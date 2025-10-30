„Majdnem írtam valami szar poént a talán megszűnő Szigetről, a holland turistákról meg a kurva drága, húgymeleg sörről, de igazából most csak csalódott vagyok.

Csalódott, mert tényleg minden politikai csatározások terepévé vált.

Nincs már semmilyen nemzeti minimum. Nincsenek ügyek, amikben konszenzusra lehetne jutni - még kulturális szinten sem.

Ideológiai háború, mocskos ármánykodás és szekértáborok maradtak. Egy kettészakított ország, ahol vallási hevülettel megy az ősi »ők vs. mi« ellentét, és ahol a kompromisszumkészséget sokan a gyengeség jelének tartják.

Mondjuk a logika érthető: az »ellenséggel« nem egyezkedni szokás, hanem legyőzni, nem?