Így látják a magyar egyetemeket a hallgatók – átfogó kutatás látott napvilágot

„A hallgatók majdnem négyötöde (78 százalék) újra ugyanazt az egyetemet választaná, ahol jelenleg tanul” – derül ki a Nézőpont Intézet Egyetemkutató Műhelye által, 14 780 felsőoktatási hallgató megkérdezésével végzett átfogó felmérésből – számol be a Magyar Nemzet. A minta reprezentatív a megújult egyetemek hallgatóira, nem, kor, munkarend és finanszírozási forma szerint. Az adatfelvétel 2025 júniusában készült.

A Nézőpont Intézet kutatása kiemeli: az elmúlt években lezajlott átalakulásnak köszönhetően a megújult intézmények szélesebb szakmai és gazdasági mozgástérrel rendelkeznek, ami kedvezőbb környezetet teremt a hallgatóknak. Mint írják, a kutatásuk azt bizonyítja, hogy az egyetemek élni tudtak ezekkel a lehetőségekkel.

A felmérésből az is kiderül, hogy

a diákok háromnegyede (76 százalék) szívesen ajánlaná barátainak és ismerőseinek az egyetemét.

Ez a mutató kiemelkedően fontos, hiszen a személyes tapasztalat a legmeggyőzőbb érv: a továbbtanulás előtt álló fiatalok döntéseit sokszor az idősebb hallgatók és a friss diplomások véleménye befolyásolja.