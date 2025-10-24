Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
greenwashing zöldátmenet olajvállalat zöldátállás szénhidrogén

Zöldígéretek versus fosszilis valóság 

2025. október 24. 22:20

A Nature Sustainability friss tanulmánya leleplezi az olajóriások greenwashingját: a globális szénhidrogén-kitermelés 88 százalékát adó cégek csupán 1,42 százalékát kontrollálják a megújuló energiának, miközben milliárdokat költenek a fenntarthatóság látszatára. Ez nemcsak üres retorika, hanem a zöldátállás lassulásának a jele, miközben a globális

2025. október 24. 22:20
null

A Nature Sustainability folyóiratban a napokban publikált kutatás, amelyet a Barcelonai Autonóm Egyetem (UAB) kutatói készítettek, alaposan feltárja ezt a jelenséget. A 250 legnagyobb fosszilis energiacég – amelyek a globális szénhidrogén-kitermelés 88 százalékát adják – adatait elemezve kiderült, hogy  

ezek a vállalatok mindössze 1,42 százalékát kontrollálják a világ megújulóenergia-termelésének.  

Ez nem csupán egy fura statisztikai adat, hanem egyértelmű jele annak, hogy a zöldátállás ígéretei jórészt üres retorikára korlátozódnak, miközben az olajóriások gazdasági modellje változatlanul jórészt a fosszilis üzemanyagokra épül. 

Retorika versus valóság  

A tanulmány más részletei is döbbenetesek. A vizsgált cégek közül csupán minden ötödiknek van működő megújulóenergia-projektje, és a 3166 azonosított zöldberuházásuk mintegy fele felvásárolt cégeken keresztül került a portfóliójukba. Ez azt jelenti, hogy  

az olajóriások nem aktív fejlesztőként, hanem pusztán pénzügyi befektetőként jelennek meg a megújuló szektorban.  

Például a TotalEnergies, amely a legnagyobb zöldkapacitással büszkélkedhet a nagyobb olajvállalatok közül, 14,6 gigawattos megújuló teljesítménye is csak az 1,59 százalékát teszi ki a vállalat teljes energiakitermelésének.  

Az ágazat 250 nagyvállalatánál együttesen tervezett projektek összes kapacitása pedig alig 4 százalékát éri el annak a célnak, amit a 2023-as ENSZ klímakonferencián (COP28-on) tűztek ki. Ez ugyanis a megújuló energiák megháromszorozása lenne 2030-ig. 

Zöldmosás ez, nem zöldítés 

Gazdasági szempontból ez a greenwashing – azaz az álságos zöldítés – komoly következményekkel jár.  

Az olajvállalatok intenzív kommunikációs kampányai, amelyekben magukat a klímavédelem élharcosaiként tüntetik fel, elsősorban a befektetői bizalom fenntartását szolgálják.  

A részvényesek, az intézményi befektetők és a végfelhasználók ugyan egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek fenntarthatóságra vagy ennek az ígéretére, ám a valóságban ezek az olajvállalatok továbbra is milliárdokat fektetnek fosszilis projektekbe. Például  

a 100 legnagyobb olajcég közül csak negyedük tűzött ki 2030-ra üvegházhatásúgáz-csökkentési célokat, átlagosan 43 százalékos vágással – de ezek is főként a saját működésükre vonatkoznak, nem pedig a teljes ellátási láncra.  

Azaz az elmúlt években ha az érdemi előrelépés, az eredmények felől nézzük, akkor inkább greenwashingról, semmint valós zöldülésről számolhatunk be. Ez pedig megrengeti a piaci bizalmat, különösen, ha mindez kiderül. Ennek a következménye lehet részvényáresés, peres ügyek és reputációs károk. Egy korábbi elemzés szerint a greenwashing gazdasági költségei globálisan milliárdos nagyságrendűek, mivel félrevezetik a fogyasztókat és torzítják a versenyt a valóban fenntarthatóan működő cégek rovására. Tágabb gazdasági kontextusban pedig a jelenség rámutat a zöldátmenet súlyos kihívásaira.  

A globális energiaigény robbanásszerűen nő, különösen a fejlődő országokban, ahol százmilliók lépnek be a középosztályba, növelve a fogyasztást, illetve a városias életmód okozta környezeti károkat.  

Rosszul áll a zöldátmenet 

A McKinsey legutóbbi jelentései szerint a zöldátállás üteme elmarad a várttól, részben azért, mert a fosszilis energiahordozók nélkülözhetetlenek maradnak az infrastruktúra-fejlesztésben és a gazdasági növekedésben. Például Ázsia és Afrika egyes régióiban az energiafogyasztás évi 3-5 százalékkal bővül, ami lehetetlenné teszi a hirtelen váltást. Az olajvállalatok ezt kihasználva fenntartják a dominanciájukat: az idén a globális olajkereslet várhatóan meghaladja a 105 millió hordót naponta, miközben  

a megújulók részesedése a mai napig is alig éri el a 20 százalékot, ha világ teljes energiaigényét nézzük. 

Kellenek a zöldenergetikai beruházások? 

Mérnöki és gazdasági szemmel a látványberuházások – mint például a napelemek egy benzinkút tetején – rövid távon megtérülhetnek imázsépítésként, de globálisan nem oldják meg a problémát. A fő gond a fejlődő világ, hiszen itt a fenntarthatóbb termelés ellenére is nő az abszolút energiaigény.  

Az elmúlt évek optimista zöldforgatókönyvei – mint a nettó nulla kibocsátás 2050-re – alábecsülték ezeket a dinamikákat.  

A fosszilis cégeknek valódi szerkezeti átalakulásra lenne szükségük, például a kitermelés csökkentésére, de ez ellentmond az üzleti modelljüknek, amelyben a profit döntő része továbbra is szénhidrogénekből származik. 

Tehát a Nature Sustainability tanulmánya nem csupán leleplezi a greenwashingot, hanem egy figyelmeztetés a befektetőknek és a döntéshozóknak: a valódi ösztönzők nélkül az olajóriások nem lesznek „zöldebbek”, csak annak igyekeznek mutatni magukat. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

   C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2BE2C120.tmp    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.   

Nyitókép: ALAIN JOCARD / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!