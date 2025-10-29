Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Amerika kormányülés Orbán Viktor

Fotók bizonyítják: egy pillanatra sem áll meg Orbán Viktor

2025. október 29. 13:15

„Brüsszel után, Amerika előtt. Meló van bőven!”– posztolta a szerdai kormányülésről a miniszterelnök.

2025. október 29. 13:15
null

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében a szerdai kormányülésről tett közzé fotókat. Az első képen az olvasható: „Szünet nincs, kormányülés van!” 

Brüsszel után, Amerika előtt. Meló van bőven!” 

– tette hozzá a miniszterelnök. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

anegy_
2025. október 29. 14:17
Na, ezért is csak a Fidesz-Kdnp! A Kormány dolgozik értünk, mi pedig szavazunk értük.
llnnhegyi
2025. október 29. 13:57
dr miniszterelnök ! Vigyázzon az egészségére!
nyugalom
2025. október 29. 13:17
Poloska meg csak nyomkodja a telóját!
