent a telefonom

A gyermekvédelem hiányosságairól szóló szerdai bejegyzésem óta igencsak turbulens lett körülöttem a világ. A posztot – csak a saját oldalamon – több mint 1 millióan olvasták, ami hatalmas megtiszteltetés. Elképzelhetetlen számú megkeresést kaptam a sajtó részéről, sok személyes történetet ismerhettem meg. A médiumoknak elmondtam, hogy szeretném szakmai útra terelni a témát, és majd csak azután kívánok nyilatkozni, amint sikerült a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárral átbeszélni a terület kihívásait és a lehetséges beavatkozási irányokat. Azonban egyelőre kénytelen voltam visszamondani a találkozóval kapcsolatos igényemet, mert olyan feltételekhez kívánták kötni, amelyek minden normalitást nélkülöznek. Egyik ilyen, hogy ne beszéljek a sajtóval, a másik, hogy az újbudai önkormányzati frakciónk beszélje meg a posztomat. Némi rálátásom van egy frakció munkájára hiszen 19 éve vagyok önkormányzati képviselő, de ilyen kényszeres kezdeményezéssel még nem találkoztam. Persze az is lehet, hogy csalnak a megérzéseim és csak azért kezdeményezte a találkozót helyi KDNP elnöke, hogy felajánlja támogatását és segítségét a gyermekvédelemben. Soha nem értettem, hogy a politikának az alsóbb szintjein miért gondolják, hogy összekötött cipőfűzővel eredményesek lehetnek. Miért keverik össze a lojalitást a pusztító szervilizmussal?

Emellett emberek százaitól kaptam hideget-meleget, egyszerre voltam áruló vagy hős. Természetesen egyik sem vagyok. Bár nem követtem eddig sem a haszontalan utasításokat, soha nem árultam el a közösségemet, ahogyan a választóimat sem. A posztom lényege csak annyi volt, hogy tenni szeretnék a srácokért. Fontos nekem, hogy ne abban a kilátástalanságban kelljen élniük, amiben én is felnőttem. Megkerestek egykori növendékek, és volt olyan intézetvezető is, aki köszönetet mondott, amiért sértő őszinteséggel leírtam a vitatott sorokat.

Tegnap délután éppen a Népszava újságírójával beszéltem, amikor egy újabb ismeretlen szám keresett. Meglepetésemre Semjén Zsolt hívott. Elmondta, hogy érzékenyen érintették a soraim, és belátta, hogy valóban nem foglalkozott megfelelően idáig ezzel a területtel. Elmondta azt is, hogy a közeljövőben szeretné ezt a hiányosságot pótolni és törekedni fog rá, hogy a lehetőségeihez képest a lehető legjobban megismerkedjen a hazai gyermekvédelem helyzetével és az ott élő gyerekek körülményeivel.