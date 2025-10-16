Mandiner Klubest: rengetegen várták ezt az estét!

A győri Olimpiai Sportparkban rendezzük a Mandiner-kvízt, majd következik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és lapunk főszerkesztőjének, Kereki Gergő beszélgetése, az estét pedig Csepregi Éva koncertje zárja. A Mandiner rendezvényére ezúttal is sokan jöttek el, rengetegen várakoztak a bejáratnál, hogy bejussanak az exkluzív eseményre.