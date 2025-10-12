Már nem csak a tankolásról szólnak a MOL-kutak

„Pihenjétek ki magatokat, és gyertek vissza újra!” – a Mol-vezérrel, két olimpiai bajnokkal és a Tankcsapda frontemberével kávéztunk
„Ebben a régióban mi vagyunk otthon.”
Különleges extra szolgáltatások mutatják a jövőt a hazai olajvállalatnál.
A MOL által szponzorált tartalom.
Forradalmi újítást jelentett tíz éve, hogy a MOL bevezette a Fresh Cornert. A nemzeti olajvállalat célja az volt, hogy az utazók és a vásárlók számára ne csak a tankolásról szóljon a benzinkút, hanem minőségi gasztronómiai élményt is nyújtson nekik. Ez be is jött, hiszen
a kerek évfordulóját ünneplő Fresh Corner Európa egyik meghatározó kiskereskedelmi hálózata lett a maga több mint 1300 egységével.
Hogy az emberek mennyire megszerették a Fresh Corner termékeit, mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a múlt évben 65 millió csésze kávét fogyasztottak el a kutakon, valamint 43 millió hot-dog fogyott el. Nagy lépés volt, hogy a Fresh Corner méltán népszerű hot-dogjaiból ismert Pick kolbászok bekerültek számos élelmiszerlánc üzleteibe, így már otthon is megtapasztalhatjuk a Fresh Corner hot-dog élményét.
„A Fresh Corner üzleteinkben nap mint nap arra törekszünk, hogy friss pékárukkal, minőségi, 100% Brazil arabica és arabica-robusta kávékkal, valamint a régió közönségkedvenc hot-dogjaival és kiemelkedő kiszolgálással tegyük különlegesebbé ügyfeleink útjait” – mondta Styaszny Endre, a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetője.
Nemzetközi szinten a legtöbb kávé a horvátországi Vukova Goricánál lévő Fresh Cornerben fogyott, ott 341 ezer, azaz napi közel ezer csészényi italt adtak el. Hazánkban a Hatvannál, az M3-as sztrádán lévő egység volt a legforgalmasabb, ott 200 ezer adag kávé fogyott, itt ráadásul napi több mint 500 hot-dogot is fogyasztottak.
A Fresh Corner eddigi működése során több nagy pillanat is volt: ilyen volt, amikor 2021-ben a MOL felvásárolta a Marché éttermeket működtető vállalatot, azóta Fresh Corner Restaurant néven működik ez a hálózat. Emlékezetes volt az is, amikor leigazolták Marco Rossit, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, aki nagykövetként segített minél több emberhez eljuttatni a Fresh Corner-élményt.