Nemzetgazdasági Minisztérium Széchenyi Kártya Program hitel

Hatalmas népszerűségnek örvend a kormány új programja: évente 12 ezer cég érdeklődik iránta

2025. október 21. 12:06

Az Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette, az óriási érdeklődésre való tekintettel, tíz fős stábbal elindítják a KKV Programirodát.

null

A várakozásokat felülmúló az érdeklődés a Széchenyi Kártya Program keretében október elejétől egységesen 3 százalékos fix kamattal elérhető hét hiteltermék iránt, az első két hétben 2600 cég nyújtott be kérelmet, mintegy 140 milliárd forint értékben – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára egy keddi budapesti sajtótájékoztatón.

A KAVOSZ újbudai irodájában tartott rendezvényen elmondta:

 a kormány négy pilléren nyugvó, a vállalkozásokat segítő akciótervet indított, hogy ellensúlyozza a szankciók és a vámok negatív hatásait, 

és ennek első pillére a kkv-k számára elérhető források biztosítása. További részei a programnak az adócsökkentés, illetve az adminisztratív könnyítések, valamint a munkahelyvédelmi terv és a bérmegállapodás.

Hangsúlyozta: az elmúlt két hét adatai kiemelkedőnek mondhatók, mivel a Széchenyi programon belül évente 12 ezer hitelszerződést kötnek a pénzintézetek 1300 milliárd forint értékben.

Az NGM várakozása szerint azzal, hogy a likviditási hiteltermékek kamata október 6-tól a beruházási hitelekhez hasonlóan 3 százalékra csökkent, 500 milliárd forinttal növekedhet éves szinten a program keretében kihelyezett hitelösszeg – jegyezte meg egy kérdésre válaszolva.

Szabados Richárd bejelentette: az óriási érdeklődésre való tekintettel, tíz fős stábbal elindítják a KKV Programirodát, amelynek feladata a beérkező információk feldolgozása és a vállalkozások támogatása, valamint rendszeres részvétel vállalkozói fórumokon és rendezvényeken.

Emellett a vállalkozók a fix3kkv.hu honlapon hasznos információkhoz juthatnak, és ezen keresztül irányítják át a jelentkezéseket, továbbá a [email protected] oldalon is érdeklődhetnek a cégek – tette hozzá.

A Széchenyi Kártya Programon belül elérhető hét termékből három likviditási, folyószámlahitel és egyben szabadfelhasználású konstrukció, míg három klasszikus beruházási hitel mellett egy lízingfinanszírozásra is elérhető maximum 500 millió forintig.

A hiteligények feldolgozása, a beadás és az elbírálás közötti időszak nagyjából egy hónapot vesz igénybe 

– fűzte hozzá.

Kérdésre válaszolva elmondta, a három likviditási hiteltermék részesedése 60-70 százalék, és az új hitelkondíciók bejelentése óta is hasonló arányok figyelhetők meg. Ugyanakkor kedvező hír, hogy a beruházási hitelek iránt is nőtt az érdeklődés október eleje óta, ami a gazdasági növekedést hosszabb távon is támogathatja.

Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke, az MKIK alelnöke elmondta, hogy az előző év azonos időszakához viszonyítva értékben háromszoros, volumenben mintegy kétszeres a növekedés az Széchenyi Kártya Program termékei iránti érdeklődésben. A KAVOSZ ügyintézői állják a vállalkozások rohamát – mondta, hozzátéve, hogy 202 ügyfélszolgálati munkatárs segíti a munkát országszerte.

A tapasztalatok szerint az ügyintézés nagy részét, 75 százalékát a papírmunkára fordítják, és a cél, hogy ez az arány 50 százalékra csökkenjen. Az adminisztráció gyorsítását segíti az a mesterséges intelligencia alapú ellenőrzési és kitöltési rendszer, amit elindítottak, emellett új időpontfoglaló rendszert is bevezettek, amely lehetővé teszi a vállalkozások gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását.

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a sajtótájékoztató végén megjegyezte, hogy novemberben a vállalkozásokat érintő adó- és adminisztráció-csökkentő program „érkezik”.

(MTI)

Nyitókép: Kovács Attila / MTI

***

