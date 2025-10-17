Még egy mélyütés Magyar Péternek: nőtt a Fidesz előnye, megtorpant a Tisza Párt

Elemző Magyar Péterről: „Nincs 106 olyan embere, aki konyít valamit a politikához”
Boros Bánk Levente szerint Varga Judit Magyar Péter Achilles-sarka.
A friss felmérés szerint jövő tavasszal hárompárti parlament alakulna.
A Real-PR 93 legújabb közvélemény-kutatása szerint Magyar Péter pártjának támogatottsága változatlan (40 százalék),
miközben a kormánypártok erősödtek a pártok versenyében.
A Mi Hazánk pedig éppen a bejutási küszöbön áll (5 százalék) október közepén. Más párt nem jutna be a parlamentbe a felmérés alapján – derült ki a közleményből.
A kommünikében kiemelték, hogy a mérések szerint
immár 9 százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében.
Ők azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy válaszaik alapján besorolhatók egy adott párt szavazótáborába – ismertették.
A dokumentum arra is rámutatott, hogy az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz–KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni látszó Tisza Párttal szemben szeptemberről októberre. A kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett Magyar Péter pártjának támogatottsága stagnál.
Ezzel párhuzamosan a Mi Hazánk Mozgalom továbbra is a bejutási küszöbön áll (5 százalék), a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolabb kerül tőle (2 százalék). A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan (3 százalék).
A közleményben hangsúlyozták, hogy a Real-PR 93 a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonalát – a főváros és a vidéki Magyarország közötti különbséget – is vizsgálja.
A vidék–főváros tengelyen a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetők meg:
Budapesten a Tisza Párt, vidéken a Fidesz őrzi első helyét.
Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38 százalékon áll – olvasható a kutatásban.
