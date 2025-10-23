Ft
10. 23.
csütörtök
10. 23.
csütörtök
Budapesti békecsúcs Oroszországi Biztonsági Tanács olajvállalat szankciók Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Az Egyesült Államok az ellenségünk – ezúttal Donald Trumpba állt bele Dmitrij Medvegyev

2025. október 23. 18:51

Az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint az USA elnöke már nem jobb az európaiaknál.

2025. október 23. 18:51
null

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese keményen nekiment az Egyesült Államok elnökének, miután Trump bejelentette, szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára.

Medvegyev Telegram csatornáján kritizálta az amerikai államfő lépését, és azt állította, a döntés „háborús tett Oroszország ellen”.

Az Egyesült Államok az ellenségünk, és a sokat beszélő »béketeremtőjük« most teljesen a háború útjára lépett Oroszországgal szemben. A meghozott döntések háborús cselekménynek minősülnek Oroszországgal szemben. Trump pedig most teljesen egy vonalba került az őrült Európával.

– írta.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámol róla, Egyesült Államok elnöke új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, miután a budapesti találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel határozatlan időre elhalasztották.

Nyitókép: Mladen ANTONOV / AFP

dzso bacsi
2025. október 23. 19:44
A béke akadálya Putyin.
Válasz erre
0
2
Bastyaelvtars
2025. október 23. 19:27
A vilagsajto már napok óta írja hogy nem lesz semmiféle BPesti békecsúcs. A sok habzószájú birka még most is tagad , képtelen szembenezni a ténnyel hogy megint beszopatta őket a felcsúti.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. október 23. 19:10
Az usa mindig is ellensége volt az oroszoknak. Nincs ebben semmi új
Válasz erre
2
0
hexahelicene
•••
2025. október 23. 18:58 Szerkesztve
Ismerjük Medvegyev túlzó stílusát, de nem hiszem el hogy az USA-t "ellenségnek" nevezte.
Válasz erre
0
0
