Furcsa videó került elő Ruszin-Szendi Romuluszról: Mucsi Zoltán is képbe kerül

Kiborult a bili: most mindenki betekintést nyerhet Ruszin-Szendi Romulusz luxus életébe és egymilliárdos villájába (FOTÓK)
Ruszin-Szendi Romulusz volt honvédelmi vezérkari főnökből a Tisza Párt egyik legismertebb arcává vált: katonai pályafutásától a politikai szereplésig vezető motívumként megjelennek a gyors előléptetések, a visszaéléseket és protekciót sejtető ügyek, valamint a szoros ukrán kapcsolatokra utaló állítások. A Magyar Nemzet portrét készített Ruszin-Szendi Romuluszról.
„Ki az az ellenzéki politikus, aki újságírót lökdös, politikai fórumokon fegyverrel jár-kel az emberek között, erős ukrán bekötéssel rendelkezik, imádja a luxust és a közpénzszórást, háború esetén mindenkit berántana a katonaságba és minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet?” – teszi fel a kérdést a portál.
A volt vezérkari főnök Miskolcon született, és 1995-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, ahol tüzértiszti és földmérő mérnöki képesítést szerzett. Akkor még Ruszin Romulusz néven, a Szendi ugyanis második feleségének vezetékneve, azt házasságkötésükkor vette fel. Ezután különböző tüzér- és műveleti beosztásokon haladt előre: Tapolcán vágott neki a honvédségi szamárlétrának, és az 5. Csobánc Sorozatvető Tüzérezred hangfelderítő szakaszparancsoka lett. Innen 1997-ben került át Pécsre a 101-es vegyes tüzérdandárhoz, 2003 ősze pedig már Székesfehérváron találta, a szárazföldi parancsnokságon. Ezután Tata és a 25. Klapka György Lövészdandár következett pályáján, 2006-ban innen került Szolnokra, a 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljhoz, ahol egyebek közt törzsfőnök és ejtőernyős parancsnokhelyettes lett. Egészen a Honvéd Vezérkar főnöki posztjáig menetelt;
ám vezérkari főnökként 2023 áprilisában menesztették, majd néhány hónappal később távozott a hadseregből.
A Magyar Nemzetnek nyilatkozó személyek úgy emlékeztek vissza Ruszin-Szendire, hogy míg korábban kerülte a kiképzést, a fizikai erőfeszítést, addig a 2010-es évek elején már edzette a testét, és ezt nyilvánosan is igyekezett megmutatni. Ez a törekvése egy ritka komikusra sikeredő harcművészeti bemutatóban öltött estet, amikor egyszer Ruszin-Szendi beállt a katonák közé a cserépléctörési műsorszámba.
Ennek lényege, hogy egy tetőfedéshez használt lécet törnek el az arra vállalkozó személy különféle testrészein. Amikor Ruszin-Szendinek a combjára csaptak, a léc eltört, ám amikor a hasára, akkor nem. A gyakorlatot bemutató katona – mint az a bemutatóról készült videón is látszik – három hatalmasat vágott a léccel az ezredes hasára, végül felmutatta az ép fadarabot. A cserépléc nem véletlenül nem tört el: a katonák korábban, tudva, hogy Ruszin-Szendi is beáll, vízbe áztattak néhány lécet, amelyek emiatt sokkal nehezebben törtek.
Az ezredesre ezután ragasztották a Kuplung gúnynevet, amellyel katonái a Papírkutyák című vígjáték Mucsi Zoltán által megformált ilyen nevű főszereplőjére utaltak.
A filmben a nagyszájú Kuplung és társa, a kissé együgyű Csumpi szintén cserépléccel tart bemutatót, de az előadás teljes kudarcba fullad: Csumpi lényegében összevissza veri a léccel a harcművészetről semmit nem tudó Kuplungot, aki slusszpoénként egy égő gázbetontéglát próbál szétfejelni.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata szerint a 2022-ben Ruszin-Szendi igényeire vásárolt és kialakíttatott dunakeszi szolgálati ingatlan vételi- és átalakítási költsége meghaladta a 896 millió forintot, az ingóságokkal együtt pedig a KEHI-jelentés egymilliárd forint feletti összköltséget talált. A beruházás és a beszerzések részletei miatt erős kritikák merültek fel, ezekről részletesen is írtunk a Mandineren korábban.
Beszámolók szerint Ruszin-Szendi pályafutása során többször felmerültek következetlenségek is:
egyes korábbi katonatársak protekcióra, késlekedő vagy hiányos részvételre, illetve a kiképzések körüli aggályokra emlékeznek.
Ugyancsak felmerültek súlyos balesetek és kérdések a felelősség rendezésével kapcsolatban — ezekről részben ex-katonai források számoltak be a portálnak. (A Magyar Nemzet ezekkel kapcsolatban kérdéseket küldött Ruszin-Szendi és sajtóosztálya felé, de válasz nem érkezett.)
Mint ismert: Ruszin-Szendi 2022-ben Kijevben járt, ahol ukrán vezetőkkel találkozott. Később a Tisza Párthoz való csatlakozás és a párton belüli szerepvállalás kapcsán felmerültek, illetve a sajtóban részletesen tárgyalták azokat az állításokat,
amelyek ukrán kapcsolatokon és kémügyek szereplőin keresztül kötött kapcsolatokra utalnak.
A témával mi is sokat foglalkoztunk a Mandineren, ahol több szereplőt, köztük Tseber Rolandot és Holló Istvánt is megneveztük.
A Tisza Párt szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz neve is felmerült az ukrán hírszerzéshez köthető kémbotrányban.
A Magyar Nemzet arra is emlékeztet: 2025 februárjában Ruszin-Szendi a Tisza Párt kongresszusán mutatkozott be és tartott beszédet, azóta a párt egyik ismert honvédelmi szakértőjévé vált, rendszeresen szerepel rendezvényeken.
A nyári-ősz eleji sajtófelvételek és videók szerint több alkalommal is megjelent közéleti fórumokon fegyvernek látszó tárggyal a ruházata alatt – ezek miatt feljelentések születtek, a rendőrség nyomozást folytatott és fegyverét lefoglalták. Valamint: egy 2023-as rádióinterjúban tett, szélsőségesen kihívó megjegyzése („minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez”) is sokat rontott a megítélésén.
Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.
Azt is megírtuk, hogy júniusban, a hajdúsámsoni fórumon pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” És hogy mennyire viszket Ruszin-Szendi tenyere, azt szeptember elején Kötcsén meg is mutatta. Móna Márk, lapunk riportere a Tisza adóterveiről próbált neki kérdéseket feltenni, de a volt vezérkari főnöknek ez olyannyira nem tetszett, hogy többször, kézzel és testtel is arrébb lökte.
Az is jól ismert tény, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is agitált a sorkötelezettség visszaállítása mellett.
„A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal” – hangoztatta júniusban Zalaegerszegen egy lakossági fórumon.
