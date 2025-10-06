Gőzerővel folyik a pécsi Nemzeti Casino épületének felújítása

Az épület történetét kutatók, tervezők, mérnökök, műszaki ellenőrök és még megannyi munkaerő dolgozik azon, hogy Pécs egyik ikonikus épületét vissza tudjuk adni a pécsieknek és a tehetséges diákoknak – hangsúlyozta az MCC főigazgatója a Nemzeti Casino építésének sajtónyilvános bejárásán hétfőn. Szalai Zoltán kiemelte, több mint 300 diák tanulhat az épületben, 125 kollégiumi férőhely, 17 oktatóterem létesül, a nyilvános rendezvények keretében pedig értékes programokra látogathatnak el a pécsi polgárok.

Az MCC gondozásába 2020-ban került az évtizedek óta üresen álló, rendkívül lepusztult állapotú épületkomplexum, majd az alapos tervezési fázist követően indén augusztusban indult el a kivitelezés. A sajtótájékoztatón Hoppál Péter hangsúlyozta, a pécsiek háromszorosan is nyertesei a beruházásnak. Az országgyűlési képviselő és kormánybiztos úgy fogalmazott, egyrészt alapvető fontosságú, hogy a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozója hosszú távon gondolkodik és bázist épít Pécsen. Másrészről eltűnik a belváros egyik tájsebe és harmadrészt rövid időn belül egy új kulturális központ és találkozási pont létesül a belvárosban.

„A fejlesztés messze túlmutat Pécs város határain” – mutatott rá Őri László az eseményen. A Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, meggyőződése, hogy a tehetséggondozásból és az építési projektből a vármegye települései és a szomszédos vármegyék is profitálnak majd. Arra is rámutatott, kulcsfontosságú, hogy egy képzési központ jövőt mutat a fiataloknak, akik tehetségüket majd helyben tudják kamatoztatni

A Nemzeti Casino ikonikus történelmi épület