10. 26.
vasárnap
Bakondi György migráció határ

Kiadták a figyelmeztetést – nő a migrációs nyomás a déli határon

2025. október 26. 20:10

A balkáni útvonalon összességében csökkent az illegális határsértők száma, de ez a magyar határon nem így csapódik le.

2025. október 26. 20:10
null

Nő a migrációs nyomás, tavaly ilyenkor az elfogott határsértők száma meghaladta a 9300-at, idén pedig 11 400 határsértőt fogtak el a hatóságok a magyar határon – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1 aktuális csatorna esti műsorában.

Bakondi György kiemelte: 

kimutatható a növekedés. 

Bár a balkáni útvonalon összességében csökkent az illegális határsértők száma, ez a magyar határon nem így csapódik le.

A főtanácsadó felidézte: két évvel ezelőtt a szerb rendőri erőkkel közösen kiszorították a határtérségből az embercsempész bandákat, amelyek akkor áttelepültek Bosznia-Hercegovinába, onnan szervezték a mozgást Horvátország, Szlovénia és Olaszország felé. Azóta két változás történt: Olaszország koordinációjával Horvátország és Szlovénia erős határőrizeti tevékenységbe kezdett, nehezebb lett az ottani átjutás, másrészt kivonták a szerb központi rendőri erőket a határtérségből, ami kedvező lehetőséget biztosított, hogy az embercsempész bandák megkezdjék a visszatelepülést – jelezte.

Bakondi György kitért arra, hogy a nemzetállamok migrációs politikájában fordulat állt be a 2015-ös helyzethez képest. Példaként említette, hogy az Afrikából indulók közvetlenül a görög szigetekre tartanak, így a görög parlament olyan döntésekre kényszerült, amelyek tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna. Zárt táborokban tartják az illegális bevándorlókat, a többséget megpróbálják visszautasítani és csökkentették a juttatásokat – mondta. Hozzátette, Írországban és Németországban is olyan közbiztonsági problémák vannak, hogy elfogyott a lakosság tűrőképessége.

Az Európa-szerte tapasztalható negatív hatásokat a magyar lakosságnak nem kell elviselnie, Magyarországon nincsenek illegális migránsok, mert 2015-ben a kormány helyes döntést hozott, lezárta a határt – hangsúlyozta. 

Bakondi György rámutatott: az Európai Unió ugyanakkor nem értékeli a magyar lépéseket, és mindent megtesz, hogy rászorítsa Magyarországot más típusú migrációs politikára. A kettős mérce a magyar nemzeti alapú megközelítés miatt az elmúlt tíz évben folyamatosan tetten érhető volt, pedig a magyar is külső határ, amely az európai emberek biztonságát is védi, túl a magyar emberek mindennapi biztonságán – fogalmazott a belbiztonsági főtanácsadó.

A magyar kormány álláspontja helyes, ez szolgálja a magyar és az európai emberek érdekeit - jelentette ki Bakondi György.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/Ujvári Sándor

figyelő4322
2025. október 26. 21:36
Lehet, hogy a birodalom- építő Wérebék bíztatják a migriket, hogy hamarosan kormányváltás lesz Magyarországon? Képesek lennének rá az EU moslék- lovagjai. Ha megindulnak újra a migrik ostromai a határzár ellen, ez persze nem a Poloska malmára hajtaná a vizet, akármennyit is hazudozik a mélyállam q.rvája!
kisember
2025. október 26. 20:57
Nem értem , miért nem buszoztatjuk át őket a német határra ! Nem kell őket feltartóztatni drága pénzen ! Ha már úgy is 1 millió eurót fizetünk naponta , hagy menjen mindenki és bárki a nyomorult nyugat-európába . Nekik már úgy is harangoznak ! Mint a nagy pestisjárványok idején , bár azok sokkal jobbak voltak , mivel a kórokozók befulladtak , ha nem volt idejük új gazdatestet találni . A MUSZLIMOKNAK NEM KELL ÚJ GAZDATEST !!!!! ELPUSZTUL EURÓPA !!!!!
nogradi
2025. október 26. 20:19
Ez a választások előtti migrációs nyomás.
