Törökszentmiklós m4 aszfaltburkolat autóút munka autópálya

Hoppá: rövidesen autózható lesz az M4 újabb szakasza

2025. október 27. 14:13

Jó hír érkezett.

2025. október 27. 14:13
Autópálya. M3-as autópálya

A befejezéséhez közeledik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának építése. Az úton az utolsó simításokat végzi a kivitelező Duna Aszfalt – ez derül ki a Magyar Építők cikkéből. A helyszínen járt a lap stábja, amely a munkálatok állásáról több képet is közölt.

A Magyar Nemzet által kiszúrt cikk szerint októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont kivitelezése megtörtént, jelenleg terep­rendezés és vadvédő kerítés építése zajlik.

A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti 17,5 kilométeres új nyomvonalon szintén befejeződtek az aszfaltburkolat-építési munkák.

Már csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása van hátra. A rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban van, a forgalomtechnikai munkák 75 százalékos készültségűek, befejezésük októberre várható. A vadvédő kerítés, kapuk és vadkiugró rámpák építése hetven százaléknál tart. Ez a kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van – idézi a lap Nicoara Miklós főépítésvezetőt.

Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz teljes átadása 2026 első negyedévében várható.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

