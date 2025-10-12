Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mol csoport Zsótér Csaba olajvállalat Fresh Corner kávé

Már nem csak a tankolásról szólnak a MOL-kutak

2025. október 12. 06:59

Különleges extra szolgáltatások mutatják a jövőt a hazai olajvállalatnál.

2025. október 12. 06:59
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

 

A MOL által szponzorált tartalom.

Forradalmi újítást jelentett tíz éve, hogy a MOL bevezette a Fresh Cornert. A nemzeti olajvállalat célja az volt, hogy az utazók és a vásárlók számára ne csak a tankolásról szóljon a benzinkút, hanem minőségi gasztronómiai élményt is nyújtson nekik. Ez be is jött, hiszen 

a kerek évfordulóját ünneplő Fresh Corner Európa egyik meghatározó kiskereskedelmi hálózata lett a maga több mint 1300 egységével.

Hogy az emberek mennyire megszerették a Fresh Corner termékeit, mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a múlt évben 65 millió csésze kávét fogyasztottak el a kutakon, valamint 43 millió hot-dog fogyott el. Nagy lépés volt, hogy a Fresh Corner méltán népszerű hot-­dogjaiból ismert Pick kolbászok bekerültek számos élelmiszerlánc üzleteibe, így már otthon is meg­tapasztalhatjuk a Fresh Corner hot-dog élményét. 

„A Fresh Corner üzleteinkben nap mint nap arra törekszünk, hogy friss pékárukkal, minőségi, 100% Brazil arabica és arabica-­robusta kávékkal, valamint a régió közönségkedvenc hot-dogjaival és kiemelkedő kiszolgálással tegyük különlegesebbé ügyfeleink útjait” – mondta Styaszny Endre, a MOL Magyarország kis­kereskedelmi vezetője.

Nemzetközi szinten a legtöbb kávé a horvátországi Vukova Goricánál lévő Fresh Cornerben fogyott, ott 341 ezer, azaz napi közel ezer csészényi italt adtak el. Hazánkban a Hatvannál, az M3-as sztrádán lévő egység volt a legforgalmasabb, ott 200 ezer adag kávé fogyott, itt ráadásul napi több mint 500 hot-dogot is fogyasztottak.

A Fresh Corner eddigi működése során több nagy pillanat is volt: ilyen volt, amikor 2021-ben a MOL felvásárolta a Marché éttermeket működtető vállalatot, azóta Fresh Corner Restaurant néven működik ez a hálózat. Emlékezetes volt az is, amikor leigazolták Marco Rossit, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, aki nagykövetként segített minél több emberhez el­juttatni a Fresh Corner-élményt.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tamás22
•••
2025. október 12. 07:58 Szerkesztve
A korábban néhány perces tankolás és fizetés könnyedén 20 perc felettire növekszik, miután a pénztárnál ki kell várni a kajázók kiszolgálását, akiknek jó része nem is a tankolás miatt megy oda, hanem csak simán enni. Mostanában amikor tudom, hogy nincs időm kivárni ezeket nem MOL-nál tankolok.
Válasz erre
0
0
Simson
2025. október 12. 07:39
Utálom, nincs rá személyzet, a tankolás sokkal tovább tart, ha lehet kerülōm!
Válasz erre
2
0
nogradi
2025. október 12. 07:18
Qrvajó, amikor a sorban az előttedlévő bemegy fizetni aztán még meg is ebédel.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!