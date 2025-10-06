Így látják a magyar egyetemeket a hallgatók – átfogó kutatás látott napvilágot

Újabb fricska a normalitásnak: indiai drag queen okítja majd a Harvard diákjait
Sikerült elérni az amerikai felsőoktatás mélypontját?
A hallgatók négyötöde újra ugyanazt az egyetemet választaná, ahol jelenleg tanul – derül ki a Nézőpont Intézet Egyetemkutató Műhelye által, 14 780 felsőoktatási hallgató megkérdezésével végzett átfogó felmérésből.
„A hallgatók majdnem négyötöde (78 százalék) újra ugyanazt az egyetemet választaná, ahol jelenleg tanul” – derül ki a Nézőpont Intézet Egyetemkutató Műhelye által, 14 780 felsőoktatási hallgató megkérdezésével végzett átfogó felmérésből – számol be a Magyar Nemzet. A minta reprezentatív a megújult egyetemek hallgatóira, nem, kor, munkarend és finanszírozási forma szerint. Az adatfelvétel 2025 júniusában készült.
A Nézőpont Intézet kutatása kiemeli: az elmúlt években lezajlott átalakulásnak köszönhetően a megújult intézmények szélesebb szakmai és gazdasági mozgástérrel rendelkeznek, ami kedvezőbb környezetet teremt a hallgatóknak. Mint írják, a kutatásuk azt bizonyítja, hogy az egyetemek élni tudtak ezekkel a lehetőségekkel.
A felmérésből az is kiderül, hogy
a diákok háromnegyede (76 százalék) szívesen ajánlaná barátainak és ismerőseinek az egyetemét.
Ez a mutató kiemelkedően fontos, hiszen a személyes tapasztalat a legmeggyőzőbb érv: a továbbtanulás előtt álló fiatalok döntéseit sokszor az idősebb hallgatók és a friss diplomások véleménye befolyásolja.
Az is figyelemre méltó, hogy a megkérdezett hallgatók 53 százaléka úgy érzi, tanulmányai valóban felkészítik a választott szakmája gyakorlására.
Ami a diákok életminőségét illeti, a felmérés szerint a hallgatók jó része a szüleinél vagy albérletben él, miközben mintegy tízezer hallgató jelezte: szívesen költözne kollégiumba. Mint a felmérést készítők rögzítik:
„ez világos jelzés arra, hogy a felsőoktatási infrastruktúra bővítésében a kollégiumok fejlesztésének kiemelt szerepet kell kapnia.
Pozitívum ugyanakkor, hogy a kollégiumban lakók majdnem háromnegyede (73 százalék) elégedett a körülményekkel, ami azt mutatja, hogy ahol a szolgáltatás elérhető, ott megfelelő minőséget nyújt”.
Nyitókép:MTI/Faludi Imre. A kép illusztráció.