10. 01.
szerda
Mező Gábor Hamis Gulyás Kuncze Gábor Fenyő János Gyárfás Tamás

Budapesten robbantgattak, lövöldöztek, Kuncze meg csak nézett, mint a moziban – megérkezett a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)

2025. október 01. 15:44

Megnéztem volna az arcát Kuncze Gábornak akkor, amikor behívták tanúskodni a Fenyő-gyilkosság ügyében – mondja Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb részében, amely a fentebb említett SZDSZ-es belügyér és a titokzatos Gyárfás-dosszié kapcsolatáról szól.

2025. október 01. 15:44
null

Kuncze Gábornak, az SZDSZ „nagy mackójának” belügyminisztersége idején „vadkeleti időszak” uralkodott az országban:

 robbantgattak, lövöldöztek, gyilkoltak, ő meg nézett, mint a moziban

– idézi fel műsorában a vészterhes időket Mező Gábor. A Leszámolás Vadkeleten szerzője a Fenyő-dosszié nyomozati iratait lapozgatva bukkant rá Kuncze Gábor 2012-es meghallgatására. (Mint az ismeretes, ebben a Fenyő János-ügyben ítélték jogerősen börtönre nemrég Gyárfás Tamást mint felbujtót.) 

Hogy mit mondott a meghallgatáson Kuncze? 

Felidézte Fenyő Jánossal való megismerkedésüket – de hogy milyen mélységig, milyen csúsztatásokkal és átlátszó hazugságokkal, azt Mező Gábor részletesen kifejti a Hamis Gulyásban. 

A műsorból kiderül az ún. „fehér könyv” szerepe, amelyben a hírek szerint a később meggyilkolt Fenyő János összegyűjtötte Gyárfás Tamás dolgait; és az is, ki volt az a Kiss Ernő, aki levizelte a Teve utcai rendőrségi központot ’98-ban...

A Hamis Gulyás új epizódja itt érhető el:

Nyitókép: Hamis Gulyás

 

Amikor kórházba verték a rendőrök Révész Máriuszt, ő a röhögő disznóóla közönségének azt mondta, hogy Révész mártíriusz. Miért is nincs köztünk olyan, aki ezt helyre rakta volna? (Nem verbálisan értem.) Állítólag minden szadesz kongresszuson ő volt a hofi. Azaz a zárószám, amin minden cidó kötelezően hörögve röhögött. Már attól elélveztek, amikor besétált a színpadra, és amúgy cidósan közölte, hogy Jó estét kívánok, a Fidesz meg elmehet a picsába. ŐK EZEN A PARLAGI PROLI RÁKOSISTA NÉGYELEMIS MUNKÁSIGAZGATÓ SZINTEN RAGADTAK MEG. Mi meg azon a s zinten, hogy még mindig megtűrjük őket mondjuk 70%-ban a saját akadémiánkon... Nulla tudású kádermajmokat! (No nem a kúncét, az még ezekhez a belterjes belvár buzikhoz képest is egy kuli söpredék.)
Ugye ez a Tököli Tahó koktéloztatta meg a vezérmaffiást a BM pénzén? Ja, meg ő hozta össze, hogy két utcasarok közt eltűnt több tonna bankópapír. Remek egy szakember volt.🤣😂🤣😂
2025. október 01. 16:08 Szerkesztve
Kuncze volt Magyar Péter előképe. Az utálatos kép... Akik ránk küldték teszteltek minket, hogy ezt a pofátlan, pökhendi nagyképű faszt meddig viseljük el.
