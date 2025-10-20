Egy nő igenis lehet szép, kedves meg okos is egyszerre! – Polgár Zsuzsa sakknagymester a Mandinernek

A sikerhez nem kell kiemelkedően okosnak lenni, az akaraterőtől, a szorgalomtól, a kitartástól és a kudarcokon való felülemelkedni tudástól függ minden – vallja a magyar sakkozás máig egyetlen világbajnoka, aki Lázadó királynő címmel írta meg saját igaz történetét. Interjúnk.