Tisza Párt főváros felmérés vidék Magyar Péter Fidesz-KDNP választás

Még egy mélyütés Magyar Péternek: nőtt a Fidesz előnye, megtorpant a Tisza Párt

2025. október 17. 11:42

A friss felmérés szerint jövő tavasszal hárompárti parlament alakulna.

null

A Real-PR 93 legújabb közvélemény-kutatása szerint Magyar Péter pártjának támogatottsága változatlan (40 százalék),

miközben a kormánypártok erősödtek a pártok versenyében.

A Mi Hazánk pedig éppen a bejutási küszöbön áll (5 százalék) október közepén. Más párt nem jutna be a parlamentbe a felmérés alapján – derült ki a közleményből.

A kommünikében kiemelték, hogy a mérések szerint

immár 9 százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében.

Ők azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy válaszaik alapján besorolhatók egy adott párt szavazótáborába – ismertették.

A politikai szezonkezdet nyertese: a Fidesz–KDNP

A dokumentum arra is rámutatott, hogy az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz–KDNP, amely növelni tudta előnyét a megtorpanni látszó Tisza Párttal szemben szeptemberről októberre. A kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett Magyar Péter pártjának támogatottsága stagnál.

Ezzel párhuzamosan a Mi Hazánk Mozgalom továbbra is a bejutási küszöbön áll (5 százalék), a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolabb kerül tőle (2 százalék). A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan (3 százalék).

Kirajzolódik a Budapest és vidék közötti ellentét

A közleményben hangsúlyozták, hogy a Real-PR 93 a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonalát – a főváros és a vidéki Magyarország közötti különbséget – is vizsgálja.

A vidék–főváros tengelyen a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetők meg:

Budapesten a Tisza Párt, vidéken a Fidesz őrzi első helyét.

Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38 százalékon áll – olvasható a kutatásban.

Nyitókép: Facebook

 

namivan-2
2025. október 17. 14:01
Nagyon érdekes. Budapesten a mocsárgáztól kábult prolik a tiszát támogatják. Vidéken, Isten áldja meg őket, meg a Fideszt. Budapesten nagy tömegek vannak, akik a munkatemetését várják és ezt a tisza is támogatja. Mert a keményen dolgozó emberek "agyonadóztatása" csak a kóklereket, segélyen élő gazfickókat támogathatja. "Na, érdemes volt dolgozni birka Fideszes? 50 Ft-tal kaptál többet, mint én segélyt!" Ez bizony a létező szocializmus, azaz az államkapitalizmus visszahozása. Ami szemérmesen elrejti, hogy a bankárok és a multik helyett, a tisztességesen melózó fizeti az adót. A XX. század közepe óta zsigerelnek ki minket az úgy nevezett szocialisták mszmp, mszp, szdsz, és most veri a mellét a tisza. Ilyen emberek, mint Kéri házaspár, akik visszalöknének minket a Kádár-rendszer életszínvonalára, míg ők megtetéznék gazdagságukat. Ha létezik még józan ész és tisztességes munka Magyarországon, akkor a Fidesz győzelme várható.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. október 17. 13:37
Szerencséjük lesz a budapestieknek, hogy nem kell kiábrándulniuk 2026-tól a lopós, bennfentes kereskedős, ideggyenge kedvencükből, a pojáca Petiből, mert az őrült terveivel nem juthat kormányra. Amit ugyanis a Petschnig Mária Ziták, Bod Péter Ákosok, surányi Györgyök és más megátalkodott ballibsi gazdasági szakértők javasolnak, sőt kidolgoznak neki, az maga a gátlástalan népnyúzás lenne. A budapestieknek is...
Válasz erre
1
0
bondavary
•••
2025. október 17. 13:11 Szerkesztve
Az azért várható volt, hogy Magyar Péter turnéja, ahol gyér részvétel mellett mindenhol elmondta ugyanazt, nem fog nagy eredményt hozni. Ettől még a Tisza nem látszik ütőképes pártnak, Magyar Péter nem látszik elfogadható vezetőnek. Ugyanaz a figura, aki eddig is mindig valakinek a valakijeként jutott valamire, önálló produktumot nem tud felmutatni. Mivel nem alkalmas pártalapításra, vettek neki egyet - ez mindent elmond róla.
Válasz erre
4
0
Lilyana2
•••
2025. október 17. 13:02 Szerkesztve
Nem értem, miért nem nullán áll az ingó-fingó majom pártja? Úgy látszik még mindig sok baromnak van bizalma egy pofán seggű gerincféregben! Sürgős orvosi kivizsgálást javasolnék nekik!
Válasz erre
5
0
