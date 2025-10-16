Ft
10. 16.
csütörtök
Ruszin-Szendi Romulusz Kuplung fegyver Kormányzati Ellenőrzési Hivatal harcművészet

Furcsa videó került elő Ruszin-Szendi Romuluszról: Mucsi Zoltán is képbe kerül

2025. október 16. 10:21

Az is kiderült, miért volt az a beceneve, hogy Kuplung.

2025. október 16. 10:21
null

Ruszin-Szendi Romulusz volt honvédelmi vezérkari főnökből a Tisza Párt egyik legismertebb arcává vált: katonai pályafutásától a politikai szereplésig vezető motívumként megjelennek a gyors előléptetések, a visszaéléseket és protekciót sejtető ügyek, valamint a szoros ukrán kapcsolatokra utaló állítások. A Magyar Nemzet portrét készített Ruszin-Szendi Romuluszról. 

Ki az az ellenzéki politikus, aki újságírót lökdös, politikai fórumokon fegyverrel jár-kel az emberek között, erős ukrán bekötéssel rendelkezik, imádja a luxust és a közpénzszórást, háború esetén mindenkit berántana a katonaságba és minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet?” – teszi fel a kérdést a portál.

***

A volt vezérkari főnök Miskolcon született, és 1995-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, ahol tüzértiszti és földmérő mérnöki képesítést szerzett. Akkor még Ruszin Romulusz néven, a Szendi ugyanis második feleségének vezetékneve, azt házasságkötésükkor vette fel. Ezután különböző tüzér- és műveleti beosztásokon haladt előre: Tapolcán vágott neki a honvédségi szamárlétrának, és az 5. Csobánc Sorozatvető Tüzérezred hangfelderítő szakaszparancsoka lett. Innen 1997-ben került át Pécsre a 101-es vegyes tüzérdandárhoz, 2003 ősze pedig már Székesfehérváron találta, a szárazföldi parancsnokságon. Ezután Tata és a 25. Klapka György Lövészdandár következett pályáján, 2006-ban innen került Szolnokra, a 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljhoz, ahol egyebek közt törzsfőnök és ejtőernyős parancsnokhelyettes lett. Egészen a Honvéd Vezérkar főnöki posztjáig menetelt; 

ám vezérkari főnökként 2023 áprilisában menesztették, majd néhány hónappal később távozott a hadseregből. 

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó személyek úgy emlékeztek vissza Ruszin-Szendire, hogy míg korábban kerülte a kiképzést, a fizikai erőfeszítést, addig a 2010-es évek elején már edzette a testét, és ezt nyilvánosan is igyekezett megmutatni. Ez a törekvése egy ritka komikusra sikeredő harcművészeti bemutatóban öltött estet, amikor egyszer Ruszin-Szendi beállt a katonák közé a cserépléctörési műsorszámba. 

Ennek lényege, hogy egy tetőfedéshez használt lécet törnek el az arra vállalkozó személy különféle testrészein. Amikor Ruszin-Szendinek a combjára csaptak, a léc eltört, ám amikor a hasára, akkor nem. A gyakorlatot bemutató katona – mint az a bemutatóról készült videón is látszik – három hatalmasat vágott a léccel az ezredes hasára, végül felmutatta az ép fadarabot. A cserépléc nem véletlenül nem tört el: a katonák korábban, tudva, hogy Ruszin-Szendi is beáll, vízbe áztattak néhány lécet, amelyek emiatt sokkal nehezebben törtek. 

Az ezredesre ezután ragasztották a Kuplung gúnynevet, amellyel katonái a Papírkutyák című vígjáték Mucsi Zoltán által megformált ilyen nevű főszereplőjére utaltak. 

A filmben a nagyszájú Kuplung és társa, a kissé együgyű Csumpi szintén cserépléccel tart bemutatót, de az előadás teljes kudarcba fullad: Csumpi lényegében összevissza veri a léccel a harcművészetről semmit nem tudó Kuplungot, aki slusszpoénként egy égő gázbetontéglát próbál szétfejelni.

