turista háború Sziget ellentét

Ideológiai háború, mocskos ármánykodás és szekértáborok maradtak

2025. október 30. 07:07

Egy kettészakított ország, ahol vallási hevülettel megy az ősi „ők vs. mi” ellentét.

2025. október 30. 07:07
Tibi Atya
Tibi Atya
Facebook

„Majdnem írtam valami szar poént a talán megszűnő Szigetről, a holland turistákról meg a kurva drága, húgymeleg sörről, de igazából most csak csalódott vagyok.

Csalódott, mert tényleg minden politikai csatározások terepévé vált.

Nincs már semmilyen nemzeti minimum. Nincsenek ügyek, amikben konszenzusra lehetne jutni - még kulturális szinten sem.

Ideológiai háború, mocskos ármánykodás és szekértáborok maradtak. Egy kettészakított ország, ahol vallási hevülettel megy az ősi »ők vs. mi« ellentét, és ahol a kompromisszumkészséget sokan a gyengeség jelének tartják.

Mondjuk a logika érthető: az »ellenséggel« nem egyezkedni szokás, hanem legyőzni, nem?

És ha győztél, majd úgyis ráerőlteted az akaratodat a másikra.

Csak az a baj, hogy minden oldal azt hiszi, hogy ő fog győzni – így aztán ez a politikai háború az utolsó vérig fog tartani. 

Ugyan, ki a faszt érdekel akkor Európa egyik leghíresebb fesztiválja, amiért évről évre százezrek utaztak ide, mikor bevihetsz pár politikai gyomrost az ellenoldalnak?... 

Dicsértessék!”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 


 

 

Vizi369
2025. október 30. 08:08
te (a kis betű szándékos) vagy az egyik legnagyobb megosztó, egy balos fasz aki abból él, hogy itt minden szar, dicsértessék.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 30. 08:06
Az egyik legocsmányabb gyűlölködő álszent nyífogását olvashatjuk arról hogy miért nem a béke és a szeretet uralkodik az országban. (A világban se, mert ehhez a szarrágóhoz hasonló alakok hányják az epét és a gyűlöletet mindenhol) Ha ezek leállnának - de nem fognak!- akkor a világ is békésebb szebb lenne. Ez a tetű úgy béke barátja, mint pap azaz sehogy.
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. október 30. 08:02
egyáltalán sincs itt semmi kettészakadva..vannak a politikába beleőrültek párszáz-ezren, főleg a libsi-bal oldalon, akiknek a szájából csak a gyűlölet árad, meg a szájszag...a normális Mo utazik, dolgozik, építkezik, családozik...és áprilisban a fideszre szavaz
Válasz erre
1
0
a straight cold player
2025. október 30. 07:50
Baromhülye! Akinek már az oviban is árokásó gép volt a jele! Annyira szeretem mikor az ilyen figurák, Perintfalvitól Schillinig, Lilutól Lendvai Ildikóig telehisztizik a világot, hogy minő borzalom a szeretet hiánya, meg hogy nem borulunk egymás nyakába szerelmesen, miközben lámpavasat, börtönt és IFA platót emlegetnek, illetve színpadon jelenítik meg az ellenfél legyilkolását! Ez a büdös jobboldal pedig nem öleli kebelére eme szeretetteljes figurákat. Hogy mik vannak!
Válasz erre
4
0
