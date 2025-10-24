Zöldígéretek versus fosszilis valóság 

A Nature Sustainability folyóiratban a napokban publikált kutatás, amelyet a Barcelonai Autonóm Egyetem (UAB) kutatói készítettek, alaposan feltárja ezt a jelenséget. A 250 legnagyobb fosszilis energiacég – amelyek a globális szénhidrogén-kitermelés 88 százalékát adják – adatait elemezve kiderült, hogy

ezek a vállalatok mindössze 1,42 százalékát kontrollálják a világ megújulóenergia-termelésének.

Ez nem csupán egy fura statisztikai adat, hanem egyértelmű jele annak, hogy a zöldátállás ígéretei jórészt üres retorikára korlátozódnak, miközben az olajóriások gazdasági modellje változatlanul jórészt a fosszilis üzemanyagokra épül.

Retorika versus valóság

A tanulmány más részletei is döbbenetesek. A vizsgált cégek közül csupán minden ötödiknek van működő megújulóenergia-projektje, és a 3166 azonosított zöldberuházásuk mintegy fele felvásárolt cégeken keresztül került a portfóliójukba. Ez azt jelenti, hogy