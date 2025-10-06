Megdöbbentő vallomást tett Szijjártó: „Én voltam az egyetlen külügyminiszter a világon, aki...”

Fontos bejelentést tett a Facebook-oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar kormány már évekkel ezelőtt is a béke mellett érvelt, nem véletlen, hogy Szijjártó személyesen is részt vett az Ábrahám megállapodások aláírásán.

„Én voltam az egyetlen külügyminiszter a világon, aki részt vett az Ábrahám megállapodások aláírásán a Fehér Ház kertjében 2020-ban. Ez a megállapodás jelentette a legnagyobb reményt a békére évszázados távlatokban a Közel-Keleten. Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini kollégám, aki akkor az egyik aláíró volt, arról biztosított ma, hogy Bahrein továbbra is kitart a béke reménye mellett a Közel-Keleten.

Mi, magyarok is teljes szívvel támogatjuk Donald Trump békeerőfeszítéseit a Közel-Keleten is

és reméljük, hogy a válság összes szereplője elfogadja a békejavaslatokat, és így végre, majd két év után kiszabadulhat a magyar túsz is a Hamász fogságából” – fogalmazott Szijjártó Péter.