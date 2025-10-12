Már nem csak a tankolásról szólnak a MOL-kutak

A MOL által szponzorált tartalom.

Forradalmi újítást jelentett tíz éve, hogy a MOL bevezette a Fresh Cornert. A nemzeti olajvállalat célja az volt, hogy az utazók és a vásárlók számára ne csak a tankolásról szóljon a benzinkút, hanem minőségi gasztronómiai élményt is nyújtson nekik. Ez be is jött, hiszen

a kerek évfordulóját ünneplő Fresh Corner Európa egyik meghatározó kiskereskedelmi hálózata lett a maga több mint 1300 egységével.

Hogy az emberek mennyire megszerették a Fresh Corner termékeit, mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a múlt évben 65 millió csésze kávét fogyasztottak el a kutakon, valamint 43 millió hot-dog fogyott el. Nagy lépés volt, hogy a Fresh Corner méltán népszerű hot-­dogjaiból ismert Pick kolbászok bekerültek számos élelmiszerlánc üzleteibe, így már otthon is meg­tapasztalhatjuk a Fresh Corner hot-dog élményét.