Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
The Man Lentulai Krisztián Magyar Péter Kacsoh Dániel

Magyar Péter ponyvaerotika: Imádat, rajongás, szakítás, kartontiprás – Elindult a The Man!

2025. október 18. 10:21

Életünket átszövi a TikTok: olyan kimeríthetetlen tartalmakra bukkantunk, hogy úgy döntöttünk, ebből műsort kell csinálnunk. A The Man című sorozatban Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel a Magyar Péter jelenségét boncolgatja – humorral, iróniával és egy csipet valóságtartalommal.

2025. október 18. 10:21
null

Szevasztok, mandineresek! Ez itt a The Man.

– ezzel a mondattal indul a Mandiner legújabb műsora, amelyben Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel kíméletlenül, de szórakoztatóan elemzik Magyar Péter online térben fellelhető megnyilvánulásait.

A The Man nem hagyományos politikai műsor, inkább egy szatirikus reagálás arra, ahogy a közélet átalakult: amikor az ellenzéki oldalon a politika már nem észérvek, hanem érzelmek, pózok és performanszok sorozata, ahol a valóság helyét átvette a szerepjáték.

Ebben a sorozatban a két műsorvezető a humor, az irónia és a valóság határán lavírozva mutatja meg, miként válik a politika önmaga karikatúrájává a közösségi médiában.

Ha Magyar Péter napi szinten elmondja magáról, hogy mit gondol magáról, akkor mi is elmondjuk, mit gondolunk róla

– fogalmaz Kacsoh Dániel. A The Man tehát nemcsak reakció, hanem válasz is a politikai performansz korszakára.

Nézze meg a The Man első epizódját a Mandiner YouTube-csatornáján, és döntse el, mennyire bírja idegekkel Magyar Pétert!

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2025. október 18. 12:32
Én nem nézem meg a műsort, mert allergiás vagyok a géphangú faszkalapra, úgyhogy nem kínozom magam. Pont elég az, amit a híradókban bejátszanak róla, már az is idegesítő.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. október 18. 12:06
"Ha vitaműsorba kerülnek, 2 perc alatt összeomlik az érvkészletük, főleg Lentulaié..." érvek megértéséhez, felfogásához (nem elfogadást írtam) kevéske ész, intelligencia, műveltség is szükségeltetik. dejavu (érzés)önmagában édes-kevés
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. október 18. 11:48
Z. "Újabb Tisza sziget jelentette be, hogy vége Ez volt az a Tisza sziget, ahol lopták az áramot. 2025. október 18. - 09:13 A hírt Bohár Dániel jelezte Facebook-on. Mint írja, beszédes, hogy pont a Tisza-tónál szűnik meg egy újabb Tisza sziget. A sziget alapítója, Miklovicz Erika tette közzé az alábbiakat: Tavaly május 15-én ott voltam a tiszás rendezvényen. Azt hittem, elkezdődött egy változás. Alakítottam Tisza szigetet. Hittem a változásban. Sajnos csalódtam. Unintelligens emberek, akiket a Tisza maga mellé vett, nekem nem pálya. Ezzel véget is vetek a politizálásnak. Maradok a saját magam hitében, a Jó Isten hitében" Húúú de árad a Tisza... 💯🤭 ...csakúgy viszi a cunami a patkány csatornába!!! Tünnek el a szigetek!!! 🫢🫣 Ajjaj... Ettől megint hisztis lesz a vezír és ordítani fog, hogy a tóni az oka mindennek!!!👏 😅🤣😂❗
Válasz erre
2
0
coyote-0
2025. október 18. 11:45
Moral insanity, ez jut eszembe erről a "The Man"-ről.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!