Tisza Párt Magyar Péter nyugdíj Fidesz Surányi György

Itt a válasz Surányi javaslatára a 13. nyugdíj eltörléséről: „Könnyű neki, annyi pénzzel”

2025. október 12. 13:58

Németh Balázs szerint a Tisza azonnal vinné a bónuszt.

2025. október 12. 13:58
null

Ahogy megírtuk, Magyar Péter tanácsadója, Surányi György szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője erre reagálva így fogalmazott:

Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak? Ezt mondja Surányi György, a Tisza tanácsadója. Könnyű neki, annyi pénzzel, mint amennyi neki van. Ha hatalomra kerülne a Tisza, azonnal viszi a 13. nyugdíjat,

 mert ez a brüsszeli parancs.”

Mint korábban már kiderült, a Tisza Párt ezeket a megszorításokat nem magától találja ki, ezek rendre megegyeznek azokkal az elvárásokkal, amelyeket évek óta szeretne Brüsszel bevasalni a jobboldali kormányon.

Nyitókép: YouTube

