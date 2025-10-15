Magyar Péter nem bírta ki: a válogatott meccse alatt is végig a telefonját nyomkodta és kommentelgetett

Facebook posztban fejezte ki sajnálatát kedden délután Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, amiért a fenyegetések hatására elmaradt az Öt című közéleti vitaműsor kihelyezett felvétele a városban. Ahogy a városvezető emlékeztetett, a szervezők múlt héten az egész, országos sorozatot lemondták. Jelzésük alapján

a kommentelők egy részének gyalázatos, gyűlölködő stílusa, valamint az életveszélyes fenyegetések miatt kellett így tenniük, közte a fehérvári alkalommal is.

Cser-Palkovics példátlannak nevezte az esetet, emlékeztetve, hogy a város békésen fogadta a 2022-es kampány során a Partizán kamionját, a kormánypártok kampányzáróit, és legutóbb a Tisza párt gyűlését is. „Fehérvár egyik legfontosabb értéke a nyugalom és a biztonság, a demokráciáé pedig a vélemények tolerálása, az önmérséklettel keretezett vita” – hangsúlyozta.