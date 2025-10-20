Megakad a szemem Hermann Zsuzsa, Heller Ágnes lányának Facebook bejegyzésén. Nem akarom elhinni, hogy ilyen karikatúrát valaki papírra vetett, s nem nyílt meg alatta az anyaföld. Másoknak viszont – mint Hermann Zsuzsának – nyilván nagyon is tetszett, azért osztotta meg.

A téma természetesen Trump és Putyin budapesti csúcstalálkozója, ahol Orbán Viktor a házigazda. Pápai Gábor, a Népszava karikaturistája azt a pillanatot ragadta meg, amikor az amerikai és az orosz elnök megérkezik a magyar kormányfőhöz, aki fintorogva tárja szélesre előttük az ajtót.

A poén, ha ezt a szörnyűséget annak lehet nevezni, hogy az ajtó előtti lábtörlő Magyarország térképét formázza, aminek világoszöld alapszínére harsány fekete betűkkel az van írva, hogy „Itt tessék lábat törölni”. Trumpot és Putyint pedig olyan cipőben ábrázolja, amelyek nagy sárnyomokat hagynak maguk mögött.

Lehet, hogy én vagyok a tájékozatlan, kevés helyen jártam még a világban, de például megfordultam Trump és Putyin országában is. Sehol nem találkoztam olyan vendéglátónemzet-formájú lábtörlővel, amelyre azt írták volna föl, hogy itt tessék lábat törölni. Ez ugyanis az érkező vendégekkel szemben bunkóság, mintha ők maguktól nem tudnák, mire való a lábtörlő. Persze, nem lennék meglepve, ha Pápai Gábor Putyinnal és Trumppal egyaránt faragatlan akart volna lenni.