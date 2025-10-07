Hamis az a kép, hogy csak a keresleti oldalt támogatja a hazai lakáspolitika

A magyar lakáspolitikával kapcsolatban gyakran elhangzik az a bírálat, miszerint kizárólag keresletélénkítő eszközökre épít, ez azonban nem fedi a valóságot – írja elemzésében a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Az elmúlt bő évtizedben a kormány számos kínálatoldali intézkedést is bevezetett annak érdekében, hogy ne csak a vásárlói keresletet növelje, hanem az ingatlanállomány bővítését is ösztönözze.

A kínálatoldali élénkítés célja kettős: egyrészt a lakhatási lehetőségek kiszélesítése, másrészt az építőipar, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt ágazat támogatása.