Látványos tűzgömb szelte át Magyarország égboltját az éjszaka (VIDEÓ)

Hatalmas villanás világította meg az eget Magyarország felett, amit számos kamera rögzített az éjszaka folyamán – írta az ATV. Az utóbbi hónapokban az égbolt több különleges jelenséggel kápráztatta el a szemlélőket, a Perseidáktól a holdfogyatkozásig, és most újabb ritka eseményre készülhetünk: a Lemmon üstökös érkezésére, amely 1350 év után október 21-én kerül a legközelebb a Földhöz. Másnap, az Ökörhajcsár csillagképben lesz a legkönnyebben megfigyelhető.

A szerdai éjszakai villanás azonban váratlanul érte az országot, és csupán egy pillanatig volt látható, amint az Időkép felvételein is megjelent.

A zölden izzó tűzgömb, amely a délkeleti égbolton lobbant fel, valószínűleg a Déli Tauridák meteorraj része volt.

Ez a raj november végéig látványos tűzgömböket hozhat, miközben az Orionidák, a Halley-üstökös maradványai is egyre gyakrabban tűnnek fel, különösen október végén.