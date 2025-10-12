Itt a válasz Surányi javaslatára a 13. nyugdíj eltörléséről: „Könnyű neki, annyi pénzzel”

Egyre biztosabb, hogy a Tisza Párt eltörölné a 13. havi nyugdíjat (VIDEÓ)
Az Európai Bizottság évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést.
Németh Balázs szerint a Tisza azonnal vinné a bónuszt.
Ahogy megírtuk, Magyar Péter tanácsadója, Surányi György szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett.
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője erre reagálva így fogalmazott:
Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak? Ezt mondja Surányi György, a Tisza tanácsadója. Könnyű neki, annyi pénzzel, mint amennyi neki van. Ha hatalomra kerülne a Tisza, azonnal viszi a 13. nyugdíjat,
mert ez a brüsszeli parancs.”
Mint korábban már kiderült, a Tisza Párt ezeket a megszorításokat nem magától találja ki, ezek rendre megegyeznek azokkal az elvárásokkal, amelyeket évek óta szeretne Brüsszel bevasalni a jobboldali kormányon.
