Mandiner Klubest: rengetegen várták ezt az estét!

Október 16-án Győrbe érkezik a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!
A főszereplő Gulyás Gergely lesz.
Október 16-án Győrbe érkezett a Mandiner Klubest – közélet, kvíz és élő zene egy estén!
A győri Olimpiai Sportparkban rendezzük a Mandiner-kvízt, majd következik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és lapunk főszerkesztőjének, Kereki Gergő beszélgetése, az estét pedig Csepregi Éva koncertje zárja. A Mandiner rendezvényére ezúttal is sokan jöttek el, rengetegen várakoztak a bejáratnál, hogy bejussanak az exkluzív eseményre.
Ezt is ajánljuk a témában
A főszereplő Gulyás Gergely lesz.
Alább láthatják a programot – az eseményről tudósítással is jelentkezünk:
Képek forrása: Mandiner