Hatalmas népszerűségnek örvend a kormány új programja: évente 12 ezer cég érdeklődik iránta

A hiteligények feldolgozása, a beadás és az elbírálás közötti időszak nagyjából egy hónapot vesz igénybe
– fűzte hozzá.
Kérdésre válaszolva elmondta, a három likviditási hiteltermék részesedése 60-70 százalék, és az új hitelkondíciók bejelentése óta is hasonló arányok figyelhetők meg. Ugyanakkor kedvező hír, hogy a beruházási hitelek iránt is nőtt az érdeklődés október eleje óta, ami a gazdasági növekedést hosszabb távon is támogathatja.
Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke, az MKIK alelnöke elmondta, hogy az előző év azonos időszakához viszonyítva értékben háromszoros, volumenben mintegy kétszeres a növekedés az Széchenyi Kártya Program termékei iránti érdeklődésben. A KAVOSZ ügyintézői állják a vállalkozások rohamát – mondta, hozzátéve, hogy 202 ügyfélszolgálati munkatárs segíti a munkát országszerte.
A tapasztalatok szerint az ügyintézés nagy részét, 75 százalékát a papírmunkára fordítják, és a cél, hogy ez az arány 50 százalékra csökkenjen. Az adminisztráció gyorsítását segíti az a mesterséges intelligencia alapú ellenőrzési és kitöltési rendszer, amit elindítottak, emellett új időpontfoglaló rendszert is bevezettek, amely lehetővé teszi a vállalkozások gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását.