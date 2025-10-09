Trump lezárhatja a háborút Gázában – de hogy utána mi lesz, az nagy kérdés

Az utóbbi évtizedekben Izrael minden fegyveres konfliktusának lezárása magában hordozta a következő konfliktus veszélyét. Nem született igazi béke, csak majdnem béke, s a viszonylagos nyugalom periódusa rendre újabb konfliktusba torkollt.

A közelmúltban folyamatosan nőtt a nyugati országok nyomása a zsidó államon, hogy fejezze be a gázai hadműveleteket, de az izraeli vezetés két legfontosabb célja, a túszok kiszabadítása és az övezetet irányító Hamasz felszámolása nem teljesült. Az előző két évben

Izrael jelentős sikereket ért el a Hezbollahhal, Iránnal és a gázai terrorszervezetekkel szemben,

azonban az elhúzódó háború nemzetközi izolációhoz és növekvő Izrael-ellenes hangulathoz vezetett.

Az új amerikai kormányzat kicsivel több mint fél évet adott közel-keleti szövetségesének, hogy úgy cselekedjen, ahogy szeretne, amibe beletartozott az Irán elleni tizenkét napos háború – ehhez még segítséget is nyújtottak az amerikai bombázók. Azonban Donald Trump elnök – aki már az első elnöksége alatt is előállt az „évszázad béketervével”, amelyet azonban a palesztinok elutasítottak – egyértelművé tette, hogy a háború lezárását szeretné.