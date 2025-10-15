Ft
10. 15.
szerda
Cser-Palkovics András Magyar Péter komment

Magyar Péter nem bírta ki: a válogatott meccse alatt is végig a telefonját nyomkodta és kommentelgetett

2025. október 15. 12:23

Cser-Palkovics András éleslátást, önuralmat és önmérsékletet kívánt a Tisza vezérének.

2025. október 15. 12:23
null

Facebook posztban fejezte ki sajnálatát kedden délután Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, amiért a fenyegetések hatására elmaradt az Öt című közéleti vitaműsor kihelyezett felvétele a városban. Ahogy a városvezető emlékeztetett, a szervezők múlt héten az egész, országos sorozatot lemondták. Jelzésük alapján 

a kommentelők egy részének gyalázatos, gyűlölködő stílusa, valamint az életveszélyes fenyegetések miatt kellett így tenniük, közte a fehérvári alkalommal is. 

Cser-Palkovics példátlannak nevezte az esetet, emlékeztetve, hogy a  város békésen fogadta a 2022-es kampány során a Partizán kamionját, a kormánypártok kampányzáróit, és legutóbb a Tisza párt gyűlését is. „Fehérvár egyik legfontosabb értéke a nyugalom és a biztonság, a demokráciáé pedig a vélemények tolerálása, az önmérséklettel keretezett vita” – hangsúlyozta.

A polgármester posztja alatt azonban egyszer csak megjelent Magyar Péter, aki álszentségnek nevezte a polgármester szavait. Mint írta, „a miniszterelnök nyugodtan poloskázzon, vagy épp uszítson közpénzen, de a kamu, névnélküli kommentektől rettegni kell”. Szerinte nem a negatív kommentek, hanem az érdektelenség miatt mondták le az országos sorozatot. 

Cser-Palkovics ugyanitt válaszolt Magyar Péternek, meglepőnek nevezve, hogy pártelnökként, miniszterelnök-aspiránsként Magyar Péter épp az ő posztjával foglalkozott este 10-kor, a magyar válogatott meccse alatt. 

„Mi, Fehérváron külön örülünk annak, hogy a bravúros portugáliai pontszerzést négy, városunkhoz köthető játékossal a kezdőben hozta össze a csapat. Ez összehozza az embereket, sokkal inkább, mint a kommentharc” – hangsúlyozta. 

Jelezte ugyanakkor, hogy ha ez sajnos negatívan érinti Székesfehérvárt, akkor a jövőben is meg fog szólalni, mert polgármesterként ez a dolga.

Éleslátást, önuralmat, önmérsékletet kívánok mindenkinek, aki részt vesz a következő fél év kampányában, Önnek külön is! 

– üzente a polgármester. 

 

 

Nyitókép: képernyőfotó

