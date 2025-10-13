„A kommunista, vagyis »woke« lányok nem kedvelik és főleg nem tisztelik a férfiakat – állítólag. Ez minket, magyarokat amiatt érint, hogy a nemek közötti kölcsönös tisztelet a családalapítás és a normális élet rovására megy, és mivel éppen ezek a fajta emberek akarják átvenni a hatalmat az önök élete felett is, gondoltam, foglalkozzunk egy új trenddel, ami gyönyörűen megmutatja, hogy milyen emberek is ezek.

Ez a trend pedig nem más, mint egy könyv – mert olvasnak ám ők, csak nem a Bibliát és nem Radnótit –, az új kedvencük most épp egy Morning Glory Milking Farm (Dicsőséges reggeli fejő farm) nevű pornóregény, amiben egy női főszereplő egy mesebeli farmon vállal munkát. A munka pedig nem más… khm… szóval mondjuk ki – érzékenyebb olvasóinknak csak annyit mondhatok, sajnálom – de arról van itt szó, hogy a főhős nő minotauruszoknak veri ki, és a balliberális férfigyűlölő nők pedig ezzel segítik magukat a boldogságba, mert imádják. Ezek általában egyedülálló, önértékelési és önképzavarral küzdő nők, legalábbis a könyvről szóló TikTok-videók alapján. Műelemzés következik, részben legalábbis.

Szóval a neokommunista lányok/nők legújabb kedvence a már említett Morning Glory Milking Farm című könyv, amit egy bizonyos C. M. Nascosta írt, aki már csilliárdos is lett hirtelen az új regényéből. Ebben a történetben a főszereplő egy emberi nő, Violet, aki anyagi nehézségei miatt elvállal egy különös munkát a Morning Glory Milking Farm nevű helyen, ami egy laboratóriumszerű »farm«, ahol minotauruszok (ember–bika hibridek) »tejét« gyűjtik terápiás és kereskedelmi célokra.”

Nyitókép: Facebook