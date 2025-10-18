Magyar Péter ponyvaerotika: Imádat, rajongás, szakítás, kartontiprás – Elindult a The Man!

Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera
Magyar Péter-rajongók egymás közt.
Életünket átszövi a TikTok: olyan kimeríthetetlen tartalmakra bukkantunk, hogy úgy döntöttünk, ebből műsort kell csinálnunk. A The Man című sorozatban Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel a Magyar Péter jelenségét boncolgatja – humorral, iróniával és egy csipet valóságtartalommal.
Szevasztok, mandineresek! Ez itt a The Man.
– ezzel a mondattal indul a Mandiner legújabb műsora, amelyben Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel kíméletlenül, de szórakoztatóan elemzik Magyar Péter online térben fellelhető megnyilvánulásait.
A The Man nem hagyományos politikai műsor, inkább egy szatirikus reagálás arra, ahogy a közélet átalakult: amikor az ellenzéki oldalon a politika már nem észérvek, hanem érzelmek, pózok és performanszok sorozata, ahol a valóság helyét átvette a szerepjáték.
Ebben a sorozatban a két műsorvezető a humor, az irónia és a valóság határán lavírozva mutatja meg, miként válik a politika önmaga karikatúrájává a közösségi médiában.
Ha Magyar Péter napi szinten elmondja magáról, hogy mit gondol magáról, akkor mi is elmondjuk, mit gondolunk róla
– fogalmaz Kacsoh Dániel. A The Man tehát nemcsak reakció, hanem válasz is a politikai performansz korszakára.
Nézze meg a The Man első epizódját a Mandiner YouTube-csatornáján, és döntse el, mennyire bírja idegekkel Magyar Pétert!