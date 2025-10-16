Itt a vége, ennyi volt: Puzsér beismerte politikai pályafutásának orbitális kudarcát

Fennkölt érzés a tiszta szánalom, mondja Agatha Christie. S ha így közelítünk Puzsér Róberthez, akkor még hízelgünk is neki. A Népszavának adott interjújában ugyanis voltaképpen eddigi politikai pályafutásának orbitális kudarcára világít rá.

Nem véletlenül mondta róla Dúró Dóra a Hotel Lentulaiban, hogy Puzsér egy őrült.

Hadházy a rendszeres tüntetésekkel hagy föl, Puzsér pedig bejelentette, hogy nem valósult meg a Megbékélésmenet, így egy darabig ő sem fog ezzel bajlódni.

Merthogy az önfeledt igazmondás számukra többet ér, mondja. Puzsér és az igazmondás? Édes istenem.

Helyette kitalál valami hozzá illő bornírtságot, amivel ugyan benne maradhat a politikai közéletben, de hogy minek, a franc se tudja; mindenesetre mint potens politikusra nagyon kevesen fognak odafigyelni rá. Nem mintha eddig sokan tették volna.