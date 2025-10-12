Már a 444-nek is feltűnt, valami nagyon nincs rendben Magyar Péterrel

Magyar Péter zokon vette Dúró Dóra szavait, de a Telex ezúttal is megkapta a magáét
A Mi Hazánk elnökhelyettese a Hotel Lentulaiban fejtette ki véleményét a Tisza Párt elnökéről, aki ismét helyretette a hozzá lojális ellenzéki portált.
Rossz napja lehet a Tisza Párt elnökének, ezért az ellenzéki sajtó sem pihenhet.
A jelek szerint nagyon nehezen tudta megemészteni Magyar Péter a Hotel Lentulai legújabb, vasárnapi részét. A Mandiner műsorában Dúró Dóra keményen nekiment Magyarnak és a Tisza Pártnak, emiatt a pártvezető már a Telexet is kritizálta.
A 444-nek is feltűnt, hogy valami nem stimmel a Tisza elnökével, aki reggel óta kimondottan aktív a közösségi médiában. A baloldali portál cikkében felidézi: „Nem sokkal ébredés után egy általános Orbán Viktor-szapulással melegített be a Tisza Párt elnöke, szerinte Orbán betegesen ragaszkodik a hatalomhoz, ezért fog elbukni pontosan hat hónap múlva, és
aki a hatalomért bármire képes, abból kiveszik az emberség és elveszíti a kapcsolatát a valósággal,
márpedig Orbán már itt tart, és pánik üzemmódba kapcsolt. Orbán bármit megtesz, csak hogy ne kelljen a megélhetési válságról, az orbáni inflációról, az egészségügy, a közlekedés vagy épp az oktatás szétveréséről beszélnie, írta Magyar.”
Magyar Péter a reggeli Orbán Viktor-szapulást követően sem állt le az online közösségi térben. A békemenet résztvevőit hívta meg a Tisza október 23-ai rendezvényére, s azt állította, pártja kormányra kerülése esetén a Fidesz-szimpatizánsokat is képviselnék. Ennek ellenére ismét minősítette a kormánypárti szimpatizánsokat, ezúttal az ellenzék legfelkapottabb témájával utalva rá, a békemeneteken azért van hatalmas tömeg, mert a szervezők „buszoztatják” a résztvevőket.
Az ellenzék régóta úgy gondolja, ha a kormánypárti szavazótábornak ingyen buszutat ajánlanak a fővárosba, akkor nem tudnak ellenállni és ezért vesznek részt a békemeneten.
Kora délután a Tisza Párt elnöke már a Mandiner műsorával volt elfoglalva. A Hotel Lentulai vendége ezúttal Dúró Dóra volt. A Mi Hazánk elnökhelyettese a Tiszát globalista pártnak nevezte és megjegyezte,
Gyurcsány Ferencéknek legalább volt valamiféle politikai tartalma, míg Magyar Péter nem mond semmit a világról.
A 444 cikkében idézett három témára, azaz Orbán Viktor szapulására, a békemenetre érkezők meghívására és a Mandiner műsorára a Tisza Párt elnöke kommentjében csak annyit reagált, „És még hol a nap vége”.
