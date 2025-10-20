Ft
Rendkívüli!

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Hírek
Vélemények
Megint posztolt a kretén

2025. október 20. 16:09

Csak egy apróságot felejtett el.

2025. október 20. 16:09
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Most ezt tette ki:

 

Varázslatos!

Csak azt az apróságot felejtette el a poloska, hogy a doktor úr éppen Bristolban van túl három térdprotézisen és egy csípőprotézisen, a magyar betegek nagy-nagy örömére.”

namivan-2
2025. október 20. 16:41
Itt a probléma Magyar Péterrel. Úgy gondolja, hogy ezeknek a marháknak jó lesz ez a hír a keményen dolgozó Tiszás főorvosról és a "lógós" Fideszesről. Sajnos Magyar Péter csak a biztosan szavazni akarók 42 %-t kábítja el, nem a magyar lakosság 150 %-t. Péter! Neked csak 42 % marha jutott!
batama
2025. október 20. 16:39
Peti te ilyen hülye vagy ? Peti te ilyen hülye vagy !
machet
2025. október 20. 16:35
Micsoda egy ütődött f@sz ez a Peti gyerek.
nyugalom
2025. október 20. 16:33
Ime, a nagy messiás, a paranoias felkegyelmű!
