Hatalmas népszerűségnek örvend a kormány új programja: évente 12 ezer cég érdeklődik iránta

A várakozásokat felülmúló az érdeklődés a Széchenyi Kártya Program keretében október elejétől egységesen 3 százalékos fix kamattal elérhető hét hiteltermék iránt, az első két hétben 2600 cég nyújtott be kérelmet, mintegy 140 milliárd forint értékben – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára egy keddi budapesti sajtótájékoztatón.

A KAVOSZ újbudai irodájában tartott rendezvényen elmondta:

a kormány négy pilléren nyugvó, a vállalkozásokat segítő akciótervet indított, hogy ellensúlyozza a szankciók és a vámok negatív hatásait,

és ennek első pillére a kkv-k számára elérhető források biztosítása. További részei a programnak az adócsökkentés, illetve az adminisztratív könnyítések, valamint a munkahelyvédelmi terv és a bérmegállapodás.

Hangsúlyozta: az elmúlt két hét adatai kiemelkedőnek mondhatók, mivel a Széchenyi programon belül évente 12 ezer hitelszerződést kötnek a pénzintézetek 1300 milliárd forint értékben.