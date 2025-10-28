„Érdekes az a szituáció, amikor az állítólagos előnyben lévő párt vezetője nem tud mást csinálni, csak fenyegetőzni, nagyzolni és kérkedni olyan dolgokkal, amiket mástól nyúlt le. Először a Nemzeti Konzultáció ötlete, aztán a Békemenet, most pedig egy olyan országjárás, amit még aznap kopírozott, amikor Orbán kiposztolta a Facebookon.

Ezek pont azok a jelek, amikor valaki kétségbeesetten próbál loholni az után, aki karhosszokkal előtte jár. Ebbe az állapotba még az előtte járó önjelölt messiások sem kerültek, viszont neki most már ezekhez is nyúlnia kellett.”

Fotó: NurPhoto via AFP