Jó hírt közölt a külügyminiszter: kiszabadulhat az utolsó magyar túsz Gázában

2025. október 10. 08:50

Szijjártó Péter bejelentette, hogy a gázai tűzszüneti megállapodással lehetőség nyílik az utolsó magyar túsz kiszabadulására is.

2025. október 10. 08:50
A többek között egyiptomi közvetítéssel létrejövő gázai tűzszüneti megállapodással lehetőség nyílik az utolsó magyar túsz kiszabadulására is – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott az egyiptomi kollégájával lefolytatott telefonbeszélgetését követően, hogy köszönetet mondott Badr Abdelatinak azon erőfeszítésekért, amelyeket hazája tett közvetítőként a közel-keleti békemegállapodás érdekében.

„A Közel-Keleten az elmúlt évtizedekben számos békekísérlet vallott kudarcot, de most jó remény van arra, hogy az egyiptomi közvetítéssel létrejövő megállapodás visszahozza a békés élet reményét az emberek számára” – hangsúlyozta.

Azért is különösen hálásak vagyunk, mert mindez lehetőséget biztosít arra, hogy a több mint két éve a Hamász által túszként fogva tartott magyar állampolgár végre kiszabadulhat és visszatérhet a családjához”

 – tette hozzá.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: John MACDOUGALL / AFP

 

cserresznye
2025. október 10. 10:59
Én azért helyesbítenék: az utolsó magyar állampolgársággal is rendelkező izraeli túsz. Az a hazája, és ez csak a menekülés i út tartaléka.
Csomorkany
2025. október 10. 10:19
Izé, a hír nem az lesz, ha ki is szabadul?
nogradi
2025. október 10. 10:15
magyar, mi?
strz-123
2025. október 10. 09:25
Izrael éjszaka elfogadta a tűzszüneti megállapodást, majd azzal az erővel elindította Gáza bombázását. Gondolom most az jön, hogy Izrael megsértődve mutogat a palesztinokra ha azok nem tartják be a tűzszüneti megállapodás pontjait. Vastag a bőr..