Állami pénzből finanszírozott „szolgálati” luxus

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata szerint a 2022-ben Ruszin-Szendi igényeire vásárolt és kialakíttatott dunakeszi szolgálati ingatlan vételi- és átalakítási költsége meghaladta a 896 millió forintot, az ingóságokkal együtt pedig a KEHI-jelentés egymilliárd forint feletti összköltséget talált. A beruházás és a beszerzések részletei miatt erős kritikák merültek fel, ezekről részletesen is írtunk a Mandineren korábban.

Beszámolók szerint Ruszin-Szendi pályafutása során többször felmerültek következetlenségek is: 

egyes korábbi katonatársak protekcióra, késlekedő vagy hiányos részvételre, illetve a kiképzések körüli aggályokra emlékeznek. 

Ugyancsak felmerültek súlyos balesetek és kérdések a felelősség rendezésével kapcsolatban — ezekről részben ex-katonai források számoltak be a portálnak. (A Magyar Nemzet ezekkel kapcsolatban kérdéseket küldött Ruszin-Szendi és sajtóosztálya felé, de válasz nem érkezett.)

Ukrajnai kötődések és kémbotrány

Ukrajnai kötődések és kémbotrány

Mint ismert: Ruszin-Szendi 2022-ben Kijevben járt, ahol ukrán vezetőkkel találkozott. Később a Tisza Párthoz való csatlakozás és a párton belüli szerepvállalás kapcsán felmerültek, illetve a sajtóban részletesen tárgyalták azokat az állításokat,

amelyek ukrán kapcsolatokon és kémügyek szereplőin keresztül kötött kapcsolatokra utalnak. 

A témával mi is sokat foglalkoztunk a Mandineren, ahol több szereplőt, köztük Tseber Rolandot és Holló Istvánt is megneveztük.

Ezt is ajánljuk a témában

Politikusi átalakulás: Tisza Párt és a nyilvános szereplések

A Magyar Nemzet arra is emlékeztet: 2025 februárjában Ruszin-Szendi a Tisza Párt kongresszusán mutatkozott be és tartott beszédet, azóta a párt egyik ismert honvédelmi szakértőjévé vált, rendszeresen szerepel rendezvényeken. 

A nyári-ősz eleji sajtófelvételek és videók szerint több alkalommal is megjelent közéleti fórumokon fegyvernek látszó tárggyal a ruházata alatt – ezek miatt feljelentések születtek, a rendőrség nyomozást folytatott és fegyverét lefoglalták. Valamint: egy 2023-as rádióinterjúban tett, szélsőségesen kihívó megjegyzése (minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez) is sokat rontott a megítélésén. 

Ezt is ajánljuk a témában

Azt is megírtuk, hogy júniusban, a hajdúsámsoni fórumon pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”  És hogy mennyire viszket Ruszin-Szendi tenyere, azt szeptember elején Kötcsén meg is mutatta. Móna Márk, lapunk riportere a Tisza adóterveiről próbált neki kérdéseket feltenni, de a volt vezérkari főnöknek ez olyannyira nem tetszett, hogy többször, kézzel és testtel is arrébb lökte.

Az is jól ismert tény, hogy Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is agitált a sorkötelezettség visszaállítása mellett. 

„A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal” – hangoztatta júniusban Zalaegerszegen egy lakossági fórumon.

Nyitókép: Facebook

B_kanya
2025. október 16. 11:06
mandarin-890 2025. október 16. 10:46 "ez mind szép de akkor kellett volna ezeket felhozni mikor még a fidesz berkekben volt" Az ellenzéki-labancpropagandának valóban akkor kellett volna, de hát anélkül is kirakták. A Fidesz selejtjére persze már bukik a hazaáruló bagázs.
3
0
mandarin-890
2025. október 16. 10:46
ez mind szép de akkor kellett volna ezeket felhozni mikor még a fidesz berkekben volt
1
0
gullwing
2025. október 16. 10:26
A beáztatott tetőléc és a hülye katona tipikus esete....🤣
6
0
