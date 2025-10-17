Még egy mélyütés Magyar Péternek: nőtt a Fidesz előnye, megtorpant a Tisza Párt

Ők azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy válaszaik alapján besorolhatók egy adott párt szavazótáborába – ismertették.

A politikai szezonkezdet nyertese: a Fidesz–KDNP

A dokumentum arra is rámutatott, hogy az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz–KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni látszó Tisza Párttal szemben szeptemberről októberre. A kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett Magyar Péter pártjának támogatottsága stagnál.

Ezzel párhuzamosan a Mi Hazánk Mozgalom továbbra is a bejutási küszöbön áll (5 százalék), a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolabb kerül tőle (2 százalék). A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan (3 százalék).

Kirajzolódik a Budapest és vidék közötti ellentét