Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában izraeli háború béke Donald Trump Izrael Hamász Szijjártó Péter

Megdöbbentő vallomást tett Szijjártó: „Én voltam az egyetlen külügyminiszter a világon, aki...”

2025. október 06. 12:32

Egyértelműen fogalmazott a miniszter.

2025. október 06. 12:32
null

Fontos bejelentést tett a Facebook-oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar kormány már évekkel ezelőtt is a béke mellett érvelt, nem véletlen, hogy Szijjártó személyesen is részt vett az Ábrahám megállapodások aláírásán.

„Én voltam az egyetlen külügyminiszter a világon, aki részt vett az Ábrahám megállapodások aláírásán a Fehér Ház kertjében 2020-ban. Ez a megállapodás jelentette a legnagyobb reményt a békére évszázados távlatokban a Közel-Keleten. Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini kollégám, aki akkor az egyik aláíró volt, arról biztosított ma, hogy Bahrein továbbra is kitart a béke reménye mellett a Közel-Keleten.

Mi, magyarok is teljes szívvel támogatjuk Donald Trump békeerőfeszítéseit a Közel-Keleten is

és reméljük, hogy a válság összes szereplője elfogadja a békejavaslatokat, és így végre, majd két év után kiszabadulhat a magyar túsz is a Hamász fogságából”fogalmazott Szijjártó Péter.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bakafant-28
2025. október 06. 12:54
Azt kell mondjam,nem sokat ért az a megállapodás..Nincs mire büszkének lenni.Izrael havonta intéz támadásokat szuverén országok ellen,tucatnyi ország légterét használva.Irán,Katar,Szíria,Irak,Libanon,Jemen...Gáza úgy néz ki mint Hiroshima 45'-ben..Erre kéne büszkének lenni? Kétlem.És persze tudom,a másik fél sem jobb..Az eddig jó munkát végző külügy mindent lerombolt a szolgai zsidóseggnyalással...Távol kéne maradni az egésztől...
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. október 06. 12:48
Többek között azért is, mert 2020 óta a birka haladó országokban évente cserélődtek a külügyminiszterek. Obán Viktor is eltöröl egy-egy szerény mosolyt az ajkán, amikor a szemétdomb tetején éppen aktuálisan kukorékoló államvezér-társa éppen a levesbe megy. Mint szombaton is! Hajrá, Péter! Hajrá, Magyarország!
Válasz erre
0
0
helyrerakosgat
2025. október 06. 12:45
Időközben a posztban is javították, illene itt is megtenni: "Én voltam az egyetlen EURÓPAI külügyminiszter..."
Válasz erre
2
0
hazafi-974
2025. október 06. 12:45
🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!