Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
illegális bevádorlás afgán Magyarország migráció Európai Unió

Leküzdhetetlen kihívásnak tűnik a migránsok kitoloncolása: Magyarország figyelmeztet

2025. október 24. 22:30

Húsz ország, köztük Magyarország kéri az EU-tól az afgánok kitoloncolásának felgyorsítását.

2025. október 24. 22:30
null

A kormányok arra hivatkoznak, hogy a kiutasítottaknak mindössze két százaléka tér vissza hazájába. Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta: léphetne ugyan az ügyben az EU, kicsi az esély erre – számolt be az Infostart. Az elemző felidézte, „a napokban összesen húsz ország, köztük Magyarország küldött közös levelet Magnus Brunnernek, az Európai Unió belügyekért és migrációért felelős biztosának azzal a kéréssel, hogy Brüsszel indítsa újra uniós szinten az Afganisztánba történő kitoloncolásokat”. A kormányok arra hivatkoznak, hogy 

2024-ben csaknem 23 ezer afgán állampolgár kapott kézhez kiutasítási határozatot, és csupán 435-en tettek ennek eleget.

A levelet aláíró uniós országok, illetve a schengeni övezethez tartozó Norvégia azt kérik, kezeljék EU-s szinten a kitoloncolásokat, szülessen a problémára uniós megoldás.

Dócza Edith Krisztina megjegyezte, a levél nem említ konkrétumokat ezen kívül, csak annyit, hogy a Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) kapjon nagyobb szerepet a hazatérések megszervezésében, valamint a reintegrációs támogatások koordinálásában, ami így valamelyest kimeríti az Európai Unió lehetőségeit.

Nagyon fontos pont, amiben az EU tudná támogatni a tagországokat, ez pedig a tálibokkal való egyeztetések kezdeményezése. Egyes tagállamok, például Németország és Ausztria, egyénileg már megkezdték a 2021-es tálib hatalomátvétel óta, és ebből a két országból már történtek is azóta kitoloncolások,

sokat segítene azonban, ha Brüsszel uniós szinten venné a kezébe a tárgyalásokat és a kiutasítások végrehajtását

– jelentette ki az elemző.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!