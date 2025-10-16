Furcsa videó került elő Ruszin-Szendi Romuluszról: Mucsi Zoltán is képbe kerül

Ruszin-Szendi Romulusz volt honvédelmi vezérkari főnökből a Tisza Párt egyik legismertebb arcává vált: katonai pályafutásától a politikai szereplésig vezető motívumként megjelennek a gyors előléptetések, a visszaéléseket és protekciót sejtető ügyek, valamint a szoros ukrán kapcsolatokra utaló állítások. A Magyar Nemzet portrét készített Ruszin-Szendi Romuluszról.

„Ki az az ellenzéki politikus, aki újságírót lökdös, politikai fórumokon fegyverrel jár-kel az emberek között, erős ukrán bekötéssel rendelkezik, imádja a luxust és a közpénzszórást, háború esetén mindenkit berántana a katonaságba és minden közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet?” – teszi fel a kérdést a portál.

***

A volt vezérkari főnök Miskolcon született, és 1995-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, ahol tüzértiszti és földmérő mérnöki képesítést szerzett. Akkor még Ruszin Romulusz néven, a Szendi ugyanis második feleségének vezetékneve, azt házasságkötésükkor vette fel. Ezután különböző tüzér- és műveleti beosztásokon haladt előre: Tapolcán vágott neki a honvédségi szamárlétrának, és az 5. Csobánc Sorozatvető Tüzérezred hangfelderítő szakaszparancsoka lett. Innen 1997-ben került át Pécsre a 101-es vegyes tüzérdandárhoz, 2003 ősze pedig már Székesfehérváron találta, a szárazföldi parancsnokságon. Ezután Tata és a 25. Klapka György Lövészdandár következett pályáján, 2006-ban innen került Szolnokra, a 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljhoz, ahol egyebek közt törzsfőnök és ejtőernyős parancsnokhelyettes lett. Egészen a Honvéd Vezérkar főnöki posztjáig menetelt;