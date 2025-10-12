Itt a válasz Surányi javaslatára a 13. nyugdíj eltörléséről: „Könnyű neki, annyi pénzzel”

Ahogy megírtuk, Magyar Péter tanácsadója, Surányi György szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője erre reagálva így fogalmazott:

Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak? Ezt mondja Surányi György, a Tisza tanácsadója. Könnyű neki, annyi pénzzel, mint amennyi neki van. Ha hatalomra kerülne a Tisza, azonnal viszi a 13. nyugdíjat,

mert ez a brüsszeli parancs.”