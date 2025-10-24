Az Egyesült Államok az ellenségünk – ezúttal Donald Trumpba állt bele Dmitrij Medvegyev
A Nature Sustainability friss tanulmánya leleplezi az olajóriások greenwashingját: a globális szénhidrogén-kitermelés 88 százalékát adó cégek csupán 1,42 százalékát kontrollálják a megújuló energiának, miközben milliárdokat költenek a fenntarthatóság látszatára. Ez nemcsak üres retorika, hanem a zöldátállás lassulásának a jele, miközben a globális
A Nature Sustainability folyóiratban a napokban publikált kutatás, amelyet a Barcelonai Autonóm Egyetem (UAB) kutatói készítettek, alaposan feltárja ezt a jelenséget. A 250 legnagyobb fosszilis energiacég – amelyek a globális szénhidrogén-kitermelés 88 százalékát adják – adatait elemezve kiderült, hogy
ezek a vállalatok mindössze 1,42 százalékát kontrollálják a világ megújulóenergia-termelésének.
Ez nem csupán egy fura statisztikai adat, hanem egyértelmű jele annak, hogy a zöldátállás ígéretei jórészt üres retorikára korlátozódnak, miközben az olajóriások gazdasági modellje változatlanul jórészt a fosszilis üzemanyagokra épül.
A tanulmány más részletei is döbbenetesek. A vizsgált cégek közül csupán minden ötödiknek van működő megújulóenergia-projektje, és a 3166 azonosított zöldberuházásuk mintegy fele felvásárolt cégeken keresztül került a portfóliójukba. Ez azt jelenti, hogy
az olajóriások nem aktív fejlesztőként, hanem pusztán pénzügyi befektetőként jelennek meg a megújuló szektorban.
Például a TotalEnergies, amely a legnagyobb zöldkapacitással büszkélkedhet a nagyobb olajvállalatok közül, 14,6 gigawattos megújuló teljesítménye is csak az 1,59 százalékát teszi ki a vállalat teljes energiakitermelésének.
Az ágazat 250 nagyvállalatánál együttesen tervezett projektek összes kapacitása pedig alig 4 százalékát éri el annak a célnak, amit a 2023-as ENSZ klímakonferencián (COP28-on) tűztek ki. Ez ugyanis a megújuló energiák megháromszorozása lenne 2030-ig.
Gazdasági szempontból ez a greenwashing – azaz az álságos zöldítés – komoly következményekkel jár.
Az olajvállalatok intenzív kommunikációs kampányai, amelyekben magukat a klímavédelem élharcosaiként tüntetik fel, elsősorban a befektetői bizalom fenntartását szolgálják.
A részvényesek, az intézményi befektetők és a végfelhasználók ugyan egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek fenntarthatóságra vagy ennek az ígéretére, ám a valóságban ezek az olajvállalatok továbbra is milliárdokat fektetnek fosszilis projektekbe. Például
a 100 legnagyobb olajcég közül csak negyedük tűzött ki 2030-ra üvegházhatásúgáz-csökkentési célokat, átlagosan 43 százalékos vágással – de ezek is főként a saját működésükre vonatkoznak, nem pedig a teljes ellátási láncra.
Azaz az elmúlt években ha az érdemi előrelépés, az eredmények felől nézzük, akkor inkább greenwashingról, semmint valós zöldülésről számolhatunk be. Ez pedig megrengeti a piaci bizalmat, különösen, ha mindez kiderül. Ennek a következménye lehet részvényáresés, peres ügyek és reputációs károk. Egy korábbi elemzés szerint a greenwashing gazdasági költségei globálisan milliárdos nagyságrendűek, mivel félrevezetik a fogyasztókat és torzítják a versenyt a valóban fenntarthatóan működő cégek rovására. Tágabb gazdasági kontextusban pedig a jelenség rámutat a zöldátmenet súlyos kihívásaira.
A globális energiaigény robbanásszerűen nő, különösen a fejlődő országokban, ahol százmilliók lépnek be a középosztályba, növelve a fogyasztást, illetve a városias életmód okozta környezeti károkat.
A McKinsey legutóbbi jelentései szerint a zöldátállás üteme elmarad a várttól, részben azért, mert a fosszilis energiahordozók nélkülözhetetlenek maradnak az infrastruktúra-fejlesztésben és a gazdasági növekedésben. Például Ázsia és Afrika egyes régióiban az energiafogyasztás évi 3-5 százalékkal bővül, ami lehetetlenné teszi a hirtelen váltást. Az olajvállalatok ezt kihasználva fenntartják a dominanciájukat: az idén a globális olajkereslet várhatóan meghaladja a 105 millió hordót naponta, miközben
a megújulók részesedése a mai napig is alig éri el a 20 százalékot, ha világ teljes energiaigényét nézzük.
Mérnöki és gazdasági szemmel a látványberuházások – mint például a napelemek egy benzinkút tetején – rövid távon megtérülhetnek imázsépítésként, de globálisan nem oldják meg a problémát. A fő gond a fejlődő világ, hiszen itt a fenntarthatóbb termelés ellenére is nő az abszolút energiaigény.
Az elmúlt évek optimista zöldforgatókönyvei – mint a nettó nulla kibocsátás 2050-re – alábecsülték ezeket a dinamikákat.
A fosszilis cégeknek valódi szerkezeti átalakulásra lenne szükségük, például a kitermelés csökkentésére, de ez ellentmond az üzleti modelljüknek, amelyben a profit döntő része továbbra is szénhidrogénekből származik.
Tehát a Nature Sustainability tanulmánya nem csupán leleplezi a greenwashingot, hanem egy figyelmeztetés a befektetőknek és a döntéshozóknak: a valódi ösztönzők nélkül az olajóriások nem lesznek „zöldebbek”, csak annak igyekeznek mutatni magukat.
Nyitókép: ALAIN JOCARD / AFP