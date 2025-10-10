„Megint a Harcosok órája miatt aggódik a telex. Meg egy kicsit miattam is, jól esik…

Sőt aggódnak amiatt is, hogy megéri-e felkelniük ilyen korán (liberális belvárosi aggyal elképzelhetetlenül korán) a kormány és a Fidesz vezető politikusainak, hogy eljöjjenek a műsorba beszélgetni és üzenjenek a patrióta harcosoknak.

Emiatt kár aggódnia Hanula Zsoltnak! Mifelénk 7:30-kor már munka van, ez nem a főpolgármesteri dolgozószoba. Köszi, jól vagyunk. Ha már mindenképpen aggódni van kedvük, akkor aggódjanak inkább Magyarország szuverenitása miatt!

A Harcosok órája megosztását, terjesztését például rendszeresen azzal a hamis indokkal nehezíti meg a Facebook, hogy a műsor nem felel meg a meztelenséggel és szexuális tevékenységgel kapcsolatos alapelveknek.