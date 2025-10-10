Meg egy kicsit miattam is, jól esik…
„Megint a Harcosok órája miatt aggódik a telex. Meg egy kicsit miattam is, jól esik…
Sőt aggódnak amiatt is, hogy megéri-e felkelniük ilyen korán (liberális belvárosi aggyal elképzelhetetlenül korán) a kormány és a Fidesz vezető politikusainak, hogy eljöjjenek a műsorba beszélgetni és üzenjenek a patrióta harcosoknak.
Emiatt kár aggódnia Hanula Zsoltnak! Mifelénk 7:30-kor már munka van, ez nem a főpolgármesteri dolgozószoba. Köszi, jól vagyunk. Ha már mindenképpen aggódni van kedvük, akkor aggódjanak inkább Magyarország szuverenitása miatt!
A Harcosok órája megosztását, terjesztését például rendszeresen azzal a hamis indokkal nehezíti meg a Facebook, hogy a műsor nem felel meg a meztelenséggel és szexuális tevékenységgel kapcsolatos alapelveknek.
Bizony. Meztelenség és szexuális tevékenység. Ahol két ember ruhában beszélget.
Na, ez valóban aggasztó! Mintha a Facebook-birodalom kénye-kedve szerint bele akarna szólni abba, hogy milyen vélemények juthatnak el a magyar választókhoz. És van ám egy ennél aggasztóbb dolog is! Vajon melyik Harcosok órája epizódok terjesztését akadályozta eddig legtöbb alkalommal a Facebook?
Azokat, amelyekben hangsúlyosan szóba kerültek Ukrajna uniós csatlakozásának veszélyei.
Nyilván ez csak véletlen lehet, de azért engem egy picit aggaszt. Például a magyar családok jövője miatt. Ne tessék aggódni, harcolunk tovább. De CSAK az interneten, NEM az ukrán fronton, amit oly’ sokan szeretnének elérni!”
Nyitókép: Facebook