Van itt egy érdekes helyzet, lehetséges minta a Sziget kapcsán
Bár, jobban belegondolva, mindez holnapután múlva már nem lesz hír, hisz kezdődik A TISZÁS ELŐVÁLASZTÁS!!!
Egy kettészakított ország, ahol vallási hevülettel megy az ősi „ők vs. mi” ellentét.
„Majdnem írtam valami szar poént a talán megszűnő Szigetről, a holland turistákról meg a kurva drága, húgymeleg sörről, de igazából most csak csalódott vagyok.
Csalódott, mert tényleg minden politikai csatározások terepévé vált.
Nincs már semmilyen nemzeti minimum. Nincsenek ügyek, amikben konszenzusra lehetne jutni - még kulturális szinten sem.
Ideológiai háború, mocskos ármánykodás és szekértáborok maradtak. Egy kettészakított ország, ahol vallási hevülettel megy az ősi »ők vs. mi« ellentét, és ahol a kompromisszumkészséget sokan a gyengeség jelének tartják.
Mondjuk a logika érthető: az »ellenséggel« nem egyezkedni szokás, hanem legyőzni, nem?
És ha győztél, majd úgyis ráerőlteted az akaratodat a másikra.
Csak az a baj, hogy minden oldal azt hiszi, hogy ő fog győzni – így aztán ez a politikai háború az utolsó vérig fog tartani.
Ugyan, ki a faszt érdekel akkor Európa egyik leghíresebb fesztiválja, amiért évről évre százezrek utaztak ide, mikor bevihetsz pár politikai gyomrost az ellenoldalnak?...
Dicsértessék!”
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP