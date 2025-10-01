Budapesten robbantgattak, lövöldöztek, Kuncze meg csak nézett, mint a moziban – megérkezett a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)

Kidobta az ablakon a dzsekijét, és utánaugrott – Bencsik Samu tragédiája a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)
Sokan úgy tudják, úgy beszélik, hogy Bencsik Sándort megölték. Az biztos, hogy nem kímélte sem a diktatúra, sem a tulajdon apósa...
Megnéztem volna az arcát Kuncze Gábornak akkor, amikor behívták tanúskodni a Fenyő-gyilkosság ügyében – mondja Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb részében, amely a fentebb említett SZDSZ-es belügyér és a titokzatos Gyárfás-dosszié kapcsolatáról szól.
Kuncze Gábornak, az SZDSZ „nagy mackójának” belügyminisztersége idején „vadkeleti időszak” uralkodott az országban:
robbantgattak, lövöldöztek, gyilkoltak, ő meg nézett, mint a moziban
– idézi fel műsorában a vészterhes időket Mező Gábor. A Leszámolás Vadkeleten szerzője a Fenyő-dosszié nyomozati iratait lapozgatva bukkant rá Kuncze Gábor 2012-es meghallgatására. (Mint az ismeretes, ebben a Fenyő János-ügyben ítélték jogerősen börtönre nemrég Gyárfás Tamást mint felbujtót.)
Hogy mit mondott a meghallgatáson Kuncze?
Felidézte Fenyő Jánossal való megismerkedésüket – de hogy milyen mélységig, milyen csúsztatásokkal és átlátszó hazugságokkal, azt Mező Gábor részletesen kifejti a Hamis Gulyásban.
A műsorból kiderül az ún. „fehér könyv” szerepe, amelyben a hírek szerint a később meggyilkolt Fenyő János összegyűjtötte Gyárfás Tamás dolgait; és az is, ki volt az a Kiss Ernő, aki levizelte a Teve utcai rendőrségi központot ’98-ban...
A Hamis Gulyás új epizódja itt érhető el:
