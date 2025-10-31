Ft
Gyógyszermaffiát kapcsoltak le a rendőrök: a bűnözők illegális kísérleteket is végeztek

2025. október 31. 10:36

A rendőrök egyszerre 30 helyszínen csaptak le egy gyógyszerhamisító, szabálytalan kutatást végző, kuruzsló bűnhálózat tagjaira.

2025. október 31. 10:36
null

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal (NVSZ) csapott le egyszerre 30 helyszínen egy gyógyszerhamisító, szabálytalan kutatást végző, kuruzsló bűnhálózat tagjaira. A Citonorm+ injekcióval kapcsolatos ügynek eddig öt gyanúsítottja van.

A KR NNI azt közölte pénteken a police.hu oldalon, hogy két éve kezdtek el nyomozni a Citonorm+ injekcióval kapcsolatban, a 2018 óta Magyarországon forgalmazott készítményről ugyanis megállapították, hogy nincs engedélye az emberi egészségügyi alkalmazáshoz. 

Sőt, az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amire szintén nem volt szakhatósági engedélye annak a társaságnak, amely ezt forgalomba hozta, majd pácienseiknek be is adták.

A nyomozók így az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt indítottak eljárást – írták.

Közölték azt is, hogy egy szentesi orvos és élettársa még 2018 márciusában elkezdte forgalmazni Magyarországon a Citonorm+ injekciót, amit érelmeszesedés gyógyítására ajánlottak betegeknek.

Az ilyen típusú vakcina alkotóelemei a magyar törvények szerint gyógyszernek minősülnek, és magyarországi forgalmazásuk engedélyhez kötött, ezen készítményt illegális gyógyszerellátási láncon keresztül külföldről szerezték be, és pontos összetétele jelenleg nem ismert.

A páros a terméket úgy kezdte el egyre szélesebb körben terjeszteni, hogy arra nem volt engedélye. 

Miután a férfi meghalt, a nő bevonta az illegális tevékenységébe későbbi bűntársait is, akik egyre több egészségügyi dolgozót szerveztek be.

Közöttük voltak orvosok, ápolók és asszisztensek is, és az injekcióknak nemcsak a beszerzését szervezték meg, hanem a beadását is.

Többször előfordult, hogy az oltást olyan személy adta be, aki nem is végezhet ilyen egészségügyi beavatkozást.

Az illegális oltóanyagot weboldalon keresztül hirdették, de volt, hogy a páciensek egymástól szereztek tudomást a „csodaszerről” – tették hozzá.

A KR NNI akciót szervezett az NVSZ-szel és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársaival az elkövetők elfogására: országszerte egyszerre 30 helyszínen voltak elfogások és kutatások.

A művelet során 7070 ampulla Citonorm+ injekciót foglaltak le, valamint számos betegelőjegyzést, feljegyzést, naplózást, dokumentumot, s ezen túl több mint 30 millió forintot, ami bűncselekményből származott, valamint közel 25 millió forint értékű valutát: volt közöttük euró, dollár, svájci frank, szerb dinár, de még román lej is.

Eddig egy férfit és négy nőt hallgattak ki gyanúsítottként; az érintetteknek az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, gyógyszerhamisítás, illetve kuruzslás miatt kell felelniük.

Valamennyien tagadták a terhükre rótt cselekményeket és szabadlábon védekeznek – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

