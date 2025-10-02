Ft
10. 02.
csütörtök
Vályi István trollhadsereg influenszer komment ügy

Kellemetlen: már a saját követőinek is kezd elege lenni Vályi Istvánból

2025. október 02. 21:33

A politikai vizekre tévedt influenszer a kritikus kommentek többségét ugyan már törölte az oldaláról, de még így is látszik, hogy a követőinél kezd betelni a pohár.

2025. október 02. 21:33
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Vályi István autós újságíró a közelmúltban a Szőlő utcai javítóintézet ügyében terjesztett álhírek miatt került a figyelem középpontjába, miután az üggyel kapcsolatos jelentés szerint Vályi részt vett az ügy politikai elferdítésében. Az influenszer előbb magyarázkodott, majd élesen elkezdte támadni az őt bíráló újságírókat és szakértőket. 

Az autós újságíró jól láthatóan képtelen elengedni az ügyet, és minél inkább védekezik, annál inkább magára vonja, most a saját követőinek nem tetszését is. A Magyar Nemzet összeszedett néhány, Vályi István csatornájáról származó kommentet, amelyek jól tükrözik a politikai megmondó szerepére törő autós szakértő változó megítélését.

Sok pénzt kapsz, Pista? Annyira jó voltál autós újságírónak, de valahogy ez a politikai aktivista, megmondóemberség nem áll jól neked. Ez nem te vagy

– írta egy hozzászóló Vályi egyik posztja alá, amely a Szőlő utcai álhírbotránnyal kapcsolatos. Hasonló módon vélekedett egy másik kommentelő is: „Ha valóban tiszteltetek valakit azért, mert autós tartalmakat gyártott, amit három pofára zabáltatok ingyen, akkor tiszteljétek gyarló és folyamatosan változó emberként is!”

A lap szerint többen egyszerűen azt kérdezték, miért kezdett politizálni az elmúlt hónapokban, amikor karrierje kezdetétől fogva nem tette ezt.

Mindig bebizonyítod, hogy van lejjebb. Jaj de kár érted, én tényleg azt hittem, hogy egy értelmes felvidéki srác vagy. De nem. Sajnos nem vagy okos, nagyon nem. Csak aztán nehogy koppanj egy nagyot majd tavasszal

– írta egy Tamás nevű hozzászóló Vályi videója alá.

A hozzászólásokat olvasva, közös vonásként megfigyelhető, hogy a kritikusabb hangvételű kommentek zömét rövid időn belül eltávolítják az oldalról, vagy rendszerint egy trollhadsereg veszi célba azokat, amennyiben kritikus hangot mer megütni az influenszerrel szemben.

Nyitókép forrása: Vályi István TikTok-oldala

***

 

zrx8
2025. október 02. 21:51
A megélhetési mocsok- és szardobáló Vályi panaszkodik mocsok- és szardobálásról ?
mondeos
2025. október 02. 21:40
Szokásos ügymenet.Bolsevik ballibsi tempó.
