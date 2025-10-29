Fotók bizonyítják: egy pillanatra sem áll meg Orbán Viktor

Legendás mémmel mutatott rá Rákay Philip: ez a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között (VIDEÓ)
Egyszerűen zseniális.
„Brüsszel után, Amerika előtt. Meló van bőven!”– posztolta a szerdai kormányülésről a miniszterelnök.
Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében a szerdai kormányülésről tett közzé fotókat. Az első képen az olvasható: „Szünet nincs, kormányülés van!”
Brüsszel után, Amerika előtt. Meló van bőven!”
– tette hozzá a miniszterelnök.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala