Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Morning Glory Milking Farm trend élet

Mégis kívánják a férfiasságot a woke feministák – nagyon

2025. október 13. 19:02

Műelemzés következik, részben legalábbis.

2025. október 13. 19:02
null
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Pesti Srácok

„A kommunista, vagyis »woke« lányok nem kedvelik és főleg nem tisztelik a férfiakat – állítólag. Ez minket, magyarokat amiatt érint, hogy a nemek közötti kölcsönös tisztelet a családalapítás és a normális élet rovására megy, és mivel éppen ezek a fajta emberek akarják átvenni a hatalmat az önök élete felett is, gondoltam, foglalkozzunk egy új trenddel, ami gyönyörűen megmutatja, hogy milyen emberek is ezek. 

Ez a trend pedig nem más, mint egy könyv – mert olvasnak ám ők, csak nem a Bibliát és nem Radnótit –, az új kedvencük most épp egy Morning Glory Milking Farm (Dicsőséges reggeli fejő farm) nevű pornóregény, amiben egy női főszereplő egy mesebeli farmon vállal munkát. A munka pedig nem más… khm… szóval mondjuk ki – érzékenyebb olvasóinknak csak annyit mondhatok, sajnálom – de arról van itt szó, hogy a főhős nő minotauruszoknak veri ki, és a balliberális férfigyűlölő nők pedig ezzel segítik magukat a boldogságba, mert imádják. Ezek általában egyedülálló, önértékelési és önképzavarral küzdő nők, legalábbis a könyvről szóló TikTok-videók alapján. Műelemzés következik, részben legalábbis.

Szóval a neokommunista lányok/nők legújabb kedvence a már említett Morning Glory Milking Farm című könyv, amit egy bizonyos C. M. Nascosta írt, aki már csilliárdos is lett hirtelen az új regényéből. Ebben a történetben a főszereplő egy emberi nő, Violet, aki anyagi nehézségei miatt elvállal egy különös munkát a Morning Glory Milking Farm nevű helyen, ami egy laboratóriumszerű »farm«, ahol minotauruszok (ember–bika hibridek) »tejét« gyűjtik terápiás és kereskedelmi célokra.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!