Gyógyszermaffiát kapcsoltak le a rendőrök: a bűnözők illegális kísérleteket is végeztek

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal (NVSZ) csapott le egyszerre 30 helyszínen egy gyógyszerhamisító, szabálytalan kutatást végző, kuruzsló bűnhálózat tagjaira. A Citonorm+ injekcióval kapcsolatos ügynek eddig öt gyanúsítottja van.

A KR NNI azt közölte pénteken a police.hu oldalon, hogy két éve kezdtek el nyomozni a Citonorm+ injekcióval kapcsolatban, a 2018 óta Magyarországon forgalmazott készítményről ugyanis megállapították, hogy nincs engedélye az emberi egészségügyi alkalmazáshoz.

Sőt, az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amire szintén nem volt szakhatósági engedélye annak a társaságnak, amely ezt forgalomba hozta, majd pácienseiknek be is adták.

A nyomozók így az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt indítottak eljárást – írták.

Közölték azt is, hogy egy szentesi orvos és élettársa még 2018 márciusában elkezdte forgalmazni Magyarországon a Citonorm+ injekciót, amit érelmeszesedés gyógyítására ajánlottak betegeknek.