Az Egyesült Államok az ellenségünk – ezúttal Donald Trumpba állt bele Dmitrij Medvegyev

Az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint az USA elnöke már nem jobb az európaiaknál.
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese keményen nekiment az Egyesült Államok elnökének, miután Trump bejelentette, szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára.
Medvegyev Telegram csatornáján kritizálta az amerikai államfő lépését, és azt állította, a döntés „háborús tett Oroszország ellen”.
Az Egyesült Államok az ellenségünk, és a sokat beszélő »béketeremtőjük« most teljesen a háború útjára lépett Oroszországgal szemben. A meghozott döntések háborús cselekménynek minősülnek Oroszországgal szemben. Trump pedig most teljesen egy vonalba került az őrült Európával.
– írta.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámol róla, Egyesült Államok elnöke új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, miután a budapesti találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel határozatlan időre elhalasztották.
Nyitókép: Mladen ANTONOV / AFP