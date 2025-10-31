Kontinenseken átívelő rajtaütés: lekapcsolták a magyarok vezette nemzetközi drogkartellt

A magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok együttműködése nyomán 2,2 tonnányi, egy magyar irányítású bűnbandához köthető kokain szállítmányt foglaltak le a dominikai Caucedo kikötőjében az ottani hatóságok – jelentette be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálata Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának főosztályvezetője csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

A banda vezetője M. Ferenc volt, akit Németországban fogtak el, és várja a kiadatását.

A magyar férfi cégein keresztül a többi között banánt, nádcukrot, ruhát és ócskavasat importált Dél-Amerikából, a kokaint pedig a termékek között elrejtve juttatta be Európába

– közölte Csupor Máté.

A férfi segítségére volt F. Gyula, aki strómanok bevonásával alapított szlovák cégeket a kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve tárgyalt a világ legnagyobb konténerszállító cégeivel, és szervezte a szállítmányokat Közép- és Dél-Amerikából. Utóbbi férfit – akit a Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 milliárd forint értékű költségvetési csalással gyanúsít – már korábban őrizetbe vették – tette hozzá a főosztályvezető.