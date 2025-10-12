Már a 444-nek is feltűnt, valami nagyon nincs rendben Magyar Péterrel

márpedig Orbán már itt tart, és pánik üzemmódba kapcsolt. Orbán bármit megtesz, csak hogy ne kelljen a megélhetési válságról, az orbáni inflációról, az egészségügy, a közlekedés vagy épp az oktatás szétveréséről beszélnie, írta Magyar.”

Délelőttre sem nyugodott meg a Tisza Párt első embere

Magyar Péter a reggeli Orbán Viktor-szapulást követően sem állt le az online közösségi térben. A békemenet résztvevőit hívta meg a Tisza október 23-ai rendezvényére, s azt állította, pártja kormányra kerülése esetén a Fidesz-szimpatizánsokat is képviselnék. Ennek ellenére ismét minősítette a kormánypárti szimpatizánsokat, ezúttal az ellenzék legfelkapottabb témájával utalva rá, a békemeneteken azért van hatalmas tömeg, mert a szervezők „buszoztatják” a résztvevőket.