Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Csepregi Éva Mandiner-kvíz Szabó András Csuti Győr Gulyás Gergely Kereki Gergő

Mandiner Klubest: rengetegen várták ezt az estét!

2025. október 16. 17:56

Október 16-án Győrbe érkezett a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!

2025. október 16. 17:56
null

A győri Olimpiai Sportparkban rendezzük a Mandiner-kvízt, majd következik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és lapunk főszerkesztőjének, Kereki Gergő beszélgetése, az estét pedig Csepregi Éva koncertje zárja. A Mandiner rendezvényére ezúttal is sokan jöttek el, rengetegen várakoztak a bejáratnál, hogy bejussanak az exkluzív eseményre.

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 
 
 

Alább láthatják a programot – az eseményről tudósítással is jelentkezünk:

  • 18:00–18:30 – Mandiner-kvíz értékes nyereményekkel (moderátor: Szabó András Csuti)
    18:30–19:10 – Közéleti beszélgetés Gulyás Gergellyel – kérdez: Kereki Gergő
    19:15-től – Élő koncert: Csepregi Éva

Képek forrása: Mandiner

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
UgyeletesFoApolo
2025. október 16. 18:47
Veri a víz a gyagyásainkat, jó lesz ez.
Válasz erre
1
1
massivement5
2025. október 16. 18:46
Átlagéletkor bőven a nyugdíjkorhatár felett. Mi lesz, ha ők kihalnak a Fidesz-MSZMP alól?
Válasz erre
0
1
fortissima
2025. október 16. 18:29
Csepregi Éva...
Válasz erre
1
0
nogradi
2025. október 16. 18:17
Mind a tizennyolcan. 🤣🤣🤣🤣🇷🇺🇷🇺
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!