10. 09.
csütörtök
10. 09.
csütörtök
Hamasz Donald Trump Izrael Egyesült Államok

Trump lezárhatja a háborút Gázában – de hogy utána mi lesz, az nagy kérdés

2025. október 09. 21:06

Az amerikai terv egyik legfontosabb része annak biztosítása, hogy a Gázai övezet nem funkcionálhat többé terrorállamként. Ennek elérése azonban nem lesz könnyű.

2025. október 09. 21:06
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Az utóbbi évtizedekben Izrael minden fegyveres konfliktusának lezárása magában hordozta a következő konfliktus veszélyét. Nem született igazi béke, csak majdnem béke, s a viszonylagos nyugalom periódusa rendre újabb konfliktusba torkollt.

A közelmúltban folyamatosan nőtt a nyugati országok nyomása a zsidó államon, hogy fejezze be a gázai hadműveleteket, de az izraeli vezetés két legfontosabb célja, a túszok kiszabadítása és az övezetet irányító Hamasz felszámolása nem teljesült. Az előző két évben 

Izrael jelentős sikereket ért el a Hezbollahhal, Iránnal és a gázai terrorszervezetekkel szemben,

 azonban az elhúzódó háború nemzetközi izolációhoz és növekvő Izrael-ellenes hangulathoz vezetett.

Az új amerikai kormányzat kicsivel több mint fél évet adott közel-keleti szövetségesének, hogy úgy cselekedjen, ahogy szeretne, amibe beletartozott az Irán elleni tizenkét napos háború – ehhez még segítséget is nyújtottak az amerikai bombázók. Azonban Donald Trump elnök – aki már az első elnöksége alatt is előállt az „évszázad béketervével”, amelyet azonban a palesztinok elutasítottak – egyértelművé tette, hogy a háború lezárását szeretné.

Dermedve
2025. október 09. 22:14
Hogy utána mi lesz? Izrael nélkül a palesztinok éhen hallnak.
gyzoltan-2
2025. október 09. 21:25
"Trump lezárhatja a háborút Gázában – de hogy utána mi lesz, az nagy kérdés" Ez lehet, hogy Trumpnak, az újságíró szerint, nagy kérdés, a világnak biztos, hogy nem... Tudatában vagyunk, hogy Izrael, 1949 óta, még csak néhány lépéssel jutott közelebb a közös Izrael-Kína határ megvalósításához! -vagyis kötelezően folytatódik a menetelés...
kiazazsoltibacsi
2025. október 09. 21:09
Megint álmodik a nyomor(ult).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!