Mandiner Díj 2025: lehull a lepel, közülük kerül ki az év elemzője

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket és vállalkozásokat, akik a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.

Október 15-ig 12 kategóriában (Az év elemzője, Az év influenszere, Az év közéleti külföldi személyisége, Az év kulturális személyisége, Az év legdinamikusabban fejlődő kis-közép vállalkozása, Az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalata, Az év műsorvezetője, Az év nemzetközi újságírója, Az év férfi sportolója, Az év női sportolója, Az év újságírója) bárki jelölhetett.

A beérkezett ajánlásokat a szakmai bizottság elbírálta, kategóriánként tíz-tíz jelöltet állítottak.

A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni egészen november 5-ig. Ide kattintva.

A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény.

Az év elemzője díj jelöltjei:

  • Deák Dániel: politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, rendszeresen értékel kormányzati és ellenzéki politikai folyamatokat.
  • G. Fodor Gábor: politológus, kommunikációs szakember, a Századvég Alapítvány korábbi elnöke, jelenleg a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, valamint a Magyar Nemzet főmunkatársa.
  • Mráz Ágoston Sámuel: a Nézőpont Intézet vezetője, politikai elemző, a közvélemény-kutatások és választási trendek szakértője.  
  • Kiszelly Zoltán: politológus, egyetemi oktató és elemző, a Századvég Alapítvány politikai elemzések igazgatója.  
  • Schiffer András: ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, az LMP társalapítója, gyakran szólal meg közéleti és jogi kérdésekben.  
  • Hortay Olivér: közgazdász, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője, energetikai és gazdaságpolitikai témák szakértője.  
  • ifj. Lomnici Zoltán: alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője, rendszeresen kommentál közjogi és nemzetközi jogi kérdéseket.  
  • Kiss Rajmund: közgazdász, diplomata, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nemzetközi igazgatója, korábban nagykövetként is dolgozott.  
  • Lánczi András: filozófus, politikatudós, a Corvinus Egyetem volt rektora, a konzervatív politikai gondolkodás egyik meghatározó alakja.  
  • Nógrádi György: biztonságpolitikai szakértő, egyetemi oktató, a nemzetközi politikai és katonai folyamatok ismert elemzője.

Kérjük, szavazzanak! November 5-ig van erre lehetőségük.

„A Mandiner díjátadó gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” mondta a november 26-án megrendezésre kerülő Mandiner Gáláról Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.

 

