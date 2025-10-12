Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor 444

Már a 444-nek is feltűnt, valami nagyon nincs rendben Magyar Péterrel

2025. október 12. 18:50

Rossz napja lehet a Tisza Párt elnökének, ezért az ellenzéki sajtó sem pihenhet.

2025. október 12. 18:50
null

A jelek szerint nagyon nehezen tudta megemészteni Magyar Péter a Hotel Lentulai legújabb, vasárnapi részét. A Mandiner műsorában Dúró Dóra keményen nekiment Magyarnak és a Tisza Pártnak, emiatt a pártvezető már a Telexet is kritizálta.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem unatkozik a Magyar Péter mögött felsorakozó ellenzéki sajtó

A 444-nek is feltűnt, hogy valami nem stimmel a Tisza elnökével, aki reggel óta kimondottan aktív a közösségi médiában. A baloldali portál cikkében felidézi: „Nem sokkal ébredés után egy általános Orbán Viktor-szapulással melegített be a Tisza Párt elnöke, szerinte Orbán betegesen ragaszkodik a hatalomhoz, ezért fog elbukni pontosan hat hónap múlva, és 

aki a hatalomért bármire képes, abból kiveszik az emberség és elveszíti a kapcsolatát a valósággal,

márpedig Orbán már itt tart, és pánik üzemmódba kapcsolt. Orbán bármit megtesz, csak hogy ne kelljen a megélhetési válságról, az orbáni inflációról, az egészségügy, a közlekedés vagy épp az oktatás szétveréséről beszélnie, írta Magyar.”

Délelőttre sem nyugodott meg a Tisza Párt első embere

Magyar Péter a reggeli Orbán Viktor-szapulást követően sem állt le az online közösségi térben. A békemenet résztvevőit hívta meg a Tisza október 23-ai rendezvényére, s azt állította, pártja kormányra kerülése esetén a Fidesz-szimpatizánsokat is képviselnék. Ennek ellenére ismét minősítette a kormánypárti szimpatizánsokat, ezúttal az ellenzék legfelkapottabb témájával utalva rá, a békemeneteken azért van hatalmas tömeg, mert a szervezők „buszoztatják” a résztvevőket. 

Az ellenzék régóta úgy gondolja, ha a kormánypárti szavazótábornak ingyen buszutat ajánlanak a fővárosba, akkor nem tudnak ellenállni és ezért vesznek részt a békemeneten.

Ezt is ajánljuk a témában

Dúró Dóra megpecsételte Magyar Péter vasárnapját

Kora délután a Tisza Párt elnöke már a Mandiner műsorával volt elfoglalva. A Hotel Lentulai vendége ezúttal Dúró Dóra volt. A Mi Hazánk elnökhelyettese a Tiszát globalista pártnak nevezte és megjegyezte, 

Gyurcsány Ferencéknek legalább volt valamiféle politikai tartalma, míg Magyar Péter nem mond semmit a világról.

A 444 cikkében idézett három témára, azaz Orbán Viktor szapulására, a békemenetre érkezők meghívására és a Mandiner műsorára a Tisza Párt elnöke kommentjében csak annyit reagált, „És még hol a nap vége”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

***

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. október 12. 19:38
Mijalófasza van veled Petyusz? Züm-züm?
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. október 12. 19:37
Poloska, a vadbarom nem több, mint egy ócska.aljas influenszer!
Válasz erre
1
0
Szerintem
•••
2025. október 12. 19:34 Szerkesztve
A tiszafostosnak ez vérre megy, de nem bírja idegileg. Meg kell felelnie az idegen hatalmi gazdáinak, de azzal itthon csak bukni lehet. Ha meg itthon akarna megfelelni, akkor a gazdái rúgnák picsán. Nagyon be van rezelve, hogy a gazdái nehogy elengedjék a kezét, mert akkor vége és egyenes az útja a börtönbe az elvetemült, halmozottan bűnözőnek.
Válasz erre
1
0
dzsini75
2025. október 12. 19:33
“ aki a hatalomért bármire képes, abból kiveszik az emberség és elveszíti a kapcsolatát a valósággal”…… Pöti milyen jól leírta a saját mentális állapotát…….. 😂😂😂
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!